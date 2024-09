Livesport Daily #354: V Red Bullu to vře, výkony Verstappena odráží boje ve stáji, říká expert

Šampion posledních tří ročníků formule 1 Max Verstappen (26) se trápí a s ním i celý Red Bull. Nizozemský pilot nevyhrál už osm závodů v řadě, v týmu to vře a do vedení MS konstruktérů se mezitím dostal McLaren. Co se odehrává v zákulisí Red Bullu a jaký vliv to bude mít na příští sezony? Začínají v F1 nové pořádky? A jak rozumět trestům pro piloty za sprostá slova během závodu? Nejen to jsme v podcastu Livesport Daily probrali s moderátorem CNN Prima News a expertem na motorsport Jiřím Šléglem.

Russell, Hamilton, Piastri, Hamilton, Norris, Leclerc, Piastri, Norris. Tak vypadá seznam vítězů posledních osmi velkých cen. Max Verstappen v něm nefiguruje, což je věc v posledních letech nevídaná. Naposledy se nizozemský jezdec radoval z triumfu v červnu na okruhu v Barceloně. V bodování MS drží Verstappen před pronásledovateli pořád náskok a bude ho mít i v případě, že by ve zbytku sezony (šest závodů) pokaždé dojel na druhém místě. Situace v Red Bullu ale rozhodně není dobrá.

"Mocenské souboje mezi Christianem Hornerem a Josem Verstappenem prostupují i do sportovních výkonů týmu. Je to stejné jako v každém jiném sportu, zkrátka když to nefunguje ve vedení, nemůže to fungovat ani na trati. Myslím si, že letos to ještě Max ustojí, ale příští rok nás čeká skvělá a napínavá sezona, ve které si to rozdají Red Bull, McLaren, Ferrari a Mercedes,“ říká motoristický expert Jiří Šlégl.

Livesport Daily #354: V Red Bullu to vře, výkony Verstappen odrážejíboje ve stáji, říká expert Jiří Šlégl.. Livesport

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Trest za užívání sprostých slov pro Verstappena.

Budoucnost a příští sezony F1.

Odchody z Red Bullu v posledním období.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.