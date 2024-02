Plavkyni Seemanové finálový závod na MS nesedl, Horská vybojovala šesté místo

Plavkyně Kristýna Horská (26) skončila na mistrovství světa šestá na 200 metrů prsa a postarala se o druhý nejlepší český výsledek v Dauhá. Své druhé finále dnes absolvovala Barbora Seemanová (23), jež po čtvrtém místě na kraulařské dvoustovce obsadila osmou příčku na poloviční distanci. Oba finálové závody s českou účastí ovládly nizozemské plavkyně, prsařskou stovku Tes Schoutenová (2:19,81) a závod na 100 metrů volný způsob Marrit Steenbergenová (52,26).

Bronzová medailistka z prosincového ME v krátkém bazénu Horská ve finále na setinu vyrovnala výkon 2:25,34 minuty, kterým postoupila jako osmá ze semifinále. "Taky jsem překvapená, že jsem plavala úplně stejně. Vůbec nevím, jak se mi to povedlo, a jsem zvědavá na mezičasy. Dneska se mi plavalo mnohem lépe než včera. Konec bolel, ale oproti včerejšku mnohem míň," řekla Radiožurnálu Sport.

Umístění na mistrovství světa předčilo její očekávání. "Šesté místo je opravdu něco, co jsem nečekala, a jsem strašně moc spokojená. Kdyby mi někdo loni řekl, že budu na mistrovství světa šestá, tak bych mu nevěřila," uvedla šestadvacetiletá plavkyně, která o loňské MS ve Fukuoce kvůli zdravotním problémům přišla.

Jen český rekord 2:24,62, na který před šampionátem pomýšlela, jí unikl. Možná i kvůli tomu, že o Vánocích měla z rodinných důvodů delší pauzu, než plánovala. "Ale pořád si říkám, že když jsem v únoru schopná zaplavat tenhle čas, což je pro mě třetí nejrychlejší čas v kariéře, tak po dalších dvou měsících práce bude pro mě reálné zaplavat ten olympijský limit," připomněla výkon 2:23,91, který by jí zajistil účast v Paříži.

Seemanové závod nesedl

Zatímco Horská ve finále napodobila svůj semifinálový výkon, Seemanové se finále stovky nepovedlo. Dohmátla za 54,64 sekundy, což byl její nejpomalejší čas v Dauhá. Ze semifinále postoupila časem 53,76 sekundy, pod 54 sekund plavala i v rozplavbě. "Celkově ten závod byl úplně špatný. Už po startu jsem věděla, že je něco špatně," řekla třiadvacetiletá česká plavkyně. "Nebyla jsem vůbec agresivní. Chtěla jsem být silová, mít co nejdelší záběr a zároveň udržet frekvenci, ale ta mi tam vůbec nezapadla. Takže jsem jela takové vlastně dvoustovkové tempo. Jakmile mi holky ujely, bylo potom hrozně těžké se v těch vlnách rvát dopředu," hodnotila svůj výkon.

Celkově ale byla se svým účinkováním v Dauhá spokojená. Dostala se dvakrát do finále, které jí před tím na MS v dlouhém bazénu unikalo. "Jsem za to moc ráda. Za tu dvoustovku určitě mnohem víc, ta stovka byla taková za odměnu. Je to vzpruha do začátku olympijského roku a olympijské sezony. Máme spoustu věcí, na kterých můžeme pracovat, ale zároveň jsem si splnila cíl, se kterým jsem sem jela. To je určitě dobrý začátek," řekla svěřenkyně Luky Gabrila, která bude v Paříži obhajovat na dvoustovce šesté místo z OH v Tokiu.

Uvědomovala si, že některé plavecké hvězdy MS v nezvyklém termínu na začátku olympijského roku vynechaly. Ale třeba v Austrálii mají za dvěma obvykle nominovanými velmi kvalitní náhradu. "Mají štafetu, která drží světový rekord, a všechny umějí dvoustovku pod 1:55. Není to tak, že by to tady bylo úplně bez konkurence, to vůbec. Myslím, že jsme se všichni zapotili. Ale je rozhodně vidět, že někdo chybí," dodala Seemanová.