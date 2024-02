Do Vysočina Areny se po 11 letech vrací biatlonové MS, Češi mezi favority nepatří

S touhou potěšit domácí fanoušky a vylepšit zatím nepříliš úspěšnou sezonu vstoupí čeští biatlonisté od středy do mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Šampionát potrvá do 18. února a vrací se do zrekonstruované Vysočina Areny po 11 letech. Ačkoliv Češi mezi favority nepaří, věří, že se jim podaří překvapit.

"Mít doma mistrovství světa je bez diskuze highlight. Tím, jak se náš tým generačně obměňoval, hodilo by se nám to možná o nějaký pátek později, na druhou stranu jsme rádi, že to tu je. Pomáhá to celému sportu a máme sportovce, kteří mohou uspět," řekl sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář novinářům. "Někdy můžete od někoho něco čekat a pak vyskočí někdo jiný. Byl bych rád, kdyby se něco takového znovu povedlo," doplnil.

Češi v této sezoně na první cenný kov čekají. Nejlepšími výsledky ve Světovém poháru byla osmá místa Michala Krčmáře ze závodu s hromadným startem v Lenzerheide a Lucie Charvátové ze sprintu v Ruhpoldingu. Poslední česká šampionka z vytrvalostního závodu v roce 2021 Markéta Davidová, která je také poslední domácí medailistkou z vrcholné akce, měla během sezony potíže se střelbou a je v pořadí SP na 24. místě.

"Týmy se připravovaly v nadmořské výšce v Anterselvě. Holky přijely domů o malinko dřív, protože měly ještě plánované cvičení v Jablonci na pásu. Vše ale šlo podle plánu," uvedl Rybář.

Vedle Krčmáře, Davidové a Charvátové jsou v nominované desítce Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký, Jonáš Mareček, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a debutanti Vítězslav Hornig s Kristýnou Otcovskou. Od plánu povolat do zálohy šestého muže zatím trenéři ustoupili. "Všech deset nominovaných je zdravotně v pořádku a není důvod povolávat nikoho dalšího. Ostatní se budou připravovat v Jablonci nad Nisou a v případě potřeby je můžeme povolat do Nového Města na Moravě," podotkl Rybář.

Biatlonisté se pokusí napravit loňský šampionát v Oberhofu, kde vyšli medailově naprázdno. Vedle individuálních závodů věří v překvapení také ve štafetách. Ženy skončily v této sezoně dvakrát v elitní šestce, muži se do ní dostali jednou.

Před 11 lety získali Češi jediný cenný kov také v týmové disciplíně. Bronz vybojovala smíšená štafeta ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec. Ze současných závodníků se účastnil posledního MS v Novém Městě na Moravě dnes třiatřicetiletý Krčmář, který pomohl k šestému místu ve štafetě mužů.

"Medaile jsou vyrobené i pro Čechy, otázkou je, kdo si je bude chtít vzít. Asi člověk nemusí být úplně odborník, aby viděl, že náš největší problém byl na střelnici. Za mě je ale určitě jednodušší snažit se sportovce srovnat do střelby, když vím, že to v tréninku zvládá, než kdyby mi někde lezl na lyžích," řekl Rybář. "Není to pro nás ztracené. Poslední závody u některých nebyly vůbec špatné, ale je potřeba to uchopit od startu do cíle," doplnil Rybář.

Šampionát ve zrekonstruované Vysočina Areně by měla doprovázet bouřlivá divácká kulisa. Kapacita areálu je 27 tisíc diváků. Závody v prvním týdnu a na konci druhého jsou vyprodané nebo těsně před vyprodáním.

Mezi muži jsou favority Norové, patří jim prvních šest míst v pořadí Světového poháru. Lídrem je úřadující šampion a obhájce pěti zlatých medailí Johannes Thingnes Bö. Jeho vyzyvatelé by měli být Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Bö či Sturla Holm Laegreid. Do boje o nejvyšší příčky se chtějí zapojit také Švéd Martin Ponsiluoma nebo Němec Benedikt Doll.

U žen je pole favoritek různorodé. Vedle vedoucí ženy SP Ingrid Landmark Tandrevoldové z Norska pomýšlí vysoko Francouzky Justine Braisazová-Bouchetová, Julia Simonová, Italka Lisa Vittozziová, Švédka Elvira Öbergová či Němka Franziska Preussová.

Rozpočet mistrovství činí zhruba 270 milionů korun. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v úterý, o den později odstartuje šampionát v 17:20 závodem smíšených štafet.