Ocampo poprvé nominoval. Češi vstoupí do boje o Paříž s Krejčím, chybí Satoranský

Jediný český zástupce v NBA Vít Krejčí z Atlanty nechybí v nominaci českých basketbalistů na srpnovou předkvalifikaci o olympijské hry v Paříži. Třiadvacetiletý rozehrávač se po působení v letní lize připojí k výběru nového trenéra Diega Ocampa až v průběhu přípravy na turnaj v Tallinnu a případné play off v Gliwicích. Naopak v kádru scházejí po náročném programu minulého léta i sezoně opory Barcelony Tomáš Satoranský s Janem Veselým i Patrik Auda s Ondřejem Balvínem.

Nechybí naopak kapitán Vojtěch Hruban z Londýna či další dlouholeté opory Jaromír Bohačík z Bambergu, Martin Kříž z Nymburka a Martin Peterka ze Štrasburku, kteří hráli už na úspěšném mistrovství světa v Číně v roce 2019.

Debutovat naopak budou reprezentant do 20 let Ondřej Husták ze španělské Zamory, Michal Kozák z Hamburku, Matěj Svoboda z Děčína a také osmadvacetiletý Spencer Svejcar. Rodák z Denveru, který z Ústí nad Labem přestoupil do Nymburka, získal české občanství. Má české kořeny, jeho babička zamířila do Ameriky z Čech během druhé světové války.

Lídr národního týmu Satoranský před návratem po šesti letech z NBA loni odehrál EuroBasket v Praze a Berlíně i se zraněným kotníkem a stejně jako jeho parťák z týmu španělského mistra Barcelony Veselý nejbližší akci vynechá. Pauzu si dává i Auda, který v nové sezoně bude hrát v Japonsku po přesunu z Jokohamy v druhodivizním Aomori Wat's. Balvín si z ukrajinského Prometeje odskočil na letní ligu do Číny do celku Suke Lions z Nankingu.

Satoranský, který nechyběl na tiskové konferenci k oznámení nového kouče a nominaci, přiznal, že jej kotník trápil i během sezony. "Tohle léto neplánuju, že budu reprezentovat. Je to více důvodů, ale tím hlavním je pořád to zranění. Moc jsem o něm během sezony nemluvil, ale měl jsme spoustu momentů, kdy mi ten kotník nedovoloval se zapojit do všech momentů Barcelony," řekl Satoranský.

"Měl jsem deset dní, kdy jsem byl mimo tým. Snažil jsem se pro ten kotník udělat co nejvíc, ale samozřejmě mě to trápilo. Byl to minulé léto dost velký risk. Kotník a vůbec celé mé tělo potřebuje tyto dva měsíce, abych byl připravený na sezonu v Barceloně," uvedl Satoranský.

V reprezentaci má nadále chuť pokračovat. "Jsem tady proto, že by to měl být jasný vzkaz, že mám ještě velké plány s českým nároďákem. Nepřemýšlím o tom, že bych v nějaké době končil. Hlavní cíl je postup na mistrovství Evropy 2025. Tím, jak se Euroliga a FIBA snaží domluvit na oknech, aby euroligoví hráči mohli hrát, tak je velká šance, že nás s Honzou Veselým uvidí fanoušci už v únoru," dodal jednatřicetiletý Satoranský.

Krejčí nestihne start přípravy, kterou začne reprezentace za týden v Poděbradech. Nepředstaví se ani na turnaji portugalském městě Viana do Castelo, kde se Češi utkají od 28. do 30. července s Pobřežím slonoviny, domácím Portugalskem a Jordánskem. Následující týden v Brně už se zařadí a bude k dispozici na duely v pátek 4. srpna proti Belgii a o dva dny později proti Argentině.

O účast pod pěti kruhy budou Češi bojovat od 12. do 15. srpna v Tallinnu s domácím Estonskem, Izraelem a Severní Makedonií. První dva týmy postoupí do semifinále, které se odehraje v Gliwicích proti týmům z tamní skupiny, kde se vedle Polska představí i Maďarsko, Portugalsko a Bosna a Hercegovina. Do hlavní kvalifikace se dostane jen vítěz následného finále.

Nominace českých basketbalistů:

Rozehrávači: Viktor Půlpán (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk),

Křídla: Richard Bálint (Brno), Jaromír Bohačík (Bamberg/Něm.), Ondřej Hanzlík (Girona/Šp.), Vojtěch Hruban (Londýn/Brit.), Vít Krejčí (Atlanta/NBA), Tomáš Kyzlink (Limoges/Fr.), Spencer Svejcar (Ústí nad Labem), Matěj Svoboda (Děčín),

Pivoti: James Karnik, Šimon Puršl (oba Brno), David Böhm (USK Praha), Martin Kříž (Nymburk), Ondřej Husták (Zamora Enamora/Šp.), Michal Kozák (Hamburk/Něm.), Martin Peterka (Štrasburk/Fr.).