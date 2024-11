Žádné zranění, byla to jen velmi silná křeč, uklidnil Neymar fanoušky. Nyní ho čekají testy

Brazilský útočník Neymar (32) nedohrál pondělní utkání asijské Ligy mistrů kvůli silné křeči. Nejdražší fotbalista historie to uvedl po zápase na Instagramu. Neymar nastoupil za Al Hilál podruhé po roční pauze způsobené zraněním kolena a musel střídat po půlhodině utkání proti íránskému Esteghlalu.

Saúdskoarabský tým vyhrál díky hattricku srbského útočníka Aleksandara Mitroviče 3:0 a vede tabulku s plným počtem bodů ze čtyř zápasů.

"Bylo to jako křeč, jen velmi silná. Jdu na nějaké testy a doufám, že to nebude nic vážného," napsal Neymar. "To je normální, že se to po roce (bez fotbalu) stane. Doktoři už mě varovali, takže musím být opatrnější a víc toho odehrát," dodal kapitán brazilské reprezentace.

Neymar si loni v říjnu v utkání kvalifikace mistrovství světa proti Uruguayi přetrhl přední zkřížený vaz a poškodil meniskus v levém koleně a musel na operaci. Za Al Hilál, kam přestoupil loni v létě z Paris Saint-Germain za 90 milionů eur (2,3 miliardy korun), nastoupil v pondělí teprve posedmé.