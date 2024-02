Byla to zkušenost na celý život, zavzpomínali Soukalová a Moravec na bronz z MS 2013

Za životní zážitek považují bývalí biatlonisté Ondřej Moravec (39) a Gabriela Soukalová (34) bronzový závod smíšené štafety na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě z roku 2013. Řekli to na webu Mezinárodní biatlonové unie (IBU) při vzpomínce na bouřlivou domácí atmosféru i závěrečné pěvecké vystoupení Soukalové. Světový šampionát se letos vrátil do Vysočina Areny po 11 letech a smíšená štafeta ve středu stejně jako tehdy soutěžní program zahájí.

Moravec se Soukalovou uspěli v roce 2013 spolu s Veronikou Vítkovou a Jaroslavem Soukupem. Díky bronzovým medailím se jim podařilo zahájit úspěšně šampionát, který se v Česku konal poprvé v historii. "Byla to zkušenost na celý život. A co je důležité, pomohl mi i k těm dalším, co přišly. Uspět doma je ale velmi speciální," uvedl Moravec, který během kariéry získal na vrcholných akcích devět cenných kovů.

Soukalová označila úspěchy v domácím prostředí za cennější než v cizině. "Osobně beru medaile získané v Novém Městě na Moravě za největší úspěchy v kariéře. O několik let později jsem zde vyhrála také závod s hromadným startem (2016) a to byl absolutní strop, kterého jsem mohla dosáhnout. Toho výsledku si cením úplně nejvíc," dodala Soukalová.

Doma pod větším tlakem

Češi před 11 lety dojeli třetí za vítězným Norskem a Francií. Také tento úspěch pomohl odstartovat biatlonový rozmach. "Při domácích závodech jsem se cítila trochu víc pod tlakem. Všichni jsme chtěli udělat pěkný výsledek, potěšit fanoušky a to se stalo. Skončili jsme třetí a získali bronzovou medaili. Byli jsme za takovýto úspěch na začátku mistrovství všichni moc rádi," vzpomínala Soukalová.

Na druhém úseku tehdy musela jen jednou dobíjet. "Bylo to, jako bych tančila na tenkém ledě. Cítila jsem velkou zodpovědnost, ale závodit poprvé v nové aréně pro mě byla skvělá zkušenost, která mě hodně naučila," podotkla Soukalová.

Štafetu na konečném třetím místě dovezl do cíle střelecky bezchybný Moravec. "Byl jsem opravdu nervózní. Cítil jsem se trochu nastydlý, ale to se občas stane, když je tělo připravené," řekl tehdejší finišman. "Nebylo to lehké, měli jsme skvělý tým. Možná ne na papíře, ale chtěli jsme bojovat o nejlepší příčky. Fanoušci v Novém Městě na Moravě jsou blázniví, což nám na trati hodně pomohlo. Jakmile jsem se rozjel, cítil jsem se perfektně," líčil Moravec.

Po úspěchu musela Soukalová také na konci šampionátu splnit sázku. Před jeho startem se s týmem vsadila, že v případě zisku medaile před zaplněnými tribunami v Novém Městě na Moravě zazpívá. Po konci posledního závodu zvolila píseň Don't Speak od skupiny No Doubt.

"Přišlo mi to vtipné, tak jsem to brala jako výzvu. Po jednom ze závodů jsem opravdu zpívala. Bylo to docela těžké, protože jsem nikdy před tolika lidmi nezpívala a nevěděla jsem, jak funguje akustika," dodala Soukalová.