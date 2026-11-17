Česká reprezentace do 21 let vstoupila do odvetného duelu baráže o mistrovství Evropy proti Turecku v totožné sestavě, v jaké nastoupila při venkovním vítězství 1:0 z minulého týdne. Díky němu si tak na domácí půdu přivezla jednogólový náskok, který musela uhájit, aby si zajistila postup na závěrečný šampionát.
Divákům na stadionu v Hradci Králové se však už při první akci zatajil dech, když se po výkopu brankáře Denize Ertase blýskl Arda Usluoglu krásným volejem zpoza vápna a Jan Koutný musel předvést skvělý zákrok. Úvod klání jinak nabídl vyrovnanou podívanou ve vysokém tempu. Oba celky si dokázaly vypracovat několik zajímavých akcí, žádná z nich ale nevyústila ve vyloženou příležitost.
Ve 35. minutě se ovšem čekání prolomilo. Pavel Kačor narýsoval dlouhý balón na Tomáše Jelínka, který si ho šikovně zpracoval do pohybu a utekl obránci Yasinu Özcanovi. Následně před bránou našel Škrkoně, a ten zblízka vymetl šibenici, čímž poslal Lvíčata do kabin v součtu už s dvougólovým vedením.
Po změně stran se ale tým ze země půlměsíce herně zvedl a pořádně sevřel národní tým před vlastní brankou. Žádný z několika závarů však neskončil přímým zakončením na branku. Jen těsně vedle mířil pokus střídajícího Hamzy Akmana, jenž hlavičkoval zcela nepokrytý po centru Özcana.
Přesná pak nebyla ani přízemní rána stopera Yusufa Akciceka, jakož i technický obstřel Mevluta Simseka ze 73. minuty. Definitivní tečku za českým postupem málem dal Lukáš Mašek, jeho gólu však předcházel těsný ofsajd. Turecku se tak podařilo vyrovnat v 81. minutě, kdy se z přímého kopu prosadil Emirhan Ilkhan, čímž hostům vykřesal jiskřičku naděje. V 90. minutě zachránil Lvíčata skvělým reflexem Koutný proti další střele Simseka.
Navzdory obrovskému tlaku v závěru Češi těsný náskok uhájili a počtvrté za sebou se tak dokázali kvalifikovat na finální šampionát, který se uskuteční v roce 2027 v Albánii a v Srbsku.
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