Bittner prodloužil, nedávný vítěz etapy na Vueltě bude v týmu dsm-firmenich PostNL další dva roky

Český cyklista Pavel Bittner (21) v průběhu Vuelty, na níž vyhrál středeční pátou etapu, prodloužil do roku 2026 smlouvu s týmem dsm-firmenich PostNL. Nizozemská stáj WorldTour oznámila podpis nového kontraktu s olomouckým rodákem na oficiálním webu.

Stříbrný medailista z juniorského mistrovství Evropy v roce 2020 Bittner jezdí za tým od roku 2021. Nejprve v jeho rozvojové sekci a od léta roku 2022 v hlavním týmu. V závodech plnil roli pomocníka lídrů, ale začal se ukazovat také jako kvalitní spurtér.

Naplno prorazil na začátku srpna, kdy vyhrál dvě etapy na závodě Kolem Burgosu, a rychlost si schoval i na Vueltu. Na své první Grand Tour v kariéře český mladík nejprve spurtoval šestý a pátý a nakonec se v 5. etapě v Seville dočkal životního úspěchu, kdy po dlouhém a těsném spurtu slavil vítězství proti belgické hvězdě Woutu van Aertovi.

"Myslím, že se toho mám společně s týmem stále co učit. Od roku 2021 jsme se hodně posunuli a nyní se tu cítím jako doma, dokážu tu trávit čas s kýmkoli. Mám rád zdejší přátelskou atmosféru, s týmovými parťáky a realizačním týmem je tu stále zábava," pochvaloval si Bittner atmosféru ve stáji.

"Snažím se co nejvíc pomáhat na kole i mimo něj. Věřím, že jednoho dne můžu být sám kapitánem, ale bude k to mu potřeba čas a učení od zkušených kluků, které tu máme. Nejsem si jistý, co přinese budoucnost, ale myslím si, že když do toho všichni dáme maximum, nemůžeme prohrát," řekl loňský vicemistr republiky.

Hlavní kouč týmu dsm-firmenich PostNL Rudi Kemna oceňuje nejen Bittnerovy výkony, ale také jeho povahové vlastnosti. "Není jen skvělý na kole, ale svou energií přináší do týmu velmi dobrou atmosféru. Je stále otevřený novým nápadům a učení, ale také pomáhá všem kolem sebe i nám. Myslím, že každého v týmu spolupráce s Pavlem zatím bavila, takže jsme nadšení, že v tom další dva roky budeme pokračovat," dodal bývalý nizozemský profesionální cyklista.