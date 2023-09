Skejťák s blond skvrnou ve vlasech. Německé basketbalisty dotáhl k titulu svéráz Schröder

Basketbalový šampionát skončil překvapivým triumfem Německa a malou senzací je i jméno nejužitečnějšího hráče celého turnaje. Dennis Schröder (29), který byl věčně považovaný za problémovou osobnost, dovedl zemi, kde vyrůstal, ke zlatu. Seznamte se s borcem, který si kdysi zvolil jako svou značku bílou skvrnu v černých afro vlasech.

Jméno Schröder zní zatraceně německy, hráčův rodokmen je ale napůl africký. Navíc už od svých 19 let působí v zámoří, kde stihl vystřídat během jedenácti let celkem šest adres v prestižní NBA a stěhuje se na sedmou. Pět let sice byl v Atlantě, po odchodu z Hawks už ale nikde nevydržel déle než dvě sezony.

Před dvěma lety mimo jiné podcenil drsná pravidla trhu s hráči a odmítl víceletou smlouvu na 84 milionů dolarů (1,9 miliardy Kč) od Los Angeles Lakers s vizí, že dostane lepší nabídku. Ta bohužel nepřišla a nakonec vzal roční kontrakt na 6 milionů od Bostonu. "Nehodil jsem se do Lakers, a peníze nejsou všechno," vysvětloval tehdy lakonicky. Další rok to bylo v Houstonu už jen za 4 miliony dolarů a poslední sezonu hrál v Lakers za minimum, tedy 2,6 milionu dolarů (cca 59 milionů Kč). Největší hvězdou právě skončeného mistrovství světa tak byl muž, který v zámoří hrál za "pakatel".

Osudová dovolená v Africe

Je to více než 30 let, co Axel Schröder vyrazil na dovolenou do Banjulu, hlavního města západoafrického letoviska Gambie. Když tam dojel, vyrazil do malé německé restaurace Berliner, stavil se v kadeřnictví a dal se do řeči s jednou ze stylistek Fatou Njie. Ta ho o rok později navštívila v Německu, když se vydala za sestrou žijící v Dánsku. Nedlouho poté Axel přesvědčil Fatou a její dvě děti, aby se přestěhovali do Braunschweigu. Brzy se vzali a narodil se jim syn Dennis.

Děti kadeřnice Fatou vyrůstaly v Německu jako muslimové a Dennis byl jedním ze dvou dětí černé pleti ve škole. Ale němčina byla jeho rodnou řečí. To starší sestra Awa a bratr Che to měli těžší, ve svých osmi, respektive pěti letech, se museli učit německy za pochodu.

Dennis Schröder byl talent na všechny možné sporty, nejvíc ale miloval skateboard, protože i brácha Che chodil do skateparku. V 11 letech dělal kousky, které se starší kluci báli udělat. "Skákal jsem obrovské výšky, ale bylo to tím, že jsem byl malý a vůbec o tom nepřemýšlel. Dneska už bych si na to netroufl," vyprávěl o dobách, kdy basketbal ještě nebyl sportem číslo jedna. Dodnes prkno na kolečkách vozí ve svém autě.

S obdobím dospívání se pak pojí i vybudování svérázné image. Mamince Fatou bylo jasné, že její děti musí udělat víc než ostatní, aby vzhledem ke své etnické příslušnosti uspěly. Zejména na Dennise tlačila, aby byl sebevědomý. Byla první, kdo mu navrhl, aby si obarvil celou afro hlavu na blond. "Udělej to, aby tě lidé na ulici poznali," říkala mu. Syn souhlasil jen se skvrnou nad levým spánkem, která je dodnes jeho podpisem. "Všichni na mě bláznivě koukali, ale já jsem věděl: 'Jo, tohle je ono'."

Konec se skateboardem byl ve chvíli, kdy si bratr Che zlomil při jednom z triků ruku. Rodiče chtěli, aby si děti našly bezpečnější sport. Ve městě, které má basketbal jako sport číslo 1, to byla volba jasná.

S Čechem v jednom týmu

Když bylo Dennisovi 19 let, potkal se v prvním týmu i s českou ikonou Lubošem Bartoněm. "Poznal jsem ho jako kluka, který byl svůj, vyrůstal bez otce. Až teď jsem zjistil, že zemřel už v Dennisových šestnácti letech. Je pravda, že jeho postoj k autoritě, hlavně k mužské nebo trenérské byl poněkud jiný. Nebyl to zlý kluk, ale svůj ano," vyprávěl loni basketbalový odborník pro web cz.basketball.

Schröderovu osobnost charakterizovalo třeba i odmítnutí očkování proti covidu. Také ale ukázal, že nezapomněl, kde vyrostl a v době, kdy začal zářit v zámořské NBA a vydělal větší peníze, vstoupil majetkově do basketbalového klubu Löwen Braunschweig a stal se jeho většinovým vlastníkem.

Poprvé se Dennis Schröder objevil v německé basketbalové reprezentaci před osmi lety, síla národního týmu ale z počátku nebyla tak výrazná, aby se vyrovnala éře, kdy v německém dresu hrával Dirk Nowitzki, který přinesl spíše fotbalové či házenkářské zemi bronz z mistrovství světa 2002 a také stříbro z Eurobasketu 2005.

Až s příchodem Gordona Herberta se věci začaly měnit. "První věc, kterou jsem udělal, bylo, že jsem si sedl s Dennisem. Mluvili jsme spolu asi tři nebo čtyři hodiny a tam to začalo. Cítil jsem jeho srdce, jeho odhodlání a jeho víru," vzpomínal kanadský kouč na začátek své práce. Náznak velkých věcí přišel už loni na Eurobasketu, kde Německo skončilo třetí, po dvou letech Herbertovy práce s týmem nyní slaví titul mistrů světa.

Trenére, díky

Navzdory blízkému vztahu k trenérovi se virálním kouskem stalo video, kde se Herbert snaží utišit a uklidnit diskutujícího Schrödera a vznikne ostřejší hádka. "Sakra.. sedni si! Neříkej mi, co mám dělat," křičel kouč a stáhl oporu rukou na židli. Jenže hvězdný basketbalista naštvaně odvětil. "Trenére, uklidni se... Takhle se mě nedotýkej!"

Ač mnozí kritici mluví o tom, že bez něj hraje Německo lepší basketbal, Schröder byl v podstatě u všeho. V rozhodujících utkáních hrál i přes 33 minut za zápas a i když si občas našel slabší chvilku, jako třeba 22 nepřesných střel v utkání s Lotyšskem, byl na něj spoleh. Německo neprohrálo na cestě za zlatem jediný zápas a získalo i skalpy Slovinska, Austrálie, Lotyšska, USA i Srbska. "Tohle je neskutečná parta. Trenér udělal neuvěřitelnou práci, když to takhle poskládal. Bránili jsme, hráli jako tým, bylo to jedinečné," děkoval kouči i spoluhráčům lídr a nejdůležitější basketbalista šampionátu.

Schrödera nyní čeká nová kapitola v NBA. Pro novou sezonu se stal posilou Toronta, kde se konečně dočkal solidní smlouvy. Raptors mu ještě před startem šampionátu, kde zazářil, nabídli za dvě sezony 25 milionů dolarů. Jakoby tušili, že kupují superstar.