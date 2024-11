V Brazílii o Neymarově návratu nepochybují. V létě přijde do Santosu, tvrdí viceprezident klubu

Santos vede druhou nejvyšší brazilskou soutěž a má na dosah návrat do tamní Serie A. Jeho fanouškům ale dělá ještě o něco větší radost zpráva, že se jejich idol Neymar (32) nejspíše vrátí na místo, kde vyrostl. Viceprezident klubu Osvaldo Nico prohlásil, že si je jistý, že se tak stane příští léto. Odchovanec Santosu v současnosti působí v saúdskoarabském Al Hilalu.

Neymar odešel ze Santosu do Barcelony v roce 2013 za kontroverzních okolností. Jeho přestup dokonce vyvolal vyšetřování přestupové částky a na ni navázaných provizí, které měly jednotlivé strany obdržet.

Nyní se zdá, že brazilský reprezentant kruh uzavře a klubu, který ho fotbalově vychoval a poslal do světa, se na sklonku kariéry odvděčí návratem. "Neymar se v červnu vrátí do Santosu. Jsme s ním v přímém kontaktu," ujistil viceprezident Santosu Nico v rozhovoru pro rádio Jovem Pan.

Neymar má údajně o přesun velký zájem a klub bedlivě sleduje, po výhře Santosu nad Vila Novou 3:0 dokonce volal členům týmu na tiskovou konferenci a gratuloval jim. Je ale nepravděpodobné, že by ho saúdskoarabská strana pustila před koncem kontraktu. Smlouva s Al Hilalem mu končí 30. června příštího roku. S tímto datem tak počítá i Santos.

Brazilský útočník byl spojován také s možným přesunem do Interu Miami, kde by si znovu po štacích v Barceloně a PSG zahrál po boku Lionela Messiho. Trenér severoamerického týmu Argentinec Gerardo Martino se ovšem domnívá, že by bylo obtížné ho podepsat kvůli platovému stropu soutěže.