Laine s kolenem na operaci nemusí, přesto bude Montrealu chybět dva až tři měsíce

Montrealu Canadiens bude v nové sezoně NHL dva až tři měsíce chybět útočník Patrik Laine (26). Finský hokejista si poranil koleno. Kanadský celek o tom informovali na webu.

Laine se zranil v první třetině sobotního přípravného zápasu s Torontem (1:2) při srážce s Cédricem Paré. Na operaci však bývalý hráč Winnipegu nebo Columbusu, který ho v srpnu vyměnil do Montrealu, nemusí.

"Nebyli jsme si jisti, jestli to budou dobré zprávy, ale určitě je to lepší, než mnozí z nás očekávali. Stále je to však dlouhá doba. Doufám, že se za dva měsíce dokáže vrátit a pomůže týmu. My se ho budeme snažit podpořit a ukázat mu, že je součástí týmu," uvedl obránce David Savard podle oficiální stránky nhl.com.

Laine v minulém ročníku nastoupil za Columbus k pouhým 18 zápasům s bilancí šesti branek a tři asistencí. Nejprve chyběl kvůli otřesu mozku a zlomené klíční kosti, od ledna pak byl v asistenčním programu.

Celkem má Laine v NHL v základní části na kontě 204 branek a 184 přihrávek v 480 utkáních. V 24 zápasech play off druhý hráč draftu z roku 2016 přidal osm gólů a osm asistencí.