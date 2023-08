Hruban: Kvalita soupeřů v přípravě stoupala, ale postupně se zlepšovala i naše hra

Kvalitní test na turnaji v Brně v přípravě na předkvalifikaci o olympijské hry si pochvaloval kapitán basketbalové reprezentace Vojtěch Hruban (33). I přes porážky proti úřadujícím vicemistrům světa Argentincům (84:101) i jejich přemožitelům Belgii (73:75) byl rád, že výkony šly před soutěžními zápasy nahoru.

"Dokázali jsme zlepšit obranu. Naše výkony na prvním turnaji (v Portugalsku) nezačaly úplně slavně, ale zlepšujeme se a jdeme nahoru. Je vidět, že sebevědomí týmu stoupá a vše si sedá," řekl novinářům Hruban (33). "Dokázali jsme dnes odehrát velmi dobré pasáže. Dostali jsme jen 73 bodů, což je slušné. Až se nám vrátí zranění kluci, což se doufejme brzy stane, tak budeme mít širší rotaci a větší sílu pod košem. Nebudeme muset hrát tak jednostranně v útoku a bude to celkově samozřejmě lepší," doplnil.

Omlazený a o několik opor oslabený tým nového kouče Diega Ocampa v Portugalsku prohrál s Pobřežím slonoviny (81:97) a domácími (79:91) a dočkal se výhry jen nad Jordánskem (80:79). Brněnský turnaj nabídl konfrontaci se silnými soupeři.

Statistiky utkání. Livesport

"Oba byli velmi slušní, každý byl ale trochu jiný. Nepodali jsme špatné výkony. Samozřejmě, rádi bychom vyhráli a dnes k tomu chybělo opravdu málo. Střelu na výhru jsem měl dobrou, ale bohužel," připomněl Hruban. "Chtěli jsme se zase trochu posunout, odehrát dobré zápasy a zvednout si před turnajem sebevědomí, což si myslím povedlo. A pojedeme tam s tím, že v zápasech můžeme rozhodně vyhrát," vyhlížel duely v Tallinnu s domácím Estonskem, Izraelem a Severní Makedonií.

Věří, že čtyři prohry z pěti zápasů sebevědomí týmu nepošramotí. "Myslím, že kdybychom hráli s týmy jako Pobřeží Slonoviny nebo Portugalsko v této fázi, tak už je porazíme. Hodně se projevilo, že šlo o první zápasy, šli jsme do nich z plného tréninku. Třeba Pobřeží slonoviny extrémně presovalo a my jsme si s tím nedokázali poradit. Myslím, že teď by to dopadlo už úplně jinak," přemítal. "Kvalita soupeřů v přípravě stoupala, ale postupně se zlepšovala i naše hra. Samozřejmě, bylo by hezké v přípravě vyhrát více zápasů. Pokud dokážeme vyhrávat v Tallinnu, tak na to všichni zapomenou."

Tým si zvyká na nový styl

Tým si po desetiletém působení Ronena Ginzburga zvyká na nový styl Ocampa. "Systém je úplně jiný. Vše je hodně jiné a chce to čas. Na prvním turnaji bylo vidět, že jsme kolikrát ještě vůbec nevěděli, co máme dělat. Bylo to příliš statické, hodně upracované. Teď už jsme měli pasáže, kdy to bylo daleko lepší. Bohužel nám dnes vypadli Martin Kříž s Martinem Peterkou, takže jsme nemohli hrát tak, jak jsme chtěli. Podkošová hra moc nefungovala, trochu to vázlo," uvedl Hruban.

Nováčci i hráči, kteří dosud tolik prostoru nedostávali, potřebují čas. "Tým se tvoří v podstatě od začátku. Ze starší party nebo těch, kdo byli loni na EuroBasketu, je tady čtyři nebo pět lidí," uvedl. "Nedá se nic dělat, hrajeme s tím, co máme. Kluci, kteří přišli nově, nebo i ti, kteří mají třeba něco málo odehráno, ale zatím neměli v týmu takovou roli, jdou zápas od zápasu nahoru. Víc si věří, ať už je to David Böhm, Matěj Svoboda, který do toho vletěl po hlavě, Ondra Švec, který každý zápas střílí hodně šestek. I jim patří kredit za to, že hrajeme lépe a lépe."

Utkání Belgie – Česko 75:73

Hruban v roce 2021 o hry v Tokiu přišel kvůli zranění a je mu jasné, že zopakovat první účast na OH v éře České republiky bude těžké. "Cesta je trnitá. Pokud si dáme šanci se na olympiádu dostat, bude to hrozně fajn. Na druhou stranu probíhá určitá generační obměna a cílit v tuto chvíli na olympiádu je hodně vysoký cíl. Vysoký cíl to byl i minule, když jsme byli komplet a jelo se do Kanady. Pokud postoupíme, bude to skvělé, ale v tuto chvíli se koukáme spíše více dopředu," uvedl.

V základní skupině, z níž do play off v Gliwicích postoupí první dva týmy, jsou Češi řazeni jako favorit. "Žebříček FIBA a roli favorita bych vůbec neřešil. Je hezké, že se nám věří, na druhou stranu tým je tak odlišný, že až se oznámí finální soupisky, tak se kurzy klidně změní. To je věc spíše pro sázkaře. Žebříček FIBA je velmi nestabilní a není příliš určující," dodal Hruban.