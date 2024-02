Krčmář se vrací tam, kde začínal. Před domácím MS se cítí odpočatý a těší se na atmosféru

Michal Krčmář (33) se před startem biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě cítí fyzicky i psychicky odpočatý. Pauza, kterou si dal v průběhu ledna po Světovém poháru v Ruhpoldingu, mu pomohla a věří, že odjede ve Vysočina Areně větší část závodů. Novinářům řekl, že se těší na domácí atmosféru. Zdejší debut ve štafetě před 11 lety pořád považuje za jeden z vrcholů kariéry.

Krčmář se před sezonou potýkal s infekcí cytomegalovirem a rozhodl se kvůli zdravotnímu stavu vynechat poslední díl Světového poháru v Anterselvě. Na novoměstský šampionát se připravoval individuálně.

"Všechna vyšetření byla v pořádku. Necítil jsem se optimálně a nechtěl riskovat vysokou nadmořskou výšku. Bylo to rozhodnutí týmu, hodně jsem to nechal na trenérech," uvedl. "Shodli jsme se, že to doma v Jablonci v nižší nadmořské výšce bude lepší a bezpečné včetně odpočinku. V tuto chvíli to hodnotím pozitivně. Odpočinul jsem si a nabral psychické síly."

Ještě ale neví, zda absolvuje na mistrovství světa celý program. "Takhle jsme se ještě nebavili. Vím, že na smíšenou štafetu vybírají ze tří jmen. Pak mám sprint, a co bude dál, jsme s trenéry nekoukali. Věřím, že budu schopný větší část odjet, ale slíbit to nemohu."

Rodák z Vrchlabí je opatrný i z hlediska ambic. V tuto chvíli mu patří v průběžném pořadí SP 28. místo, nejlépe byl v této sezoně osmý v závodě s hromadným startem v Lenzerheide. "Vyčíslovat se to nedá. Občas zajedete závod s dobrým pocitem a jste patnáctí a jindy jste se špatným pátí. Každé umístění do desátého místa by ale tady bylo super. Moje největší ambice byla, abych se sem těšil a dal se do kupy. To se povedlo," doplnil.

Krčmář je jediným českým reprezentantem, který absolvoval poslední domácí mistrovství světa v roce 2013. Tehdy pomohl štafetě mužů k šestému místu. "Vedle olympiád je to jeden z vrcholů. V roce 2013 jsem tu jako bažant nasával atmosféru. Tehdy jsem si to neuvědomoval, teď už mnohem víc. Souvisí to i s ambicemi. Chci si to užít a nasát. A jako vždy udělám maximum pro dobrý výsledek," řekl Krčmář.

Těší se na burácející tribuny v zrekonstruované Vysočina Areně, kde ho podpoří také manželka Romana a syn Viktor. Oba se ale v Novém Městě na Moravě zdrží nárazově. "Malému jsou dva roky. Přijedou jen na otočku, nebudou tu celou dobu. Ten šrumec lidí je tady tak velký, že by si to neužili ani on, ani manželka," podotkl Krčmář.

Šampionát začne ve středu závodem smíšených štafet se startem v 17:20. Přestože trenéři dosud nominaci neoznámili, počítá se, že by v ní Krčmář neměl chybět. "Musím zapracovat na tom, abych to ustál. Teď tady všude vyskakuje, jak byl český tým v roce 2013 bronzový, ale to je hrozná doba. Každý z nás se bude snažit jet co nejlíp, ale dva dobré muže a ženy je nyní schopno dát deset štafet, z nichž může být osm na medaili," dodal Krčmář.