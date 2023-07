Babička by byla nadšená, že hraju za Česko, těší rodáka z Denveru Svejcara

Za velkou čest označil basketbalista Spencer Svejcar (28) možnost reprezentovat v českém národním týmu. Rodák z Denveru bude dnes debutovat na přípravném turnaji v Portugalsku v utkání proti Pobřeží slonoviny (18:30) a věří, že si vybojuje účast v srpnové olympijské předkvalifikaci. V rozhovoru vzpomínal i na babičku, která zamířila za druhé světové války do USA a díky níž obdržel české občanství. Věří, že by na něj byla hrdá.

"Dostat se do českého národního týmu je pro mě velká čest a splněný cíl. Moc si toho vážím. Bude to určitě velká zkušenost a už se na to těším," uvedl Svejcar.

Svejcar se na českých palubovkách pohybuje už šest let. Od roku 2017 hrál v Ústí nad Labem, kde se stal v poslední sezoně s průměrem 18,2 bodu na zápas třetím nejlepším střelcem ligy. Před novým ročníkem si vysloužil angažmá v týmu osmnáctinásobného šampiona Nymburku.

"Byla to určitě má nejlepší sezona. V Ústí jsme měli skvělý tým. Dávali jsme hodně bodů a vytvářeli si dost šancí. Nymburk beru jako novou výzvu. Mají nového trenéra a staví nový kádr. Je to lákavé pokusit se pomoci bývalému šampionovi zpět na vrchol," podotkl Svejcar.

Možnost reprezentovat Česko pod novým trenérem Diegem Ocampem, který nahradil Ronena Ginzburga, ho potěšila. Přínos španělského kouče si Svejcar pochvaloval. "Od prvního dne ukazuje, jaké má zkušenosti a basketbalové znalosti. Je tvrdý, ale snaží se nás stále povzbuzovat. Má v sobě skvělý mix," popisoval Svejcar a ocenil i trenérovu komunikaci s týmem.

Zkušený křídelní hráč získal české občanství letos na jaře, pas si ale vyzvedl teprve tento týden před odletem do Portugalska. "Byl to dlouhý proces a mám radost, že to dobře dopadlo. Začali jsme na tom pracovat pár let zpět. Potřebujete spoustu dokumentů, čekáte na schválení, případně musíte dodat další věci," uvedl a byl rád, že nemusel dělat zkoušky z češtiny. "Měl jsem štěstí, že jsem občanství dostal díky naturalizaci přes mou babičku. Zkouška z češtiny by byla hodně těžká," řekl.

Česky umí pár slov, hovoří především anglicky. "Znám zemi, kulturu, ale čeština je pro mě velmi těžká. Naštěstí v basketbale umí každý dobře anglicky a nikdy jsem neměl problém v komunikaci. To je pro mě určitě benefit," líčil Svejcar.

Věří, že má v sobě přesto českou mentalitu a tvrdou pracovní morálku. Zároveň chce přispět i americkým sebevědomím, kdy se nebojí vzít důležitou střelu na sebe. "Je pravda, že střílím hodně. Zvláště po této sezoně, kdy se mi dařilo. Rád bych řekl, že to v sobě mám. V každém týmu ale máte rozdělené úkoly a role a podle těch je třeba hrát," vysvětlil.

Přestože se jeho babička, která utekla za druhé světové války před nacisty do USA, jeho startu v českém národním týmu nedožila, Svejcar věří, že by byla na jeho počin pyšná. "Odešla z Československa jako mladá, ale kořeny měla tady. Vím, že byla na své děti a vnuky vždy hrdá. I když třeba nerozuměla všem sportům, které jsme dělali, vždy při nás stála a podporovala nás. Kdyby věděla, že budu hrát jednou za Česko, byla by nadšená," řekl Svejcar.

Kvůli tomu, že v závěru života měla babička zdravotní potíže, Svejcar litoval, že se jí na Česko dříve nevyptával více. "O některých věcech jsme mluvili, ale kdybych to mohl vrátit, určitě bych ji se ptal ještě víc," připustil a dodal, že mu při jeho působení v české reprezentaci fandí rodiče. "Ti jsou mými největšími fanoušky a je super, že to tak je," dodal hráč, který ve volném čase rád rybaří.