Tady se zrodila legenda. Třicet let ode dne, kdy Schumacher rozjel ve formuli 1 vítězný maraton

Dne 13. listopadu 1994, tedy přesně před třiceti lety, získal Michael Schumacher (55) v australském Adelaide první ze svých sedmi titulů mistra světa a stal se zároveň prvním Němcem, který něco takového dokázal. Tento triumf měl na motorsport v zemi velký dopad a německá legenda navíc nastartovala éru, ve které takřka neměla konkurenci.

Zmíněný listopadový den přinesl uprostřed australského jara rozuzlení celé sezony. Na konci ročníku, v němž formule 1 tragicky přišla o svého krále Ayrtona Sennu, se korunní princ Michael Schumacher blížil v Adelaide svému prvnímu titulu, ale ještě nebylo hotovo.

Na dalšího velikána Damona Hilla měl náskok jediného bodu. Na rozdíl od Němce, který musel po smyku a následné kolizi s Hillem svůj vůz předčasně odstavit, byl Brit stále ještě v závodě. Zdálo se tedy, že pro Schumachera je vše ztraceno.

"Nevěděl jsem, co se Damonovi stalo," řekl později německý závodník. Od komentátora se k němu dostávaly jen útržky slov, ale pak to vyčetl. "Hill ... Do boxů ... Problémy."

A následně to přišlo. Jeden z traťových maršálů mu podal ruku a pogratuloval. A emoční horská dráha mohla pokračovat. "Dlouho jsem si neuvědomoval, že jsem se stal mistrem světa," řekl po letech Schumacher.

Talentovaný rodák z Hürthu přitom nezažíval zrovna snadnou sezonu. Přestože vyhrál první tři závody proti Sennovi ve stále se horšícím Williamsu, jeho tým Benetton čelil skandálům kvůli údajným porušováním pravidel, které nakonec vedly k jeho diskvalifikaci v Silverstone a Spa a stopce na dva závody. Pověst jezdce i týmu byla pošramocena, kritici mu navíc vyčítali, že při vyhlášení vítězů v Imole, po Sennově smrtelné nehodě, slavil.

Zrodil se nový vládce

Přesto Schumacher titul vybojoval a začal psát svůj mistrovský příběh. V roce 1995 prvenství s Benettonem obhájil a později se stal legendou Ferrari, v letech 2000-2004 jeho rudý monopost jen málokdy viděl soupeřův nárazník. V Itálii se stal populárním hrdinou, "Mikele Schumaker" se dokonce seznámil s papežem.

Ale osud, který k němu byl tak dlouho přívětivý, měl bohužel také své temné plány. Od 29. prosince 2013 se Schumacherův život navždy změnil a dělí se na období před a po. Otec dvou dětí utrpěl při nehodě na lyžích ve francouzském Meribelu vážná poranění hlavy a od té doby ho veřejnost neviděla. O tom, jak je na tom muž, který kromě zlomené holeně v Silverstone v roce 1999 neutrpěl v 307 závodech formule 1 ani škrábnutí, můžeme dlouhé roky už jen spekulovat...