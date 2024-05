New York si zahraje druhé kolo play off NBA, vyzve dalšího postupujícího Indianu

New York si zahraje druhé kolo play off NBA, vyzve dalšího postupujícího Indianu

Basketbalisté New Yorku vyhráli šestý duel 1. kola kola play off NBA na hřišti Philadelphie 118:115 a po vítězství v sérii 4:2 na zápasy postoupili do semifinále Východní konference. Soupeřem Knicks bude Indiana, jež ve čtvrtek zdolala oslabené Milwaukee 120:98 a také prošla dál v šesti utkáních. Série začne v New Yorku v pondělí.

Hvězdou Knicks, kteří točili v celém utkání pouze sedm hráčů, byl Jalen Brunson, jenž nasbíral 41 bodů a 12 asistencí. Proměnil 12 z 16 trestných hodů. Klíčovou trojku 25 sekund před sirénou trefil Josh Hart.

Oba týmy poté proměnily několik šestek, vyrovnat nezvládl Buddy Hield. Jeho pokus za tři body dvě sekundy před koncem cestu do koše nenašel a Sixers tak poprvé od roku 2020 skončili už v prvním kole play off. Nestačilo jim ani 39 bodů a 13 doskoků Joela Embiida nebo 20 bodů Hielda. Domácí tým v průběhu duelu ztrácel až 22 bodů a v samotném závěru už síly na zvrat série nenašel.

"Ve čtvrté čtvrtině jsme odehráli spoustu velkých akcí. Jednu za druhou," pochvaloval si trenér Knicks Tom Thibodeau. Kromě Brunsona jeho celek spoléhal na Donteho DiVincenza s 23 body nebo sedmi asistencemi či Harta s 16 body, 14 doskoky a sedmi asistencemi. OG Anunoby nasbíral 19 bodů.

Naopak Sixers až na Embiida zkušení hráči nepodrželi. Tobias Harris nedal za 29 minut ani bod, stejně tak Kyle Lowry za 13 minut. Obvyklý střelecký lídr Tyrese Maxey zůstal na 17 bodech. "Mohlo být vše jinak. Ale není," shrnul zklamaný kouč Nick Nurse.

Soupeřem Knicks ve druhém kole bude Indiana, která naplno využila další absence Giannise Antetokounmpa a Milwaukee přehrála jasně 120:98. Do druhého kola tak postoupila poprvé od roku 2014.

"Postup pro nás znamená mnoho," řekl T.J. McConnell. "Jsme nadšení, že si prodloužíme se sezonu a že jsme prvním týmem Pacers za celou poslední dekádu, který postupil. Milwaukee má skvělý tým, naše lavička navíc v poslední době nebyla tolik konkurenceschopná, dnes jsme ale všichni udělali krok k tomu, abychom byli na úplně jiné úrovni," dodal.

Pacers střelecky vedli právě náhradníci: Obi Toppin s 21 body a osmi doskoky a McConnell s 20 body a devíti asistencemi. Vedle nich nastřílel Pascal Siakam 19 bodů nebo Tyrese Haliburton 17. McConnell zaznamenal v bodech a asistencích své maximum v play off.

Hosté spoléhali při absenci klíčového podkošového hráče Antetokounmpa na Damiana Lillarda s 28 body, 20 bodů nastříleli Brook Lopez a Bobby Portis, jenž doskočil 15 míčů.

