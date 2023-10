Derby Week: V nejfotbalovějším koutu Švédska se může rozhodnout o titulu i o záchraně

Švédskou metropolí je sice Stockholm (přičemž zejména tamní AIK má v rámci země velké jméno) a historicky nejúspěšnějším fotbalovým klubem je s 22 mistrovskými tituly celek z Malmö, přesto se hlavní bašta tamního fotbalu tyčí jinde – v Göteborgu a v jeho okolí. Nedaleký Elfsborg dokonce letos po 11 letech sahá po titulu. Nejdřív však musí zvládnout sobotní vypjaté derby proti IFK.

Tradici posiluje Häcken

Göteborg leží na západním pobřeží Švédska u zálivu Kattegat. Se 600 tisíci obyvatel je po Stockholmu druhým největším městem v zemi. Vystihuje jej řada přezdívek – díky dvěma velkým univerzitám je "studentský," vzhledem k mnoha parkům "zelený" a díky koncentraci špičkových klubů je znám také jako "švédská metropole fotbalu."

Vznikl tam také vůbec nejstarší sportovní klub v zemi – Örgryte IS byl založen v roce 1887. O sedm let později se zrodil GAIS (zkratka pro Göteborský atletický a fotbalový spolek). První z nich byl v počátcích švédské fotbalové ligy absolutním hegemonem a z úvodních 10 ročníků (1896–1905) triumfoval hned sedmkrát.

Jedním z jeho přemožitelů byl v roce 1903 další celek z Göteborgu, dnes už neexistující IF. "Až" v roce 1904 vznikl IFK Göteborg, který v průběhu historie fotbalově překonal všechny zmíněné a dřív založené městské konkurenty. Dosud získal 18 mistrovských titulů a na druhé místo historických tabulek ho teprve nedávno odsunulo Malmö FF, nejúspěšnější tým posledních let.

Celkem brzy po Örgryte slavily své první ligové vavříny i IFK Göteborg a GAIS, už na začátku 20. století. A tak už v té době vznikla první velká göteborská derby. Výčet úspěšných týmů z tohoto města tím však nekončí. Patří mezi ně i BK Häcken založený v roce 1940. Do elitní společnosti mistrů Švédska se nicméně zapsal o víc než století později než všichni jeho městští rivalové. Je totiž aktuálním švédským mistrem, obhájcem titulu z roku 2022.

Pořadí švédských měst podle počtu titulů, které získaly tamní kluby. Poznámka: Klub Göteborgs IF již neexistuje. Livesport

Městská derby

Určitá míra rivality panovala v průběhu let mezi všemi pěti největšími kluby ve městě. Jak už řečeno, ještě před založením IFK Göteborg byl dominantním celkem Örgryte IS. Ten byl považován za klub střední a vyšší třídy, takže IFK ihned po svém vzniku získal popularitu v rámci dělnické třídy. Na začátku 20. století bylo hlavním trendem městské společnosti gentlemanství. Bylo běžné, že fotbaloví příznivci podporovali jak svůj tým, tak i hráče soupeře.

Ve vztahu fanoušků IFK a Örgryte to však rozhodně neplatilo. Třídní boj i odlišné politické názory byly silnější. Mezi oběma tábory často docházelo ke střetům a rvačkám. To jako by už tenkrát předznamenávalo, že se ve Švédsku o několik desítek let později po "vzoru" Britských ostrovů ve velkém měřítku rozmůže fenomén hooligans.

Západní Švédsko je domovem několika úspěšných týmů. P3K / Google Maps

I v současnosti jsou fanoušci švédských klubů proslulí, a to jak v negativním, tak i pozitivním slova smyslu. Často vytvářejí vynikající atmosféru, chodí na stadiony ve velkém počtu, což platí dlouhodobě. Právě derby mezi IFK Göteborg a Örgryte v roce 1959 stanovilo divácký rekord v rámci švédské ligy. Na zápas tehdy dorazilo přes 52 tisíc diváků. Jiné göteborské derby utvořilo maximum v návštěvnosti druhé ligy. V roce 1976 sledovalo utkání mezi týmy IFK a GAIS více než 50 tisíc fanoušků.

El Västico

Jak upadala sláva Örgryte a GAIS a současně začala stoupat hvězda IFK Göteborg, proměnily se i vzájemné vztahy v rámci původní Velké göteborské trojky. Fotbalistům IFK však záhy přibyl jiný silný konkurent – IF Elfsborg z nedalekého města Boras.

To leží 65 kilometrů východně od Göteborgu. Je mnohem menší (70 tisíc obyvatel), nicméně na hřišti začal Elfsborg šlapat na paty "hlavnímu fotbalovému městu Švédska" už ve 30. letech minulého století. Právě tehdy vystřídal na trůnu IFK. Zápas mezi oběma soupeři je známý jako Västderby (Západní derby) nebo také jako "El Västico."

IFK Göteborg získal svůj dosud poslední (18.) titul v roce 2007. O sezonu dřív se po dlouhých 45 letech čekání radovali z ligového prvenství i hráči Elfsborgu. Od té doby patřily oba celky mezi špičku švédské ligy. Elfsborg se stal mistrem znovu (celkově pošesté) v sezoně 2012, IFK skončil několikrát druhý či třetí. Vedle přirozeného pnutí dvou nedaleko od sebe ležících měst získalo El Västico opět po letech i náboj silné sportovní rivality. A nový, zcela jiný rozměr dostává v sezoně aktuální.

Duel, který může rozhodnout

Do konce švédské nejvyšší soutěže zbývají tři kola (hraje se systémem jaro-podzim). Fotbalisté IFK Göteborg se poslední roky trápí a nedaří se jim ani v Západním derby proti Elfsborgu. Rivala neporazili už 10 zápasů v řadě. Aktuální situace je pro jeden z největších a nejoblíbenějších klubů v zemi alarmující. IFK je aktuálně na 13. pozici (ze 16) jen s tříbodovým náskokem na barážové příčky. Slavný klub sestoupil z nejvyšší soutěže naposledy v roce 1970.

Regionální rival z Boras má absolutně opačné "starosti". Elfsborg totiž znovu usiluje o titul. Momentálně má na druhé Malmö náskok dvou bodů. A lokální nervozitu umocňuje fakt, že městský konkurent Häcken je na třetí příčce a teoreticky může zaútočit i na obhajobu loňského triumfu.

Pro doplnění celkového obrazu v rámci hlavní fotbalové oblasti Švédska je nutné podotknout, že o postup do elitní ligy ze druhé nejvyšší Superettan bojuje tým GAIS. Aktuálně (i ve 2. lize do konce zbývají poslední tři kola) drží druhou, tedy postupovou pozici. Přitom GAIS působil v předchozí sezoně dokonce až ve 3. lize.

Zažije krásný nový stadion v Göteborgu na konci ročníku radost, smutek, nebo dokonce obojí? Stánek Gamla Ullevi pro 18 416 diváků je totiž domovem jak pro IFK Göteborg, tak i pro týmy GAIS a Örgryte, které usiluje ve druhé lize o záchranu. Jak tyto fotbalové zápletky na západě Švédska dopadnou, bude jasné za tři týdny. El Västico s puncem boje o titul na jedné straně i snahou o záchranu na straně druhé o tom hodně napoví. Sledujte ho na Livesportu, zápas má výkop v pondělí 30. října v 19:10 SELČ.

Stadion Gamla Ullevi sdílí kluby IFK Göteborg, Örgryte IS i GAIS. Goteborg.com

