Dozvuky GP Monaka: Luxusní dopravní zácpa, je čas zmenšit auta, sezona ale dostala nový impuls

Voda je mokrá, Ferrari je (zase) červené a Velká cena Monaka nebývá zrovna vzrušující. To jsou dnes už velké jistoty. Ale i když závod znovu nepřinesl mnoho zábavy, poskytl naději, že zbytek sezony F1 zábavný bude.

Leclerc možná dospěl

Pro Charlese Leclerca to není nejjednodušší sezona. Týmový kolega Carlos Sainz je často stejně silný nebo silnější než on, což mnohé vedlo k tvrzení, že se Ferrari rozhodlo pro příští sezónu vyřadit špatného jezdce. Monacký "princ" ale na domácí půdě ukázal, že je stále tím hlavním mužem pro svůj tým a v Monte Carlu prolomil prokletí.

V kvalifikaci předvedl Leclerc svůj nejlepší letošní výkon, zajel o více než desetinu rychleji než kdokoli jiný, a v den závodu neudělal chybu. Vzhledem k tomu, jak bolestivé rány vytrpěl v minulosti po startech z pole position a jak zoufale chtěl vše napravit, prokázal tentokrát skutečnou psychickou sílu. Zachoval chladnou hlavu a konečně získal vysněné vítězství, které si dlouho zasloužil.

Je to triumf, který by mohl jeho sezonu skutečně oživit. Energie z vítězství v Monaku se ho bude držet dlouho, také se jistě zbavil tlaku, pod kterým byl. Vždyť znovu vyhrál závod. Čekal na ten pocit od léta 2022, ač během té doby byl 12krát na pole position! Ta zoufalá snaha ukončit sérii často vedla k chybám. Ty už ale přestal dělat.

Čeho může letos dosáhnout? To ukáží další měsíce, fakt je ale ten, že aktuálně ztrácí na Maxe Verstappena pouhých 31 bodů...

Končí nadvláda Red Bullu?

Ještě před necelým měsícem to vypadalo, že nás čeká další sezona, které bude dominovat Verstappen a Red Bull, vždyť vyhrál čtyři z pěti úvodních závodů. V dalších třech podnicích už ale taková dominance nebyla k vidění.

Poté, co byl Verstappen v Miami poražen McLarenem Landa Norrise, vyhrál v Imole o jednu jedinou sekundu a nyní skončil až šestý v Monaku. Nešlo jen o závod, i časy z kvalifikace ukazovaly, že McLaren i Ferrari jsou skutečně silnější než Red Bull.

Díky tomu, že tyto dva týmy v Monte Carlu obsadily elitní čtyřku, vede nyní Red Bull před italskou stájí pouze o 24 bodů a McLaren snížil náskok pod 100 bodů. A protože se Sergio Perez se opět nevyhnul problémům, dá se říci, že vyzyvatelé mají aktuálně silnější sestavu, než držitelé titulu.

Vyzvat Verstappena na souboj o titul mezi jezdci může být pro kohokoliv z Ferrari nebo McLarenu velké sousto, minimálně to ale vypadá, že se letos dočkáme bitvy o Pohár konstruktérů a čeká nás spousta soubojů o vítězství v závodech.

Také bude zajímavé sledovat, jak si s tím Red Bull poradí. Jejich vítězství na trati do jisté míry překrývaly mnohé skandály, které se děly mimo závodní trať. Ale pokud triumfy nebudou přibývat, válka mezi šéfem týmu Christianem Hornerem a Helmutem Markem, který má zjevně na své straně i samotného Verstappena, by se mohla znovu rozhořet. Však už se rakouská stáj sama připravila o Adriana Neweyho.

Přichází čas zmenšit vozy

Asi jste to slyšeli ve vysílačkách: "V tuhle chvíli zrychlením nic nezískáme," vyslal George Russell na začátku závodu vzkaz svému týmu. "Do pr...., tohle je nuda, měl jsem si vzít polštář," řekl o pár kol později Verstappen pro změnu inženýrům Red Bullu. To nejsou zprávy, které by měly unikat do éteru během jakéhokoli závodu Formule 1, natož toho nejprestižnějšího v kalendáři.

Díky své lokaci a historii zůstává Velká cena Monaka bezpochyby kouzelnou podívanou, ale jako závod už prostě nevypadá. Dá se jí vlastně vůbec říkat závod? Vzhledem k velikosti moderních vozů, které téměř znemožňují předjíždění, by bylo přesnější označení velkolepého podniku "Luxusní dopravní zácpa".

Letos to platilo víc než kdy jindy, brzká červená vlajka po Pérezově karambolu umožnila vozům nasadit sadu tvrdých pneumatik a dojet na nich až do konce. Odpadla nutnost zastávek v boxech, jediného vzrušení, které tento závod v ulicích města má. Můžeme jen doufat, že to alespoň přimělo činovníky F1 - pokud neusnuli - uvědomit si, že je třeba provést změny, aby se věci oživily.

Jaké by to mohly být změny? Zjevně nejlogičtějším dlouhodobým řešením je změna předpisů, aby se vozy opět zmenšily. Krátkodobě by se mohlo zavést pravidlo, aby každý vůz byl nucen použít všechny tři směsi pneumatik. Aspoň tak by to přineslo drama vyvolané zastávkami v boxech, případně různě zvolenou strategií.

Závod samozřejmě vzhledem ke svému kultu v kalendáři zůstane, musí ale vzniknout opatření, aby se z něj opěl stala zábavná záležitost. Aktuálně se totiž dostává do bodu, kdy o něm fanoušci začínají pochybovat. A narovinu: to se Velké ceně Monaka nikdy nesmí stát.