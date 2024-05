Záchrana a přestup? Kaiserslautern prý uplatnil opci na Kaloče, Baník má dostat půl milionu eur

Německý Kaiserslautern podle deníku BILD využil opci na záložníka Filipa Kaloče (24) a získal jej natrvalo do svých služeb. Baník by měl za svého odchovance dostat kolem půl milionu eur (asi 12 milionů korun). Kaloč přišel do týmu v zimě na hostování, pomohl klubu k záchraně ve druhé Bundeslize a došel s ním do finále německého poháru, kde vyzve Leverkusen.

"Filip si v týmu celkem rychle vydobyl stálou pozici v základní sestavě, což nebývá zvykem. Upoutal na sebe pozornost, ukázal, že může soutěž v pohodě hrát a myslím, že by po něm i v případě sestupu určitě někdo sáhl. Od Kickeru má průměrné hodnocení 3,54, což je solidní," komentoval na konci dubna angažmá Kaloče v Kaiserslauternu fotbalový expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

Ostravský rodák odešel z Baníku do Kaiserslauternu v lednu na půlroční hostování. Mezi střelce se zapsal už krátce poté, když pomohl k výhře nad Herthou Berlín 3:1 ve čtvrtfinále Německého poháru. V této soutěži ho ve finále 25. května čeká bundesligový šampion Leverkusen s triem Čechů.

Ve druhé nejvyšší německé soutěži vstřelil Kaloč zatím dva góly, prosadil se ve 30. a 31. kole proti Wehenu a Holsteinu Kiel. Do reprezentačního A-týmu se ještě nepodíval, za jednadvacítku má na kontě 14 zápasů, tři z nich odehrál na loňském Euru.