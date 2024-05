Moji kluci si zaslouží všechny tři trofeje, prohlásil Alonso po postupu do finále Evropské ligy

Trenér fotbalistů Leverkusenu Xabi Alonso (42) po postupu do finále Evropské ligy prohlásil, že jeho tým si zaslouží zvítězit i ve zbývajících dvou soutěžích, ve kterých je stále ve hře. Už jistí bundesligoví šampioni ve čtvrtek po úvodním triumfu 2:0 remizovali v odvetě semifinále doma s AS Řím 2:2 a v závěru sezony je čeká nejen souboj o evropskou trofej v Dublinu proti Atalantě, ale i vyvrcholení Německého poháru proti druholigovému Kaiserslauternu.

Tým s českými reprezentanty Matějem Kovářem, Adamem Hložkem a Patrikem Schickem navíc neprohrál už 49. soutěžní utkání v řadě a překonal 59 let starý evropský rekord Benfiky Lisabon. V odvetě s AS měl přitom namále, protože ještě v 82. minutě prohrával po dvou penaltách Leandra Paredese 0:2 a duel spěl do prodloužení. Pak si ale dal vlastní gól Gianluca Mancini a v sedmé minutě nastavení srovnal z brejku Josip Stanišič.

"Viděl jsem na hráčích, že strašně chtějí uspět, po druhém gólu soupeře ukázali skvělý charakter," ocenil Alonso na tiskové konferenci. "Výsledkem je, že máme pořád šanci na tři trofeje. A moji kluci si zaslouží všechny," přidal španělský mistr světa z roku 2010 a dvojnásobný mistr Evropy.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Bayer zachránil zápas poněkolikáté v sezoně v úplném závěru. Stanišičova trefa byla sedmnáctým gólem, který Leverkusen vstřelil v 90. minutě nebo v nastavení. "Rozhodně je to jeden z největších momentů kariéry. Myslím, že bychom neřešili, kdybychom postoupili i po porážce 1:2, protože jsme toužili hlavně po finále. Takhle je to ale ještě mnohem lepší," řekl televizi RTL chorvatský obránce, který je v klubu na hostování z Bayernu Mnichov.

V základní sestavě Leverkusenu překvapivě chyběl Florian Wirtz. Největší hvězda týmu se kvůli zdravotním problémům dostala na hřiště až z lavičky po druhém gólu AS. "Florian utrpěl menší zranění před třemi týdny proti Dortmundu a stále se plně nezotavil. Chtěl ale pomoct týmu, což se mu také povedlo. Takový hráč je platný, i když je připravený třeba jen na 70 procent," uvedl Alonso.

Statistiky Adama Hložka proti AS Řím. Opta by Stats Perform

Leverkusen vrátil AS loňské vyřazení v semifinále soutěže a prošel do třetího evropského finále v klubové historii. V roce 1988 ovládl tehdejší Pohár UEFA, o 14 let později nestačil v Lize mistrů na Real Madrid. S Atalantou se utká 22. května, o tři dny později zakončí sezonu v Berlíně proti Kaiserslauternu.