Na světelném ukazateli svítil stav 4:3 pro Zonnevelda, který měl navíc možnost utkání ukončit. Jenže svůj první mečbol nevyužil a Littler dostal šanci vrátit se k terči. Zbývalo mu 150 bodů, které se běžně zavírají kombinací dvou trojnásobků a závěrečného doublu. Angličan se ovšem rozhodl pro mnohem atraktivnější variantu.
Ještě před samotným hodem se podle televizních záběrů obrátil směrem ke své rodině v hledišti a naznačil, zda má riskantní zavření vyzkoušet. Odpověď byla kladná. Littler následně poslal první šipku do středu za 50 bodů, druhou ji napodobil a třetí dokonala něco mimořádného. Tři bully znamenaly vyrovnání na 4:4 a bouřlivé oslavy fanoušků i televizních komentátorů.
Ani tento moment ale světové jedničce vítězství nakonec nezajistil. Zonneveld v rozhodujícím legu zachoval chladnou hlavu, zavřel 96 a stal se prvním hráčem, který Littlera na Grand Slam of Darts porazil. Angličan přitom předvedl kvalitní výkon s průměrem 104,36 bodu na tři šipky. Na postup ze skupiny mu však stačilo získat tři legy, což splnil už v úvodu utkání.
Littler po zápase přiznal, že si nebyl jistý postupem. "Úplně mi vypnul mozek. Nevěděl jsem, jestli už jsem postoupil, nebo ne… Tři středy každopádně stačily, abych si místo v dalším kole definitivně zajistil," napsal na sociální síť X.
"Nemyslím si, že to bylo neuctivé. Vedl jsem 4:3 a on už měl postup jistý, takže si mohl dovolit házet na tři středy. Bylo to samozřejmě fantastické. Pro mě to ale bylo hodně těžké kvůli situaci ve skupině. Rozhodně to nevnímám jako neúctu," reagoval Zonneveld na otázku, zda Littlerův riskantní způsob zavření nepovažoval za projev arogance.
Nizozemec si navzdory historickému vítězství vyřazovací fázi nezahraje. "Nikoho se nebojím a myslím, že dnešní večer to dokázal. Už jsem věděl, že Luka dokážu porazit, protože se mi to letos povedlo na European Tour. Tohle je ale pro mě opravdu velké vítězství," pochvaloval si Zonneveld, který ve skupině skončil druhý za Littlerem.
Dvojnásobný obhájce titulu se naopak může dál pokoušet o třetí triumf v řadě. Ve středečním osmifinále ho čeká další Nizozemec Jermaine Wattimena, který si postup zajistil dramatickým vítězstvím 5:4 nad Alanem Soutarem. Skotský šipkař přitom v rozhodujícím legu promarnil hned osm mečbolů.