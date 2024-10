Adam Karabec. Hvězda budoucnosti. Slýchá to od brzkého věku, ve Spartě však talent nikdy naplno nerozvinul. Možná i proto nad ním mnozí zlomili hůl, ač je mu teprve 21 let. Nyní se, i podle svých slov, našel na hostování v Hamburku. Jak si první zahraniční angažmá užívá? Je české fotbalové prostředí otevřeno mladým, kreativním hráčům? A jaké je týmové rozpoložení jednadvacítky před kvalifikačními zápasy o všechno? Nejen o tom hovořil Karabec v podcastu Livesport Daily.

“Když se na to koukám dnes, zpětně, tak jsem si moc bral věci a výkony, které se mi nepovedly. Moc jsem je řešil. Bral jsem je osobně. Přitom jde o věci, které se u mladého hráče stát můžou, ale já jsem to vnímal tak, že se to prostě dít nemůže a nesmí,” popisuje ofenzivní záložník své mentální nastavení ve Spartě v předchozích letech a také to, jak ho mohlo ovlivňovat.

“Nic jiného vám nezbývá. Měl jsem přidělenou roli a snažil jsem se přizpůsobit týmové taktice, té lize. A to tak, aby to bylo co možná nejlepší pro tým a pro mě. Abych se v tom cítil co možná nejlépe v danou chvíli. Ale bylo to složité, protože jsem se v tom nikdy necítil úplně svůj,” shrnuje nutnost adaptace na herní systém Sparty, když v ní působil.

Momentálně si pochvaluje energii a atmosféru, kterou zažívá v Německu. “Mentalita fanoušků je úžasná. Nejen, že atmosféra těch utkání je fantastická a na většinu zápasů je vyprodáno, ale kluci mi i vyprávěli, že jejich podpora se ještě zvýšila po sestupu. Že od té chvíle vlastně chodí neustále plný stadion, protože fandové chtějí být s postupem spojeni a chtějí k tomu ten tým dotlačit."

Livesport Daily #364: Koupí mě, jen když postoupíme do Bundesligy, říká Karabec o Hamburku. Livesport

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

