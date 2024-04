Atlanta v NBA nestačila na obhájce titulu z Denveru, Krejčí stihl za 25 minut tři body

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na hřišti obhájců titulu z Denveru 110:142. Český reprezentant Vít Krejčí (23) odehrál za poražené 25 minut a stihl tři body, pět doskoků a dvě asistence. Denver se osamostatnil v čele Západní konference a má náskok jedné výhry na Minnesotu a dvou na Oklahomu City.

avy klíčový rozehrávač Jamal Murray a Nuggets nedali Atlantě sebemenší šanci. Od začátku diktovali rytmus hry a postupně navyšovali skóre až na konečný rozdíl 32 bodů. Nikola Jokič znovu zapsal triple double za 19 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí. Murray stihl 16 bodů.

Hlavní rozdíl v zápase udělala lavička Denveru, která přehrála náhradníky Atlanty 58:24. Hawks nepomohl ani Krejčí, který proměnil ve druhé čtvrtině těžkou trojku přes obránce, ale to už soupeř vedl dvouciferným rozdílem. Následně byl po útočném doskoku pod košem zblokován a další trojku po fintě neproměnil.

"V útoku jsme hráli celkem dobře. Mohli jsme ze začátku proměnit více střel, ale v útoku nebyl problém. V obraně jsme soupeři dovolili koše z protiútoků a pak je to těžké, když se musíte soustředit na Jokiče," řekl trenér Atlanty Quin Snyder.

Atlanta má už jisté předkolo play off, v němž se utká s Chicagem. V posledních čtyřech zápasech základní části by ale potřebovala vyhrát o dva zápasy více než Bulls, aby se dostala v tabulce před něj a předkolo hrála doma, což by jí dalo větší šance na postup.

Los Angeles Lakers uspěli 116:97 nad Clevelandem a připsali si čtvrté vítězství za sebou. Z osmé pozice v Západní konferenci tak stále drží šanci na přímý postup do play off, na šestý Phoenix ztrácejí jedinou výhru. Cleveland nevyužil možnost dotáhnout se na druhý tým východu Milwaukee.

Lakers, kteří zápas rozhodli šňůrou 19:0 ve třetí čtvrtině, se mohli opřít o své hlavní hvězdy. D`Angelo Russell trefil šest trojek a celkem dal 28 bodů. LeBron James přidal 24 bodů a 12 asistencí a Anthony Davis měl 22 bodů, 13 doskoků a šest doskoků. Lídr Clevelandu Donovan Mitchell nasbíral tentokrát jen 10 bodů.

"Vyhráli jsme už devátý z posledních deseti zápasů, přesto nás to tabulkou skoro nikam neposunulo. Jen to ukazuje, jak je Západní konference vyrovnaná a těžká. Ale my si věříme, ať už půjdeme do play off z jakékoli pozice," řekl Davis.

