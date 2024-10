Verstappen o své budoucnosti v Red Bullu: Jestli udělám nějaký krok, bude poslední

Morgan Hancock / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Max Verstappen (27) se vyjádřil ke své budoucnosti ve formuli 1. "Pokud nějaký krok udělám, bude mým posledním," uvedl v rozhovoru pro Sky Italia nizozemský jezdec, jehož smlouva Red Bullem vyprší až v roce 2028. V poslední době však začala být jeho budoucnost v královně motorsportu zpochybňována. Sám ostatně několikrát zopakoval, že jeho čas v F1 se krátí, tudíž závodit v monopostu ve 43 letech jako Fernanda Alonsa ho zřejmě neuvidíme.

Verstappen, který usiluje o čtvrtý titul mistra světa v řadě, rozdmýchal plameny možného loučení: "Další krok, pokud nějaký bude, bude mým posledním. To by mohlo znamenat i prodloužení mé současné smlouvy. V tuto chvíli je možné všechno," řekl Sky Italia.

Spekulovalo se o jeho možném přestupu do Mercedesu či Aston Martinu. Red Bull v posledních týdnech sužují problémy, nizozemský jezdec má navíc ve smlouvě výstupní klauzuli, která umožňuje jeho takřka okamžitý odchod v případě, že by tým zanedbával výkon vozu či nedělal dostatečné pokroky.

Přeskakovat z jedné stáje do druhé ale Verstappen nehodlá. "Jsem součástí Red Bullu už dlouho. V konečném důsledku chce každý jezdec v paddocku vyhrávat. Je velmi snadné měnit týmy, já ale nechci, aby byla moje kariéra takto poznamenána. Nechci být součástí čtyř nebo pěti různých stájí," vysvětlil

"Chci si vybudovat dlouhodobý a stabilní vztah se všemi členy, abych se v týmu cítil jako doma. Střídání týmů není moje parketa a v této fázi kariéry to nechci dělat," podotkl s tím, že se soustředí pouze na přítomnost. "Letos je spousta věcí, které chci zlepšit. A to, co teprve přijde, je zatím hodně daleko."