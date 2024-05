Pastrňák se vzdálil MS, gólem v prodloužení odpověděl na kritiku a zařídil postup Bostonu

David Pastrňák (27) zařídil Bostonu v rozhodujícím sedmém utkání gólem v prodloužení výhru 2:1 nad Torontem a postup do druhého kola play off NHL. Snížila se tak šance, že si česká hokejová hvězda a jeho spoluhráč Pavel Zacha (27) zahrají na domácím mistrovství světa. Sezona v zámoří naopak skončila Davidu Kämpfovi (29).

Pastrňák odpověděl nejlepším možným způsobem na kritická slova trenéra Bostonu Jima Montgomeryho. Kouč po posledním utkání uvedl, že lídři musí být na ledě nejlepší a že musí vymyslet víc. Jmenoval právě Pastrňáka, který se stal hrdinou sedmého duelu. Havířovský rodák byl nejrychleji u nahozeného puku, který se odrazil příhodně před branku, neukvapil se a bekhendovou kličkou spustil euforii v táboře Bruins.

"Snaží se z každého hráče vytáhnout to nejlepší. Očekával víc. Souhlasil jsem, že musím být lepší," řekl ke kritice Pastrňák, první hvězda zápasu. Vypálil čtyřikrát, připsal si dokonce i dva hity. "Byl velmi dynamický," ocenil Montgomery českého kanonýra a doplnil, že odehráli nejlepší utkání série.

Boston, který v sérii ztratil vedení 3:1, prohrával od 50. minuty brankou Wiliama Nylandera. Už za 81 sekund vyrovnal obránce Hampus Lindholm, po jehož nahození puku ze středního pásma se prosadil Pastrňák v čase 61:54.

"Byl to ohromný okamžik, hodně vzrušení a také úlevy," uvedl Pastrňák. "Zápas byl velmi vyrovnaný, je skvělé, že jsme jej strhli na svou stranu. Celá série byla neskutečná a nemůžeme být na sebe více hrdí," doplnil český útočník, který si připsal v sérii pět bodů (3+2). Nebodoval jen v předchozích dvou zápasech.

Moc ale nescházelo, aby se hvězdou zápasu stal dvě sekundy před koncem třetí třetiny Nylander. Jeho přihrávka před branku se odrazila od brusle Parkera Wotherspoona a gólman Jeremy Swayman zasáhl levým betonem.

"To, že se rozhodlo až v prodloužení sedmého zápasu, ukazuje, jak vyrovnaná série byla. Těsnější to být nemohlo. Jsme zklamaní, že končíme. Ale líbilo se mi, jak jsme bojovali, abychom se do této situace dostali. Zůstali jsme o jednu střelu, jednu proměněnou šanci od postupu," uvedl trenér Toronta Sheldon Keefe.

Kanadský klub trápily i zdravotní problémy. Například nejlepší střelec základní části Auston Matthews vynechal dvě utkání a do sedmého naskočil se sebezapřením.

Boston se střetne ve druhém kole s Floridou, která vyřadila Tampu Bay v pěti zápasech. Oba týmy na sebe narazily i loni, parta okolo Pastrňáka prohrála 3:4 a Panthers se následně probojovali až do finále NHL.

Série začne už v pondělí a nejrychleji může být rozhodnuta 12. května zámořského času. Pokud by se protáhla stejně jako loni do sedmého duelu, skončila by o týden později. Světový šampionát v Praze a Ostravě se bude hrát od pátku 10. května.

Další dvojice tvoří Carolina s New York Rangers a Edmonton s Vancouverem. Coloradu vzejde soupeře ze série Dallas – Vegas, která také dospěla do rozhodujícího sedmého utkání.

Pavouk play off NHL