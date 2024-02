Chtěla bych hrát i kvalifikace grandslamů, řekla Valentová po třech titulech na turnajích ITF

Sedmnáctiletá tenistka Tereza Valentová prožívá úspěšný vstup do světa profesionálek. V posledních dvou týdnech vyhrála tři tituly na turnajích ITF v tuniském Monastiru a po dvou triumfech ve dvouhře a jednom v deblu cílí na další výzvy. Během úterního setkání s novináři o sobě řekla, že je velmi soutěživá a ráda by si letos vylepšila umístění v žebříčku WTA, aby mohla startovat v kvalifikacích grandslamů. Plánuje ještě odehrát juniorku na Roland Garros.

"Myslím, že vstup mezi ženy nemohl být lepší. Jsem spokojená, jak to dopadlo," řekla Valentová o třech triumfech na akcích kategorie W15. "Do sezony jsem šla s tím, že bych chtěla vyhrát nějaké tituly. Chtěla bych si také zlepšit žebříček. Přála bych si být do dvoustovky, abych se dostávala na kvalifikace grandslamů," uvedla aktuálně hráčka ze sedmé stovky pořadí WTA.

Loňská finalistka juniorského US Open vyhrála první turnaj ITF v Monastiru v singlu a deblu ještě jako šestnáctiletá. Při druhém triumfu o týden později už jí ale bylo sedmnáct. "Žádná oslava nebyla. Spíše jsme si dali dobré jídlo a to bylo vše. V den narozenin jsem měla zápas, takže jsem se na něj musela soustředit," uvedla Valentová.

Sleduje Djokoviče či Sinnera

Když měla srovnat zápasy mezi juniorkami a profesionálkami, poukázala na rozdíl v bojovnosti hráček. "Některé juniorky, když prohrávají o hodně, tak na konci už ty zápasy vypouští. U žen se mi ale stalo, že jsem vedla ve druhém setu 5:0 a ta holka stejně bojovala o každý míč a povzbuzovala se. Bojuje se do posledního míče," podotkla Valentová, která vyhrála posledních deset zápasů bez ztráty setu.

Vede ji trenér Lukáš Jedlička, kondičním koučem je Ivan Machytka. Herní vzor Valentová nemá. "Snažím se vzít od každého to nejlepší a přenést si to do své hry. Mám ale ráda Novaka Djokoviče. Baví mě se na něj koukat a snažím se od něj brát nějaké věci. Třeba různá cvičení a jak hraje. Zaujala mě také nová generace hráčů jako Jannik Sinner a Carlos Alcaraz," uvedla Valentová.

Tatínek Marcel patří k tenisovým nadšencům, maminka Jitka reprezentovala pod dívčím jménem Janáčková v rychlostní kanoistice na olympijských hrách v Barceloně 1992 a Atlantě 1996. Valentová dělala v dětství gymnastiku a basketbal. "Když jsem viděla tátu hrát tenis, chtěla jsem ho porazit. Jsem soutěživý typ. Chci všechno za každou cenu vyhrát. Povedlo se mi to asi dva, tři roky nazpět," řekla.

Vedle tenisu se věnuje i studiu. Studuje druhý ročník ekonomického lycea v Praze. "Nedá se říct, že bych měla individuální plán. Spíše jsou to úlevy, že mi nepočítají absence. Ale musím si dopsat skoro každý test. Spolužáci jsou ale hrozně hodní, podporují mě a pomáhají mi i s doplněním materiálů. Profesoři jsou na mě také hodní," podotkla Valentová.

V plánu je i juniorské Roland Garros

Do budoucna by ráda odehrála co nejvíce turnajů. Plán probírá s ředitelem klubu Sparta Praha Miroslavem Malým, trenéry a rodiči. "Jak mám omezené turnaje, tak do toho chceme dát i juniorské, protože potřebuju hrát zápasy. Myslím, že to zatím vybíráme dobře," řekla Valentová, která má v sezoně limit 16 turnajů mezi dospělými.

V nejbližší době si přeje dostat volnou kartu na březnový turnaj W75 v Říčanech. "Mám v plánu také jet na juniorské Roland Garros. Chci to ještě kombinovat s juniorskými turnaji, protože mám omezený počet startů na dospělých turnajích. Určitě se chci ale věnovat více těm dospělým. Uvidíme, jak se bude sezona vyvíjet," dodala Valentová.