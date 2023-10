Derby Week: Bohatí versus chudí, komunisté versus liberálové – bulharské "Věčné derby"

Sofijští rivalové CSKA a Levski jsou nejúspěšnějšími bulharskými kluby v historii. CSKA má ve vitríně 31 trofejí za vítězství v lize a 21 za triumf v domácím poháru, Levski se stalo mistrem ve 26 případech a stejného počtu prvenství dosáhlo i v poháru. Oba velikáni z hlavního města tak mají na kontě shodně 52 velkých bulharských trofejí. V poslední dekádě sice tamnímu fotbalu kraluje Ludogorec Razgrad, ovšem sofijské derby má v zemi stále výsadní postavení, které jde daleko za hranice sportu.

Staré sofijské derby

Levski byl založen skupinou studentů v roce 1911, zaregistrován byl o tři roky později. Název dostal podle bulharského národního hrdiny, bojovníka za nezávislost Bulharů na Osmanské říši, Vasila Levského. Rovnou od vzniku ligy v roce 1924 patřili fotbalisté Levski mezi tradiční účastníky nejvyšší bulharské soutěže. A nikdy z ní nesestoupili. Už před druhou světovou válkou se navíc klub probojoval mezi špičku tamního fotbalu. Vyhrál své první tituly, další přidal ihned po válce.

Ještě úspěšnějším protagonistou meziválečného období z hlavního bulharského města byla Slavia Sofia. Levski a Slavia náleží mezi nejstarší a historicky nejlepší kluby ve městě. Jejich vzájemný zápas se označuje jako Staré sofijské derby. Prvním poválečným vítězem ligy byl jiný sofijský pojem – Lokomotiv. Ten byl založen v roce 1929 jako tým železničářů. O zápasech Lokomotivu s dalšími městskými rivaly se mluví jako o Malých sofijských derby. Po druhé světové válce se těmto sofijským stálicím zrodil s nástupem komunistického režimu nový soupeř.

Fotbalový klub jako nástroj moci

Na začátku druhé světové války vyhlásilo Bulharsko neutralitu. Nicméně pod tlakem okolností vstoupilo v roce 1941 do válečného konfliktu jako spojenec nacistického Německa. Čímž se tak stalo mimo jiné protivníkem Sovětského svazu. Byli to právě Sověti, kteří o tři roky později situaci v zemi změnili. Rudá armáda vstoupila na bulharské území bez jakéhokoliv odporu a za nadšeného vítání lidu. Po válce si kontrolu v zemi udrželi přívrženci sovětského stalinismu. Po referendu v roce 1946 organizovaném bulharskou komunistickou stranou pod dohledem Rudé armády bylo zrušeno carství a vyhlášena Bulharská lidová republika.

Stejně jako tomu bylo v ostatních částech východního bloku, i v Bulharsku vláda komunistické strany ihned po nástupu k moci zasáhla do všech sfér společnosti, sport nevyjímaje. Pod kontrolu chtěli komunisté získat samozřejmě hlavně nejoblíbenější sport – fotbal. Trnem v oku vládní garnituře byl úspěšný klub Levski, držitel v té době posledních dvou titulů (1946 a 1947). Byl úspěšný, tradiční a ve společnosti velmi oblíbený...

Navíc přímo symbolizoval bulharskou národní identitu. Z pohledu komunistů byli klub i jeho fanoušci ve všech směrech potenciální hrozbou, nepohodlnou překážkou. Perzekuování anebo zrušení Levski by však nebylo populárním, a tím pádem strategicky vhodným krokem. Komunistický režim se tak rozhodl pro jiné řešení – založil nový subjekt, jehož cílem bylo odsunout Levski na druhou kolej. A to jak sportovně, tak následně i v oblíbenosti u veřejnosti. V roce 1948 byl pod hlavičkou lidové armády založen "Centrální sportovní klub armády" – CSKA Sofia.

Derby bývalého režimu

Rivalita mezi Levski a CSKA se rozhořela okamžitě v roce 1948, kdy se prorežimnímu klubu podařilo vyhrát ligu hned v jeho premiérové sezoně. Fotbalisté Levski skončili druzí. V příštích dvou letech se obě strany střetly dvakrát ve finále Bulharského poháru. V obou případech zvítězili hráči Levski.

Pokaždé navíc až ve třetím utkání – dvě předchozí vždy skončila nerozhodně i po prodloužení a finále se tehdy opakovala, dokud nebylo rozhodnuto (na penalty se tenkrát ještě nehrálo). Levski se v těchto sezonách (1949 a 1950) navíc znovu stal i ligovým mistrem. V roce 1949 byl název klubu Levski zakázán a celek musel být přejmenován na Dinamo Sofia. Do znaku nad klasické písmeno "D" známé i ze sovětských klubů s tímto názvem (Dynamo Kyjev, Dinamo Moskva, Dinamo Minsk a mnoho dalších) přibyla i rudá hvězda.

Navzdory zavádějícímu jménu se i tak Dinamo stalo tím, za kterým "šla" velká část společnosti. Ta část, která byla nastavena proti komunistickému režimu. CSKA se vyprofilovalo jako nástroj vládnoucí komunistické garnitury a své postavení postupem času začalo uplatňovat naplno. V roce 1954 až 1962 získalo devět po sobě jdoucích titulů. Těchto úspěchů dosahovalo samozřejmě i díky mnohým výsadám. Tou hlavní byl monopol na výběr hráčů. CSKA mohlo jakožto armádní klub v rámci povinné vojenské služby rekrutovat ty nejlepší hráče z celé země.

Vzájemná bilance rivalů Livesport

Když derby překročí únosnou mez

V průběhu let si Levski/Dinamo a CSKA upevňovaly pozici dvou jednoznačně nejlepších a nejpodporovanějších klubů v Bulharsku. Rozdělovaly společnost na dvě poloviny, ve všech aspektech protichůdné. Konfrontace obou stran se často proměnily v tvrdé střety, a to jak na hřišti mezi oběma týmy, tak i v ulicích mezi jejich příznivci.

Když se v roce 1985 utkali úhlavní nepřátelé ve finále Bulharského poháru, vypjaté vztahy mezi oběma tábory vyústily v konflikt, který svou intenzitou předčil veškeré dosavadní dění v rámci této rivality. Utkání poznamenalo mnoho kontroverzních rozhodnutí sudích, což vyvolalo nepokoje a rvačky jak přímo na hřišti, tak i v hledišti. Utkání vyhrálo CSKA 2:1. Celý incident však měl takový rozsah, že "to bylo moc" i na komunistickou vládu.

Výsledek? Oba kluby byly vládním nařízením rozpuštěny, jejich ligové výsledky anulovány a několik hráčů bylo obviněno z podněcování násilí a dostali doživotní distanc. Mezi potrestanými byl i hvězdný odchovanec CSKA Christo Stoičkov, pozdější kanonýr Barcelony. Tvrdý trest byl totiž hráčům po roce odpuštěn.

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se oba kluby vrátily ke svým původním názvům Levski a CSKA. Poměry v bulharské společnosti se proměnily, ovšem rivalita mezi oběma stranami plála dál.

2016: Nechtěná záchrana klubu a vznik dalšího CSKA

V roce 2015 se CSKA ocitlo ve velkých finančních potížích, které vyústily dokonce v bankrot. Slavné značky se chtěl ujmout významný bulharský podnikatel, oligarcha a ropný magnát Griša Gančev. Ten nebyl ve fotbale nováčkem. Jeho klub Litex Loveč vystřídal pár let předtím na trůnu právě do té doby panující sofijské kluby. A dokázal i titul obhájit. V roce 2016 však Gančev přesunul prvoligovou licenci do CSKA a Litex tak musel začít od nuly (aktuálně působí ve 2. lize).

Převzetí CSKA právě Gančevem však nebylo po chuti velké části fanoušků. Transakci zabránit nedokázali, a tak si na truc založili svůj vlastní klub. Pojmenovali ho CSKA 1948 Sofia. Už v roce 2020 se novému oddílu povedlo probojovat se do nejvyšší soutěže, kde svádí souboje v "CSKA derby" s původním nositelem jména. Jeho mladší vyzývatel hraje své zápasy v městečku Bistrica vzdáleném 15 km jižně do Sofie.

Derby mezi CSKA a Levski je "Věčné"

CSKA a Levski rozdělovaly bulharskou společnost na červenou a modrou polovinu (a to ve všech možných významech) především v dobách minulého režimu. I přes mnohé eskapády včetně finanční nestability v případě obou klubů, a vzdor nadvládě Ludogorce Razgrad, který vyhrál posledních 11 titulů, jsou CSKA a Levski stále nejpopulárnějšími celky v rámci celého Bulharska. Rivalita mezi nimi, byť započala až v roce 1948, však i díky svému silnému historickému významu zůstane největším bulharským derby, takzvaným Věčným derby.

Jak dopadne 215. souboj mezi CSKA a Levski sledujte na Livesportu. Úvodní hvizd zazní v sobotu 7. října ve 13:45.

Další derby týdne

Pátek 6. října

Severní Irsko – NIFL Premiership

Linfield FC – Glentoran FC

Big Two derby (Derby velké dvojky)

Belfastské celky Linfield a Glentoran jsou dvěma největšími kluby v Severním Irsku. Nastupují proti sobě v Derby velké dvojky. Dřív tvořil "velkou dvojku" spolu s Linfieldem klub Belfast Celtic. Ten ale v roce 1948 z ligy vystoupil. Od té doby jsou hlavními rivaly Linfieldu fotbalisté Glentoranu.

Sobota 7. října

Anglie – Championship (2. liga)

Sunderland AFC – Middlesbrough FC

Tees-Wear derby (Derby řek Tees a Wear)

Sunderland AFC a Middlesbrough FC představují spolu s Newcastlem United trojici největších klubů severní Anglie. Mezi všemi třemi panuje velká rivalita. Po postupu Sunderlandu do 2. ligy v roce 2022 se opět hraje Tees-Wear derby. Pojmenované je podle řek, na nichž města leží.

Skotsko – Premiership

Heart of Midlothian – Hibernian FC

Edinburgh derby (Edinburské derby)

Skotské kluby Heart of Midlothian a Hibernian jsou nejstaršími v Edinburghu. První klání mezi nimi proběhlo už v roce 1875. Jedná se tak o jedno z nejstarších derby světa. Hearts a Hibs proti sobě nastoupili už do více než 650 zápasů (byť velkou část z toho tvoří neoficiální střetnutí).

Bosna a Hercegovina – Premijer Liga

FK Sarajevo – FK Željezničar Sarajevo

Sarajevski derby (Sarajevské derby)

Sarajevské zápolení mezi FK a Željezničarem se někdy označuje jako Věčné (Vječiti) derby. Zápas mezi těmito dvěma velkými týmy rozděluje společnost hlavního města na dvě poloviny. Fanoušci zmíněných klubů jsou však nepřáteli pouze v nejbližší době okolo (a samozřejmě během) zápasu.

Itálie – Serie A

Juventus – FC Turín

Derby della Mole

Utkání Juventusu a FC Turín je nejstarším městským derby v italském fotbalu. První vzájemný zápas proběhl v roce 1907. Rivalita se nazývá Derby della Mole podle architektonické památky a symbolu města, stavby Mole Antonelliana. FC Turín nad Juve nevyhrál od roku 2015.

Chorvatsko – HNL

HNK Rijeka – Hajduk Split

Jadranski derby (Jadranské derby)

Jadranské derby mezi dvěma největšími kluby z pobřežních chorvatských měst Splitu a Rijeky je proslulé bouřlivou atmosférou, kterou mají na svědomí fanouškovská uskupení obou soupeřů – takzvaná Torcida Hajduku Split a Armada, která stojí za fotbalisty Rijeky.

Neděle 8. října

Mexiko – Liga MX

CD Guadalajara – Club Atlas

Clásico Tapatío (Guadalajarské clásico)

Klub CD Guadalajara zvaný Chivas a Club Atlas jsou tradičními celky ze třetího největšího města Mexika Guadalajary ve státě Jalisco. Souboji těchto dvou týmů se říká Clásico Tapatío. Tapatío je hovorový výraz, který v mexické španělštině označuje něco (nebo někoho) z Guadalajary.

Nizozemsko – Eredivisie

AFC Ajax – AZ Alkmaar

Noord-Hollandse derby (Severoholandské derby)

Fotbalisté Ajaxu poslední dva zápasy nedohráli. Minulý týden byl jejich duel ukončen po kolapsu brankáře Waalwijku Vassena (který by snad měl být v pořádku), předtím kvůli řádění fanoušků Ajaxu v utkání s Feyenoordem. I nyní čeká Bergwijna a spol. náročný zápas – tzv. Severoholandské derby s AZ Alkmaar.

Anglie – Premier League

Wolverhampton – Aston Villa

Midlands derby (Derby o Midlands)

V oblasti Midlands v centrální Anglii sídlí mnoho velkých a tradičních klubů. Nejlepšími z nich jsou v posledních letech Wolverhampton a Aston Villa. Oba však mají své větší historické rivaly – Wolves soupeří s West Bromwichem Albion, Aston Villa v Birminghamu proti tamnímu Birminghamu City FC.

Francie – Ligue 1

RC Lens – Lille OSC

Derby du Nord (Derby severu)

Lens a Lille od sebe dělí pouhých 40 km. Jejich rivalita vychází z historických rozdílů mezi oběma severofrancouzskými městy. Lens bývalo městem uhelných dolů a dělnické třídy, Lille se naopak dlouhodobě pyšní statutem mezinárodního a moderního města střední třídy.

Brazílie – Série A

Fluminense FC – Botafogo

Clássico Vovo ("Dědeček" všech clásik)

Clássico Vovo nebo O vovo de todos os clássicos ("dědeček všech clásik") je název derby dvou klubů z Rio de Janeira, kterými jsou Fluminense a Botafogo. Jak už název vypovídá, jedná se o nejstarší brazilské clásico. Poprvé se oba celky střetly už v roce 1905.

Palmeiras – Santos FC

Clássico da Saudade ("Nostalgické" clásico)

Palmeiras a Santos, kluby ze Sao Paula, jsou dva nejúspěšnější celky (mají nejvíc titulů) v brazilské lize. Clássico da Saudade se dá volně přeložit jako "Nostalgické clásico". Označuje se tak kvůli vzpomínkám na skvělé mače z doby, kdy oba týmy hrály prim a za Santos válel Pelé.

SC Internacional – Gremio

Grenal (Gremio-Internacional)

"Grenal" je přezdívka pro zápasy mezi dvěma kluby z Porto Alegre, přístavního města na jihu Brazílie. "Gre-" v tomto označení symbolizuje klub Gremio, "-nal" reprezentuje Sport Club Internacional. O víkendu se odehraje už 440. Grenal derby. Gremio uspělo ve 141 vzájemných zápasech, Internacional ve 160.