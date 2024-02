Livesport Daily #188: Na medaili to letos nevypadá, říká před biatlonovým MS Petr Kubásek.

Nové Město na Moravě hostí po 11 letech MS v biatlonu. Na rozdíl od roku 2013 Češi tentokrát jen těžko mohou mít reálné medailové ambice, aktuální sezona je zatím v jejich podání zklamáním. A tak možná víc než sportovní hledisko v posledních dnech rezonovalo jméno reportéra a komentátora ČT Tomáše Lachmana, který po vážném úrazu bude na šampionátu chybět. Jeho kolegové z televize pomáhají propagovat sbírku, která by mu měla pomoci s rehabilitací. I o tom hovořil v podcastu LS Daily šéfredaktor brněnské redakce sportu ČT a dramaturg biatlonového vysílání Petr Kubásek.

"Pokud se budeme bavit reálně, tak očekávat medaili příliš nejde. Výsledky v aktuální sezoně nejsou vůbec dobré. Český biatlon byl v posledních letech na výsluní, ale teď to hodně pokulhává. Přitom marketingově i finančně je na tom biatlon velmi dobře, ale ve výsledcích je zřejmý obrovský propad," říká Kubásek. "Dřív každým šampionátem rostla očekávání, ale od olympijských her 2022 se to zastavilo. Teď Markéta Davidová není v top formě a o to je výsledkový propad zřetelnější," říká.

Divácký zájem o biatlon ale paradoxně s horšími výsledky neklesá: "Lidé pořád koukají a je znát, že je baví ten samotný sport, že jim nejde jen o české výsledky. Biatlon je nádherný v tom, že do poslední rány není rozhodnuto, takže je to čistě televizní sport, extrémně atraktivní. Představte si, že šampionát před jedenácti lety, kdy Češi bojovali o medaile, měl menší sledovanost, než třeba aktuální závody ve světovém poháru. Na závody se teď dívá přes půl milionů diváků," upozorňuje na oblibu tohoto sportu Kubásek.

Tomu bude letos na mistrovství světa chybět věrný parťák, se kterým dlouhé roky vysílání připravoval. Tomáš Lachman, který měl turnajem provádět jako hlavní komentátor, je totiž po pádu a vážném zranění už mnoho měsíců v péči lékařů. "Nikdy nezapomenu na telefonát od jeho manželky, když mi říkala, co se stalo. Lékaři se o něj starali skvěle, teď Tomáš rehabilituje v Lázních Bělohrad. Už komunikuje, ale pořád zůstává jen vleže. Strašně mě mrzí, že Tomáš, který je v biatlonu od roku 2008, tak nezažije atmosféru letošního světového šampionátu," říká smutně Petr Kubásek.

