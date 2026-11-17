Česko – Bulharsko 53:56
Svěřenkyně trenéra Martina Bašty podlehly minulý týden v úterý v Oviedu favorizovanému Španělsku 71:73 a v sobotu na Královce i Chorvatsku (69:82). V únoru čekají český tým odvety doma se Španělskem, v Chorvatsku a v Bulharsku.
"Prohráli jsme, takže je to rozhodně neúspěch a velké zklamání," řekl novinářům Bašta, jehož tým ještě v úvodu třetí čtvrtiny vedl o 12 bodů.
"Co se změnilo? Začali jsme panikařit a dělat ztráty, které jsme v prvním poločase nedělali. Tím jsme je dostali do hry. Naopak naše úspěšnost střelby byla po celý zápas tragická. Je to o nějakém nastavení, kdy je necháme zbytečně jít zpátky do zápasu místo toho, abychom rozhodli naší trpělivostí. Bohužel se to všechno sečetlo, až to dopadlo takhle. Teď asi jiná šance než vyhrát všechny tři zápasy neexistuje," uvedl Bašta.
Českou hymnu před zápasem zazpívala symbolicky v 17:11 v den oslav Dne boje za svobodu a demokracii bývalá reprezentantka a vicemistryně světa z domácího MS v roce 2010 Kateřina Suchanová.
"Je to takové zadostiučinění. Nechci říct, že bych tomu věnovala každou minutu svého volného času, ale přece jenom s tím člověk trávil nějaký čas. Piloval to, poznával sebe a svůj hlas. Jsem ráda, že jsem ukázala svému tátovi a svojí rodině, jak dokážu zazpívat. Určitě měli obavy, stejně jako já, jak to zvládnu před tak velkým počtem lidí. Z toho mám ohromnou radost, takže možná je to nějaký předpoklad k tomu, abych dál performovala a zpívala," řekla Suchanová.
V poločase při ceremoniálu zatloukly poslední hřebík za reprezentační kariérou Renáta Březinová, Alena Hanušová a Petra Záplatová. Do bulharské sestavy se oproti duelům s Chorvatskem (91:74) a Španělskem (64:85) zařadila místo Khaalie Hillsmanové jiná naturalizovaná Američanka a bývalá hráčka Žabin Brno Kostowiczová, která hrála v utkání klíčovou roli.
Češkám se povedl před 1415 diváky začátek a i díky pěti bodům kapitánky Natálie Stoupalové vedly 7:0. Sérii domácích přerušila až trojkou po třech minutách a 25 sekundách Radostina Christovová-Dimitrovová. Baštův tým ale čekal na další koš téměř tři minuty. Bulharky snížily na 6:7 a navíc za tu dobu neproměnily tři trestné hody. Po trojce Julie Pospíšilové opět Češky čekaly na další trefu čtyři a půl minuty, než s klaksonem konce první čtvrtiny zařídila z nerozhodného stavu vedení 12:10 Petra Malíková.
Díky trojce Holešínské a košům Elišky Joklové a Veroniky Voráčkové natáhly domácí šňůru na devět bodů a vedly 19:10. Bulharky snížily na 16:19, ale potom se trefila podruhé z dálky Holešínská a za dva body zamířila přesně Malíková. Krátce před poločasem Češky získaly už desetibodový náskok, ale stav ještě upravila Kostowiczová na 22:30.
V druhé půli se prosadila dvakrát Kateřina Kalná a po průniku Joklové přes celé hřiště už měl český tým nejvyšší náskok v utkání o 12 bodů. Jenže po dvou šestkách Stoupalové čekal Baštův výběr osm minut a 18 sekund na koš a Bulharky sedmnáctibodovou sérií otočily na 44:38.
Až na startu poslední čtvrtiny prolomila bodový půst trefou z dálky Holešínská a dalším košem se pak spolu s Malíkovou podílely na obratu na 45:44. Po odpovědi Kostowiczové ještě vrátila Češkám náskok po šestce Holešínské Kalná, ale Bulharky sedmibodovou šňůrou otočily na 53:48. Holešínská ještě 21 sekund před koncem vykřesala naději snížením na 53:55, Bulharky však výhru uhájily a jednou šestkou je ještě uklidnila Christovová-Dimitrovová. Poslední střela Holešínské už nevyšla.
Při dlouhodobých absencích pivotek Emmy Čechové a Julie Reisingerové, které chyběly už na zářijovém mistrovství světa v Berlíně, se do základní pětice zařadila devatenáctiletá Kateřina Kalná, která byl s devíti body druhou nejlepší českou střelkyní.
"Rozhodně nám pomohla. A na to, že nám chybí nějaké hráčky, se nemůžeme vymlouvat. My jsme si měli poradit s tím, co máme. V nějakých fázích se nám to velmi dobře dařilo, v tom úseku třetí čtvrtiny, kdy si s námi ony dělaly, co chtěly, jsme měli jednu ztrátu za druhou. Tam nefungoval ani obranný doskok a díky tomu se to přehouplo na jejich stranu, dostali jsme se zbytečně pod tlak a pak jsme ho nezvládli," dodal Bašta.