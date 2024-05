Národní tým porazil Rakousko 4:0 a s předstihem si zajistil postup do čtvrtfinále

Národní tým zapsal v pátém utkání na domácím mistrovství světa čtvrté vítězství, s Rakouskem si poradil 4:0 a stvrdil postup do čtvrtfinále. Kromě jednoznačné výhry s čistým kontem, které udržel Petr Mrázek, mohou trenérský štáb těšit i dvě využité přesilovky, v nichž se českému týmu na turnaji do té doby nedařilo. Už v sobotu čeká reprezentaci zápas s Velkou Británií, na soupisce by už mohla být i posila z Caroliny Martin Nečas.

Češi získali po odpoledním triumfu Dánska nad Velkou Británií jistotu, že v případě vítězství za tři body stvrdí postup do čtvrtfinále. Proti Rakousku začal v bráně Petr Mrázek, jenž ve svém prvním a dosud jediném startu na turnaji přispěl k vítězství 6:3 nad Norskem.

V páté minutě se během pár desítek vteřin ocitl dvakrát v zajímavé pozici Dominik Kubalík, jenž si minule oproti Dánsku otevřel střelecký účet na turnaji. Davida Madlenera ale tentokrát nepřekonal a neprosadil se ani střelou v sedmé minutě. Stejně dopadl krátce po něm i Matěj Stránský.

Sestřih zápasu Česko – Rakousko. Livesport CZ + SK

Národní tým zamkl soupeře v jeho obranné třetině, nebezpečně pálil Lukáš Sedlák. V půlce úvodní části vedli Češi na střely 8:1, na góly však diváci dál čekali. A platilo to jak po nahození Jana Rutty, tak po zakončení Ondřeje Beránka, jehož před bránou našel Jáchym Kondelík.

Poté se osmělili i Rakušané, kteří se na několik desítek vteřin usadili před Mrázkem. Během té doby vyprodukovali dvě nahození a jednu střelu. Dvacet vteřin před první sirénou dostali domácí po faulu na unikajícího Ondřeje Kašeho možnost trestného střílení, které litvínovský útočník s přehledem proměnil kličkou do bekhendu.

Statistiky utkání. Livesport

Zkraje druhé třetiny zamířil na trestnou lavici Radko Gudas po faulu na Marco Rossiho. Rakušané přesilovku nevyužili i kvůli kuriózní situaci, kdy téměř půl minuty hráli omylem ve čtyřech. Svěřenci trenéra Radima Rulíka poté soupeře znovu zatlačili, ale Michal Kempný Madlenera neprostřelil.

Před polovinou prostřední části předvedli rychlou a nebezpečnou kombinaci před Mrázkem i Rakušané a hra se opticky vyrovnala. Ve 35. minutě se nedovoleného zákroku dopustil kapitán Thomas Raffl a národní tým se podruhé v zápase dočkal početní výhody. Tu zahájila rána Špačka, gólman byl ale pozorný.

Záhy fauloval Roman Červenka a síly na ledě se vyrovnaly, jenže po pár vteřinách byl za zákrok na Ondřeje Paláta potrestán i David Maier a Češi hráli čtyři proti třem. Ani tato přesilovka neměla dlouhého trvání, přesnou střelou ji totiž ukončil Kubalík. A protože se krátce po něm prosadil z úniku i Jakub Flek, vedl domácí výběr po dvou třetinách 3:0.

I branka útočníka brněnské Komety padla v přesilovce, Rulíkovi svěřenci si tak výrazně vylepšili statistiky z disciplíny, v níž se jim na turnaji do té doby nedařilo. Zkraje třetího dějství přidal národní tým čtvrtý gól, poprvé na šampionátu skóroval David Tomášek, jemuž precizně nabil Palát.

Tabulka skupiny A. Livesport

Poté se zápas prakticky už jen dohrával. Rakušané se na rozdíl od soubojů s Kanadou, jíž obrali o bod, a Finskem, které gólem vteřinu před koncem porazili dokonce za tři body, se tentokrát do zápasu vrátit nedokázali. Mrázek tak slaví čisté konto a Češi jednoznačnou výhru 4:0.