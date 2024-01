ANALÝZA: Špatná zpráva pro Schicka a spol. Titul získá Bayern, tvrdí superpočítač

Bundesliga je přesně ve své polovině a tabulku vedou o čtyři body fotbalisté Leverkusenu. Bayern Mnichov, jenž vládne německé nejvyšší soutěži nepřetržitě od roku 2013, jej celý podzim stíhal marně. Jenže první pohled na pořadí je mírně zavádějící a už za týden může být všechno jinak. Superpočítač britské sportovně-analytické společnosti Opta, světové jedničky v oboru, dokonce prorokuje, že na konci sezony se bude znovu radovat bavorský gigant. A Schick a spol. zůstanou Neverkusenem...

Tu posměšnou přezdívku získal klub v roce 2002, kdy během pár týdnů selhal v závěru ligy, kterou vedl, a také ve finále Champions League a Německého poháru. Jako by mu nějaká neviditelná síla bránila v zisku jakékoliv trofeje. Teď první polovinu své 45. sezony v německé nejvyšší soutěži odehrál Leverkusen stylově. Získal v ní 45 bodů, nikdy předtím se mu v tomto úseku nevedlo lépe.

Po ročnících 2001/02 a 2009/10 to bylo teprve potřetí, co zakončil úvodní půlku ročníku na vedoucím místě tabulky. A teprve podruhé, kdy toho dosáhl bez porážky. Předtím se mu to podařilo v sezoně 2009/10. Na podzim málokdy vzbudil pocit, že by se měl kohokoliv ze svých soupeřů obávat.

Jenže je tu pořád Bayern. I když se to nezdá, i on prožívá skvělou sezonu. Navíc má na Leverkusen zápas k dobru a příští středu už klidně může být první. Svěřence Thomase Tuchela totiž čekají dva domácí duely proti celkům ze spodního patra tabulky (v neděli Brémy a v týdnu dohrávka s Unionem Berlín). Zatímco Leverkusen jede na hřiště čtvrtého Lipska, kde od dubna 2018 nezvítězil ve čtyřech z pěti vystoupení.

Bayern má po 16 zápasech na kontě 41 bodů, což je pro něj nejlepší výsledek za posledních osm let. V ročníku 2015/16 měl pod vedením Pepa Guardioly po 16 zápasech o dva body víc. Z předešlých 10 ligových zápasů uspěli jeho hráči v devíti. I díky tomu je tým u superpočítače Opta stále favoritem na zisk titulu. Titul mu matematický model přisoudil v 67,1 % z 10 000 simulací aktuální sezony. Zatímco před ní byl Bayern rovněž favoritem, šance Leverkusenu hodnotil počítač pouze 0,9 %...

Po rekordním startu do sezony, kdy se Bayer stal prvním německým profesionálním fotbalovým klubem, který v úvodních 26 zápasech ve všech soutěžích neprohrál (pouze třikrát remizoval), má v souboji o bundesligový titul daleko vážnější roli. Computer mu nyní přisuzuje prvenství ve 32,4 % simulací. Výše naznačená historie naznačuje, že predikce je mírně obezřetná oprávněně...

Jednotlivé sloupce znamenají aktuální pořadí v tabulce, počet odehraných zápasů a bodů. Opta by Stats Perform

Svěřenci Xabiho Alonsa však rozhodně mají individuality, které je mohou dovést k historicky prvnímu titulu. Útočník Victor Boniface je od svého příchodu z belgického Union Saint-Gilloise nezastavitelný a v prvních 16 ligových zápasech 10krát skóroval a na dalších sedm tref přihrál. Očekává se však, že bude kvůli zranění přitahovače stehenního svalu mimo hru až do dubna. To znamená, že tým bude ještě víc spoléhat na Floriana Wirtze.

Přestože je Wirtzovi teprve 20 let, je v této sezoně zatím nejlepším tvůrcem hry v Bundeslize (37 vytvořených šancí, bez standardních situací). Jeremie Frimpong (32) a Jonas Hoffman (26) mu v tomto ohledu zdatně sekundují, ofenzivní vozbu doplňuje Alejandro Grimaldo, jenž má na svém kontě sedm gólů a šest asistencí v 17 vystoupeních.

Nejeden faktor naznačuje, že se tým obejde i bez Bonifaceho. Zejména pokud bude Patrik Schick i nadále skórovat tak často jako v předchozích utkáních (šest gólů v osmi soutěžních duelech).

Nejvíc gólů po chybách? Bayern!

Pro Bayern je klíčová letní posila Harry Kane. Anglický kapitán se v této bundesligové sezoně trefil už 22krát a vede tabulku střelců. A společně s pěti asistencemi už také překonal produktivitu bývalého frankfurtského útočníka Randala Kolo Muaniho z minulého ročníku (15+11). Zároveň je na nejlepší cestě překonat rekord soutěže v počtu gólů v premiérové sezoně, který v barvách Hamburku vytvořil 30 zásahy Uwe Seeler v ročníku 1963/64.

A bude usilovat i o překonání celkového sezonního střeleckého rekordu (41) Roberta Lewandowského za Bayern v ročníku 2020/21. Kane především našel porozumění se spoluhráčem Leroyem Saném, které připomíná jeho spojení se Son Heung-minem v Tottenhamu. Kane a Sané si navzájem připravili osm gólů. Žádná jiná dvojice v pěti hlavních evropských ligách si v této sezoně navzájem tak často na branky nenahrála.

Zatímco Bayern má s 52 góly nejlepší útok v lize, Leverkusen jich dosáhl druhý nejvyšší počet (47). Alonsův tým přitom výrazně překonal hodnotu xG – rozdíl +11 mezi vstřelenými a očekávanými góly (36) je zdaleka nejvyšší v soutěži. Bayern nastřádal jen o pět gólů víc, než měl (47 xG). Jsou to také dva týmy s nejvyšší mírou proměňování šancí ze všech (Bayern 23 %, Leverkusen 21 %).

Vzájemná spolupráce Kanea a Saného. Opta by Stats Perform

I v obraně jsou na tom oba celky nejlépe. Leverkusen ji má nepevnější (inkasoval 12x), Bayern zaostává o tři branky. Pozoruhodné je, že plnou třetinu dostali Neuer a spol. po individuálních chybách, což je nejvyšší číslo v lize. Leverkusen takto kapituloval pouze jednou. K tomu má nejvyšší procento držení míče v lize (62 %) a jeho 13 gólů v nastavení je také maximem.

Zdá se, jako by Alonso vštípil svému týmu vítěznou mentalitu. Jeho soubor je v této sezoně rozhodně silou, se kterou se v boji o mistrovský titul musí počítat. Favoritem na trofej však zůstává Bayern.