Nový trenér nároďáku? Velký přínos pro nastupující generaci, tvrdí Satoranský

Národní tým basketbalistů startuje novou éru. Po odchodu Ronena Ginzburga (59) přebírá reprezentaci Španěl Diego Ocampo (46), jenž svou pouť načne první fází kvalifikace na olympijské hry v Paříži. Tomáš Satoranský (31) v první nominaci španělského stratéga z osobních důvodů chybí, v rozsáhlém rozhovoru ale ujišťuje, že národní tým pro něho není uzavřenou kapitolou. "S nároďákem mám ještě velké plány. Chtěl bych týmu pomoct k postupu na Eurobasket 2025," vzkazuje.

Tomáši, co si slibujete od nového kouče národního týmu Diega Ocampa?

"Diego může za prvé navázat na úspěchy, které jsme měli, a za druhé dokáže omladit náš tým a zapojit novou generaci. To je podle mě něco, co by se nám do budoucna mělo podařit. Neznamená to však, že by naše generace končila. Doufáme, že se nám podaří společně postoupit na Eurobasket v roce 2025, což je jeden z hlavních cílů. Diego mi v mých prvních letech ve Španělsku dal velmi mnoho. Trénovali jsme individuálně na všem, co mi chybělo, abych se mohl stát hráčem, který může hrát ve španělské lize. Proto o něm hovořím jako o mentorovi, a proto vidím jeho roli jako velice přínosnou pro nastupující mladou generaci."

Plánujete se zapojit do zápasů národního týmu v nejbližší době?

"Mohu potvrdit, že tohle léto reprezentovat nebudu. Je to z více důvodů, ale ten hlavní je stále ještě mé zranění kotníku z minulého roku. Nechtěl jsem o tom během sezony moc mluvit, ale měl jsem spoustu momentů, kdy mě kotník nedovolil se plně zapojit do programu zápasů. V Barceloně bylo 10 dní, kdy jsem byl mimo tým a snažil jsem se udělat pro zlepšení zranění kotníku co nejvíc. Myslím si, že nejen kotník, ale vůbec celé moje tělo si potřebuje dva letní měsíce odpočinout, abych byl připravený na příští sezonu v Barceloně."

A co se týká vzdálenější budoucnosti?

"Myslím, že tato tisková konference je jasným vzkazem všem, že mám ještě s českým nároďákem velké plány. Rozhodně nepřemýšlím o tom, že bych v nějaké nejbližší době končil. Hlavní cíl, jak už jsem řekl, je postup na mistrovství Evropy 2025. Euroliga a FIBA se snaží domluvit na nějakých oknech, aby i Euroligoví hráči mohli hrát v kvalifikaci, takže je velká šance, že nás s Honzou Veselým uvidíte už v únoru zase hrát za národní tým."

Tomáš Satoranský byl na tiskové konferenci sdílný. Livesport

Jak byste s odstupem pár týdnů zhodnotil uplynulou sezonu v Barceloně?

"Bylo to takové krkolomné. V Barceloně máme vždy ty nejvyšší cíle a každá porážka je velký neúspěch. Když se na to podívám zpětně, tak to, že jsme dokázali zakončit sezonu výhrou v domácí španělské lize, bych hodnotil velice pozitivně. Euroligu jsme nezvládli, ale to je s formátem jako je Final Four velice náročné. Myslím si, že naše hra měla vzestupnou tendenci po celou sezonu, což pak gradovalo právě ve finále domácí ACB ligy. Všechny ty věci si skvěle sedly a pro mě je velký úspěch, že jsem vyhrál titul. Je to moje první velká trofej v kariéře. Moc rád na to vzpomínám."

Jak se vám v Barceloně hrálo s Janem Veselým?

"Celá sezona s Veseláčem byla skvělá. Šli jsme trošku do neznáma, protože spolu vždycky trávíme jenom léto, kde je to samozřejmě hodně hektické kolem nároďáku. Nevěděli jsme, jak to bude vypadat, když budeme spolu v jednom týmu v průběhu celé sezony. Myslím si ale, že bylo všechno naprosto bez problémů. Užívali jsme si, že jsme spoluhráči jak na hřišti, tak mimo něj."

Co teď budete dělat ve volném čase a jak se chcete připravit na novou sezonu v Barceloně?

"Je to pro mě změna. Když jsem hrál v NBA, měl jsem většinou čtyři až pět měsíců volna a bylo tak víc prostoru na to, být s národním týmem. Tenhle rok je to trochu jiné. Vracím se do minulých let, kdy jsem měl jen měsíc a půl volna, takže si chci hlavně vyčistit hlavu a nemyslet moc na basketbal. To je pro každého sportovce velice důležité. No a pak se chci co nejlépe připravit na další sezonu individuálně tady v Praze."

Bude styl hry národního týmu jiný pod vedením Diega Ocampa, než byl za éry Ronena Ginzburga?

"Tohle samozřejmě můžeme hodnotit až s odstupem několika zápasů. Vím jistě, že Diego je velice dobře informovaný o tom, jak to posledních deset let v nároďáku probíhalo a co pro nás Ronen Ginzburg znamenal. Myslím, že na to bude chtít navázat. Vlastně už to padlo na tiskovce, že jednak styl hry, ale zároveň i skvělá atmosféra v týmu, která nás provázela během posledních let, byly těmi nejdůležitějšími faktory našich úspěchů. Diego má obrovské zkušenosti z basketbalu na té nejvyšší úrovni, takže naše hra bude třeba trochu jiná, ale každý trenér nakonec musí pracovat s hráči, které má k dispozici."

Podílel jste se nějak na výběru nového kouče i vy?

"Samozřejmě to nebylo tak, že bych o tom rozhodoval, ale je pravda, že nový generální manažer reprezentace Jiří Welsch s Miroslavem Janstou za námi byli v Barceloně. Sedli si se mnou a s Honzou Veselým, prezentovali nám pár jmen, o kterých přemýšlí a my samozřejmě pomohli. Jsem rád, že pokračujeme v zahraniční trenérské cestě a těší mě, že je to kouč ze Španělska. Jak už tady padlo, zná řadu českých hráčů, které buď vedl, nebo je měl možnost sledovat v ACB lize a německé BBL lize, kde také působil."

Trenér je starý známý

Spokojený jste asi nejen vy, ale i Vítek Krejčí nebo Ondra Balvín, které ve Španělsku také trénoval, že?

"Stoprocentně. Já jsem úplně zapomněl na to, že trénoval i Víťu Krejčího, protože ho mám spojeného hlavně se Sevillou, kde jsem hrál já a Ondra Balvín. Víťa pod ním hrál poslední roky v Zaragoze, což je velké plus, protože si myslím, že právě on by měl patřit k těm hráčům, kteří by měli vést novou generaci národního týmu. To, že zná trenéra a ví, co od něho čekávat, určitě pomůže."

Přichází s novým trenérem generační obměna?

"Pro nás všechny příchod nového trenéra symbolizuje novou éru spojenou s generační obměnou. Deset let s Ronenem je samozřejmě nádherné číslo a znamenalo to pro nás hodně. Zároveň to ale neznamená, že by naše generace měla končit. Hlavní cíl je samozřejmě postoupit na mistrovství Evropy 2025, ale zároveň chceme pracovat i na dlouhodobějších cílech, kterým generační obměna je. Chceme, aby nastupující generace navázala na úspěchy a výsledky, kterých jsme dosáhli my. Aby se z toho nestalo, jako to většinou u menších národů bývá, že žijete z úspěchů jedné generace a potom máte dlouhou pauzu, než přijde další."

Jak si myslíte, že bude rezonovat fakt, že se Diego ujímá českého národního týmu, ve Španělsku? Česká reprezentace udělala v poslední době skvělé výsledky...

"Odezvu to bude mít určitě, protože ve Španělsku je basketbal velice populární. Navíc Diego byl ve spoustě týmů, takže jsem již zaznamenal několik článků o tom, že bude naším novým trenérem. Nám to samozřejmě může jen pomoct. I díky němu jméno našeho nároďáku zůstává zajímavé pro celý evropský basketbal."

Ještě jedna otázka k Barceloně. Willy Hernangómez, váš kamarád a velké jméno, přichází z New Orleans Pelicans oficiálně do Barcelony. Může pomoct k tomu abyste v příští sezoně vyhráli vysněný double?

"Tak to bylo úžasné. Předpokládám, že double bude náš cíl a Willy nám určitě neuvěřitelně pomůže. Já si myslím, že dvojce pivotů Willy Hernangómez a Jan Veselý bude nejlepší v celé Evropě. S oběma jsem hodně dlouho hrál, takže vím, o čem mluvím. S Willim se po Seville a Pelicans potkávám již potřetí v kariéře a moc se na to těším."

Máte v týmu nějaké další personální změny?

"V týmu je spousta změn. Přišli tři hráči ze Španělska, což je podle mě dobrý signál do budoucna. Také máme nového trenéra, takže uvidíme, jak si to všechno sedne. Tým se mi na papíře zatím velice líbí."

Sledujete ještě po očku dění v NBA?

"Abych řekl pravdu, tak mám informace jen ze sociálních sítí, protože na to není moc času. Basketu mám dost a ve volném času se snažím věnovat hlavně dětem a rodině. Pokud něco zachytím, tak hlavně o Washingtonu a Chicagu, které beru jako nejdůležitější týmy mé kariéry v NBA."