Mám z našeho týmu dobrý pocit. Cílem je zisk medaile, říká hvězdný Sogard před baseballovým ME

Hvězda českého týmu pro baseballové mistrovství Evropy Eric Sogard (37) ve čtvrtek přiletěl do Česka. Hráč se zkušenostmi z profesionální Major League Baseball (MLB) chce před domácím publikem pomoci k historické medaili. Sogard se těší na návrat k hráčům, s nimiž v březnu absolvoval World Baseball Classic (WBC). ME baseballistů v Česku začne 24. září.

Zkušený hráč dorazil s celou rodinou, manželkou a pěti dětmi. Po přistání v Praze musel řešit komplikace se zavazadly. "Nedalo to několik autosedaček a také moje pálky. Snad se sem pálky dostanou, to je nejdůležitější," přiblížil novinářům na letišti.

Čekala ho ještě cesta do Brna, kde bude mít po dobu pobytu v Česku základnu. Tuzemská baseballová asociace tam jeho početné rodině zajistila byt. Sogard má české kořeny díky své matce, která v tehdejším Československu do dvanácti let vyrůstala, než její rodiče emigrovali do Spojených států amerických.

Poprvé v Česku

Sogard už se narodil v zámoří a vlast své matky nikdy dříve nenavštívil. "Tohle je poprvé, co jsem v České republice. Stejně tak i moje rodina. Takže jsem velmi natěšený, že tady budu dlouho, přijede můj bratr. Jsem šťastný, že jsem tady," pochvaloval si.

Chce toho vidět co nejvíce, ale bude mít také spoustu baseballových povinností. Čeká ho víkendové soustředění v Ostravě a také série přípravných utkání s Nizozemskem v Rotterdamu. Nizozemsko obhajuje evropský titul a na ME zatím neskončilo hůře než stříbrné. Poslední prověrkou pak budou přípravné zápasy s Itálií v Brně.

Čeští baseballisté, jejichž maximem na ME je čtvrtá příčka z roku 2014, touží po medaili a Sogard není výjimkou. "Mám dobrý pocit z našeho týmu a šance dojít v turnaji daleko. Snad k medaili, být mezi nejlepšími třemi. Samozřejmě je zlato číslo jedna, ale už jenom dostat se mezi první tři a získat medaili je něco, co tým nikdy neudělal," přemítal.

Máme výjimečný tým

Při březnovém WBC v Japonsku ho čeští spoluhráči nadchli. "Je úžasné vidět, jak hrajou, jak dřou, jak se chtějí zlepšovat. Miluju je, pracují tak tvrdě, jsou to skvělí lidé. Je to výjimečný tým," rozplýval se. A důležitým faktorem může být na ME i podpora domácího publika. "Myslím, že nám to pomůže. Poprvé po dlouhé době to Česko hostí. Všichni jsou nadšení z toho, že budou mít domácí energii," dodal Sogard.

Naposledy byl kontinentální šampionát baseballistů v Česku před devíti lety, kdy ho spolupořádalo ještě Německo. Tentokrát budou Češi jediný organizátorem. Turnaj se uskuteční v Praze, Brně, Ostravě, Třebíči a Blansku. Domácí reprezentace narazí v ostravské základní skupině na Rakousko (24. září), Řecko (25. září) a Španělsko (26. září). Případné čtvrtfinále sehraje 28. září.