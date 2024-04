Legionáři: Nejlepší zápas sezony, premiérová asistence, druhý gól v řadě i vyloučení

Antonín Barák (29) odehrál co do produktivity i hodnocení nejlepší zápas sezony, při suverénní výhře Fiorentiny zaznamenal gól a asistenci. Filip Kaloč (24) pomohl Kaiserslauternu druhou brankou za sebou k důležitému vítězství v boji o záchranu a v Německu se prosadil i David Jurásek (23), jehož premiérová asistence však Hoffenheimu na body nestačila. V Nizozemsku dal sedmou branku Václav Sejk (21) a další asistenci si připsal Dominik Janošek (25), Adam Stejskal (22) vychytal v Rakousku druhou nulu v řadě a Marek Hanousek (32) byl poprvé v polské Ekstraklase vyloučen. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham vyválčil doma s Liverpoolem remízu 2:2. Kladiváři, v jejichž zahajovací jedenáctce nechybělo české duo, vedli zásluhou hlavičky Jarroda Bowena, Reds však po přestávce skóre otočili. K jejich druhému gólu se přimotal Tomáš Souček, když se balon po střele Codyho Gakpa odrazil od Angela Ogbonny, poté od českého reprezentačního kapitána a pak od brankáře Alphonse Areoly. Bod domácím přiřkl v 77. minutě Michail Antonio. Souček odehrál 74 minut a dostal známku 7.8, Vladimír Coufal vydržel na trávníku do konce a ohodnocen byl známkou 7.1.

Hoffenheim s Pavel Kadeřábkem v základní sestavě se po výhře 4:3 nad Mönchengladbachem pustil do další přestřelky, v Bochumi ji však do vítězného konce ji však nedotáhl a odvezl si porážku 2:3. Hosté 20 minut prohrávali už 0:3, ale málem ještě dosáhli na bod. Stíhací jízdu načali gólem po české ose: Kadeřábek z pravé strany šestnáctky poslal centr na Davida Juráska, jenž se na trávník dostal v 56. minutě místo dánského útočníka Roberta Skova, host z Benfiky vystřelil levačkou z voleje a Andrej Kramarič tečoval balon mimo dosah brankáře.

Chorvatský forvard v 84. minutě snížil na rozdíl jediného gólu, když bezchybným lobem využil dlouhý pas Floriana Grillitsche. Víc už toho Hoffenheim nestihl a pokračoval v trendu střídání vítězství a porážek, který drží od konce března. Kadeřábek odehrál celé utkání a obdržel známku 6.8, jeho krajan se dostal na hodnocení 8.3, nejvyšší od příchodu do Bundesligy. Lépe na tom v pátečním utkání byl pouze dvougólový záložník domácích Kevin Stöger. Hoffe může ve zbytku sezony z devátého místa ještě pomýšlet na poháry, jeho šance už jsou ale pouze v rovině teorie.

Stejně jako v minulém kole v Dortmundu dělilo Leverkusen pár vteřin od ukončení série bez porážky, znovu ji ale natáhl, tentokrát už na 46 zápasů. Gólem na 2:2 v šesté minutě nastavení to zařídil Robert Andrich. Patrik Schick se po třech zápasech dočkal startu v základní ligové sestavě a než v 74. minutě pustil na hřiště Victora Boniface, vyprodukoval tři střely. Nejblíž gólu byl po půlhodině hry, kdy se mu před kopačky odrazil balon po střele Alejandra Grimalda, ale reprezentační útočník poslal dorážku z prvního dotyku nad břevno. Ohodnocen byl známkou 6.6.

Schickovy statistiky proti Stuttgartu. Opta by Stats Perform / AFP

Poprvé od návratu po zranění figuroval Tomáš Čvančara v úvodní jedenáctce Mönchengladbachu, v níž byl naposledy 9. prosince. V domácím utkání s Unionem byl aktivní zejména v úvodu, jeho dobře mířené střele ze 17. minuty ale scházela razance a Frederik Ronnow ji zneškodnil, o tři minuty později zblokoval pokus českého forvarda protihráč. Před přestávkou vyslal Čvančara do slibné pozice Joea Scallyho, jeho rána se však nevešla mezi tři tyče. Utkání, ve kterém byli hosté nebezpečnější, skončilo 0:0. Někdejší sparťan vydržel na trávníku 66 minut a dostal známku 7.1.

Nehráli: Alex Král, Union Berlín, Václav Černý, Wolfsburg, Adam Hložek a Matěj Kovář, Leverkusen, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Koubek, Augsburg

Podruhé v řadě nastoupil Antonín Barák v základní sestavě Fiorentiny, která doma přejela trápící se Sassuolo 5:1. Zápas reprezentačnímu záložníkovi vyšel, vyslal celkem pět střel, přičemž tu ze 62. minuty proměnil ve svůj druhý ligový gól sezony – po přihrávce Riccarda Sottila "vyplul" sám před brankářem, po zemi ho obstřelil a zvýšil na 4:1. Podpis Baráka, který trefil i tyč, nesla také poslední trefa utkání, v 66. minutě využil jeho přihrávku z voleje Nicolás González. Barák, jenž naposledy zaznamenal bilanci 1+1 v listopadu 2022 v Evropské konferenční lize, odehrál celé utkání a dostal známku 8.1.

Pozn.: Cagliari s Jakubem Janktem dohrává 34. kolo v pondělí.

Výběr z dalších soutěží

Dominik Janošek se podpesal pod úvodní gól Bredy v utkání s rezervou PSV, ve 26. minutě na něj přihrál někdejšímu obránci Liberce Martinu Koscelníkovi. Pro českého středopolaře to byla 10. asistence v sezoně Eerste Divisie, Breda má po vítězství 2:0 na dosah účast v play off o postup mezi elitu. Janošek odehrál celý zápas a dostal známku 7.6.

Filip Kaloč se po gólu do sítě Wehenu prosadil i na stadionu druhého celku 2. Budesligy Holsteinu Kiel, ve čtvrté minutě nastavení vystřelil levačkou z hranice šestnáctky po zemi přesně "za háčky" a poslal Kaiserslautern do vedení 2:1. Hosté zvítězili 3:1 a opustili pásmo sestupu, Kaloč odehrál celé utkání a ohodnocenu byl známkou 7.5.

Václav Sejk se v Eerste Divisie drží tempa gólu obzápas. V pátek poslal Rodu v Amsterdamu do vedení 1:0 proti rezervě Ajaxu, byla to jeho sedmá trefa ze 13 zápasů. Domácí záhy vyrovnali na konečných 1:1 a celek z Kerkrade nemá dvě kola před koncem stále jistý přímý postup mezi nizozemskou elitu. Sejk odehrál celý zápas a dostal známku 7.3.

Marek Hanousek byl poprvé v nejvyšší polské soutěži vyloučen, už v 15. minutě domácího zápasu Widzewu s Rakówem přišlápl kotník Gustavu Berggrenovi a viděl rovnou červenou kartu. Hosté dlouhou přesilovku využili v 10 minut před koncem gólem na 1:0, někdejší záložník Dukly, Plzně či Karviné byl Livesportem ohodnocen známkou 3.3.

Adam Stejskal vychytal v rakouské Bundeslize druhé čisté konto za sebou a Tirolu pomohl k remíze 0:0 s Austrií Lustenau. Bod celku z Tyrolska stačil k definitivní jistotě setrvání mezi elitou, tři kola před koncem skupiny o záchranu má nedostižný náskok právě na svého sobotního soupeře. Stejskal zlikvidoval pět střel a dostal známku 7.7.

Očima Jana Morávka

"Antonín Barák měl povedený zápas. Koukal jsem, že byl hodně na balonu, měl asi přes 50 doteků s míčem. Vstřelil pěkný gól, na jeden nahrál, trefil tyč. To si navíc ještě myslím, že mohl mít i hattrick, kdyby se mu vše sešlo. Líbila se mi kombinace u jeho asistence, kdy to s Gonzálezem udělali skvěle. Bylo vidět, jak o sobě ví. Takhle to vypadá, když to dva kluky na hřišti spolu baví.

Přál bych si, aby něco podobného Tonda vytvořil i s Patrikem Schickem v reprezentaci. Smysl pro kombinaci oba mají. Fiorentina rotovala sestavu a Tonda chytil šanci na hřišti za správný konec. Přesně takto by měl zabrat hráč, který je spíš náhradníkem a dostane se na hřiště. Na nic nečekat. Prostě ukázat výkon, který zaujme. Uvidíme, zda to trenéra nezviklá a nepošle ho do sestavy i v pohárovém utkání proti Bruggám."