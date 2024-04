Legionáři: Gól po sedmi měsících, premiérová bundesligová trefa i druhé čisté konto v řadě

Premiérového ligového gólu za Kaiserslautern se dočkal Filip Kaloč (24), jeho trefa měla cenu remízového bodu. Na Slovensku po sedmi měsících skóroval Christophe Kabongo (20) a v Niké lize se střelecky prosadil i Daniel Smékal (22). Tomáš Souček (29) v Anglii a Adam Vlkanova (29) v Polsku zaznamenali asistence, Vítězslav Jaroš (22) v Rakousku a Tomáš Vaclík (35) ve Španělsku si připsali čistá konta. Pro někdejší reprezentační jedničku bylo druhé v řadě a pomohlo Albacete k výhře a opuštění zóny sestupu. Jak se vedlo dalším legionářům?

První asistenci za West Ham od půlky srpna, druhou v sezoně a celkově sedmou v Premier League si připsal Tomáš Souček. V utkání na hřišti Crystal Palace přeposlal ve 40. minutě hlavou centr Vladimíra Coufala na Michaila Antonia, který snížil na 1:4. Kladiváři nakonec padli 2:5 a zejména hrozivým vstupem do zápasu, kdy už po 20 minutách prohrávali 0:3, dali vzpomenout na únorový debakl 0:6 s Arsenalem. Souček v nastavení prvního poločasu viděl žlutou kartu, do druhého už nezasáhl a dostal známku 6.7, Coufal hrál do konce a dostal známku 5.5.

Hoffenheim vyšel vítězně z divácky vděčné domácí přestřelky s Mönchengladbachem, když o jeho triumfu 4:3 rozhodl v první minutě nastavení Anton Stach. Hostům nepomohl ani premiérový bundesligový hattrick někdejšího útočníka Hoffe Robina Hacka a klesli na 12. příčku tabulky, kde mají jen čtyřbodový náskok na barážovou pozici. Pavel Kadeřábek absolvoval v dresu vítězů plnou minutáž a na gól z minulého a dvě asistence z předminulého kola nenavázal. Výkonem i útočnou aktivitou však potvrdil solidní formu posledních týdnů.

Kadeřábkovy statistiky proti Mönchengladbachu. Opta by Stats Perform / AFP

V 18. minutě vyslal z pravé strany šestnáctky ránu mířící do šibenice, kterou ale parádně zneškodnil Moritz Nicolas. Po změně stran střílel Kadeřábek z hranice vápna znovu, tentokrát bránu přestřelil. V sobotu odehrál celé utkání a ohodnocen byl známkou 7.0, naopak David Jurásek se po čtyřech zápasech nevešel do základní sestavy a naskočil jen na závěrečnou minutu. Na druhé straně se Tomáš Čvančara dostal do hry v 69. minutě, upozornil na sebe však pouze žlutou kartou. Obdržel známku 5.8 a po návratu ze zranění nadále čeká na gól či asistenci.

Leverkusen byl ve 30. kole blízko konci působivé série soutěžních zápasů bez porážky. Nakonec ji však na hřišti semifinalisty Ligy mistrů Dortmundu natáhl už na 45 zápasů, když o remíze 1:1 rozhodl v sedmé minutě nastavení hlavou po rohovém kopu Floriana Wirtze Josip Stanišič. Patrik Schick potřetí v řadě scházel v ligové základní sestavě, na trávník se dostal v 83. minutě. Krátce poté jej ve vápně našel kolega z útoku Victor Boniface, reprezentační forvard se však ke střele nedostal a o balon přišel. Schickův nedělní výkon hodnocen nebyl.

Nehráli: Václav Černý, Woflsburg, Alex Král, Union Berlín, Adam Hložek, Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy

Na rozdíl od obou zápasů Evropské konferenční ligy s Plzní, do nichž zasáhl jako střídající hráč, i minulého klání Serie A s Janovem, které proseděl na lavičce, figuroval Antonín Barák na hřišti Salernitany v základní sestavě Fiorentiny. Ta si po pěti kolech připomněla pocit ligového vítězství, když si z Kampánie odvezla výhru 2:0. Reprezentační záložník pobyl na trávníku 87 minut, což je nejvíc od prosincového pohárového duelu s Ferencvárošem. K zakončení se nedostal, vyprodukoval dvě klíčové přihrávky a ohodnocen byl známkou 7.0.

Nehrál: Jakub Jankto, Cagliari

Výběr z dalších soutěží

Tomáš Vaclík před týdnem pomohl premiérovým čistým kontem v La Lize 2 k výhře nad Tenerife a nyní si připsal druhou nulu. Albacete znovu zvítězilo 1:0, tentokrát na hřišti Eldense, a přiblížilo se k záchraně. Šest kol před koncem soutěže se drží mimo sestupové pásmo díky skóre. Vaclík v neděli lapil čtyři střely a obdržel hodnocení 7.6.

Filip Kaloč přidal ke gólu z Německého poháru i první trefu ve druhé Bundeslize, ve 30. minutě záchranářského souboje Kaiserslauternu s Wehenem otevřel skóre hlavou po rohu. Zápas skončil 1:1 a Die Roten Teufel zůstávají v tabulce předposlední. Z Baníku hostující záložník absolvoval plnou minutáž a se známkou 7.8 byl mužem zápasu.

Vítězslav Jaroš si připsal čtvrté konto v rakouské Bundeslize a Sturm Graz si i díky němu poradil doma s Rapidem 1:0. Celek ze Štýrského Hradce zaznamenal třetí vítězství v řadě a pět kol před koncem soutěže je ve skupině o titul o skóre druhý za Salcburkem. Host z Liverpoolu si v pátek připsal dva úspěšné zákroky a dostal známku 7.2.

Adam Vlkanova zasáhl do domácího utkání Ruchu s Widzewem v 70. minutě a krátce poté prošla jeho přihrávka se štěstím až k Miloszi Kozakovi, který snížil na 1:2. Domácí padli 2:3 a v tabulce Ekstraklasy zůstávají poslední. Český křídelník dostal známku 6.8, v dresu vítězů odehrál celý duel Marek Hanousek ohodnocený známkou 7.1.

Christophe Kabongo se v Niké lize střelecky prosadil poprvé od konce září, v 90. minutě mírnil domácí porážku s Žilinou na konečných 1:2. Pro Podbrezovou to byla šestá prohra ze šesti zápasů ve skupině o titul, v níž je na posledním šestém místě. Útočník české jednavacítky odehrál závěrečných 24 minut a ohodnocen byl známkou 7.0.

Daniel Smékal dal na Slovensku pátý ligový gól a šlo o trefu vítěznou. V Michalovcích zlomil v 59. minutě nerozhodný stav 1:1, Skalica nakonec zvítězila 3:1 a ve skupině o záchranu už má jistotu, že nesestoupí. Kmenový útočník Ostravy, který má na kontě i dvě ligové asistence a tři branky v poháru, odehrál 88 minut a dostal známku 7.1.

Pozn: V Nizozemsku Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Filip Kaloč si v Kaiserslauternu celkem rychle vydobyl stálou pozici v základní sestavě, což nebývá zvykem. Přijde mi, že jinak se kluci uprostřed zálohy celkem točí, ale on zůstává. To je super. Určitě ho nemine ani finále poháru s Leverkusenem, to bude krásný zážitek. Možná i životní zápas. V lize je ale jejich situace kritická. Z přímého sestupového místa ztrácejí na baráž jeden bod. Každopádně Filip na sebe upoutal pozornost, ukázal, že může soutěž v pohodě hrát a myslím, že by po něm v případě nejhoršího, tedy sestupu, určitě někdo sáhl. Od Kickeru má průměrné hodnocení 3,54, což je solidní. Teď v zápase s Wehenem byl navíc Livesport ratingem vyhlášen jako muž zápasu."