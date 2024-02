Štafeta mě dostala na dno, řekl po sprintu Krčmář. Před stíhačkou ho potěšila výhra Sparty

Biatlonista Michal Krčmář (33) nabral na domácím mistrovství světa v Novém Městě na Moravě částečně zpět ztracené sebevědomí. Tři dny po nepovedené smíšené štafetě zajel nejlepší sprint v sezoně a před bouřlivou atmosférou více než 26 tisíc diváků ho dokončil na 19. místě. Po závodě ho potěšila také výhra fotbalové Sparty v Karviné. Novinářům řekl, že je to povzbuzení do nedělního stíhacího závodu.

"Sparta vyhrála? To jsem nevěděl. Takže super vstup do jara a o to lepší motivace do zítra," řekl s úsměvem Krčmář.

Sám dnes vstupoval do závodu bez konkrétních cílů na umístění. Snažil se jen na trati i na střelnici odvést precizní výkon. "Zároveň jsem věděl, že sprint je obrovsky důležitý do stíhačky a co se týče vkladu do masáku. Jsem rád, jak to dopadlo. Devatenácté místo není vůbec špatné. Budeme bojovat dál," doplnil.

Rodák z Vrchlabí chtěl zapomenout na nepovedený výkon ze středeční smíšené štafety, kde musel na trestné kolo. Češi poté dokončili úvodní závod šampionátu čtrnáctí.

"Nenazval bych to uklidněním. Už večer po mixu jsme se bavili s trenéry a pro mě byl v tu chvíli jasný plán. Věděl jsem, že to dnes bude pro mě psychicky náročné. Na rovinu říkám, že po té středě jsem byl co se týče sebedůvěry naprosto dole. Věděl jsem, že to budu muset extrémně odpracovat na každém pohybu na spoušti, každém výdechu i nádechu při střelbě. Možná je to na jednu stranu úleva, ale jsem zároveň rád, že se mi to povedlo zvládnout," líčil Krčmář.

Ve volných dnech se mu podařilo změnit psychické nastavení. "Možná jsem byl ve středu tím vším až moc svázaný a dolehlo to na mě. Snažil jsem se to překlopit do roviny, že mě to zase opravdu bavilo," řekl stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018.

Po dojezdu do cíle padl do sněhu a dlouho oddechoval. Měl 18. nejrychlejší běžecký čas. "Když jsem v posledním kole vyjel nahoru nad tubusy, měl jsem trochu strach, jak se dostanu do cíle. Protože tím, jak nás lidi ženou, nenecháte v sobě ani kousek sil. Je to pro nás krásné, ale zároveň náročné. Je to super, že to můžu vnímat a užívat si to," uvedl Krčmář.

Ve Vysočina Aréně ho spolu s ostatními závodníky povzbudilo 26.863 diváků. "Už jsem cítil, že jsem to zase trochu já. Užívám si atmosféru, sport a to, co dělám. Možná ten mix byl pro mě i v těchto letech velké ponaučení. Pořád říkám, že každý rok zažíváte nové věci a učíte se něco nového. Asi to mělo přijít, ale hořkost ve mně bude dlouho. Je to týmový závod, a ten ve vás prostě leží," dodal Krčmář.

Výsledky sprintu mužů na MS v biatlonu