Demolice. České basketbalistky smetly v přípravě na ME Velkou Británii 98:44

České basketbalistky deklasovaly v Praze v přípravě na mistrovství Evropy Velkou Británii 98:44. Nejlepší střelkyně zápasu Petra Holešínská (26) k tomu přispěla 16 body, o dva body méně zaznamenala Natálie Stoupalová (24). Se stejným soupeřem se Češky utkají znovu v pátek od 17:00 v Hradci Králové.

Domácí hráčky začaly trojkou kapitánky Renáty Březinové a vedly brzy 7:2. Britky sice snížily, ale Češky se díky trojkám opět Březinové a Petry Holešinské dostaly do náskoku 18:9 a první čtvrtinu ovládly 25:13 po další trefě Holešínské z dálky. Svůj náskok navyšovaly a ve 14. minutě zařídila Stoupalová už vedení o 20 bodů.

Utkání Česko – Velká Británie 98:44

Britky odpověděly devítibodovou šňůrou, ale Kateřina Zeithammerová se dvěma trojkami v řadě postarala o náskok 43:26 a Holešínská i přes jen padesátiprocentní úspěšnost ze čtyř trestných hodů zajistila v první půli i podruhé dvacetibodové vedení.

Výběr trenérky Ptáčkové po pauze ještě více dominoval a třetí čtvrtinu vyhrál poměrem 25:7. Od stavu 55:34 předvedl dokonce šňůru 15:0, kterou začala trojkou Tereza Vyoralová a osmi boy za sebou ji zakončila Stoupalová. Český tým ukázal, že je celý skvěle naladěný.

Do závěrečné části nastoupila poprvé v utkání Dominika Paurová a hned se trefila. Přispěla tak k sérii 20:0, kterou natáhla na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny. Deseti body se pod ní podepsala Simona Sklenářová. Nakonec se Česky radovaly z propastné výhry od 54 bodů a zvítězily v přípravě potřetí ze čtyř zápasů.

"Bylo to o našem nasazení. Řekly jsme si, že do toho chceme vlétnout a napravit zápas proti Lotyšsku. Povedlo se nám to. Snad si formu převezeme i na Evropu," uvedla Sklenářová.