Kdo utvářel kometu jménem Alonso? Žádaný trenér si zahrál pod Mourinhem nebo Guardiolou

Xabi Alonso (42) je nejen v Německu, ale i v celé Evropě velmi oceňovaným trenérem, který se prezentuje vyspělým pojetím hry. A není divu, bývalý záložník Realu Madrid, Liverpoolu nebo mnichovského Bayernu trénuje Leverkusen od října 2022 a v prosinci letošní sezony dovedl Werkself do čela bundesligové tabulky. Jeho svěřenci v 15 zápasech nasbírali 12 výher a tři remízy, což z nich dělá jediný neporažený tým v TOP 5 evropských ligách.

Již v minulé sezoně předváděl Leverkusen pohledný fotbal, jenž fanoušky nadchl. Alonso během několika měsíců zavedl atraktivní, všestranný a efektivní systém hry, díky němuž Bayer v současné době vypadá poprvé od začátku roku 2000 jako vážný uchazeč o titul německého mistra.

Sám Alonso byl za svou profesionální kariéru nejen vynikajícím záložníkem (701 zápasů, 43 gólů a 67 asistencí). Byl také hráčem, který se formoval pod legendárními trenéry. Proto nabízíme souhrn těch nejvýznamnějších koučů v Alonsově kariéře a poodkrýváme, jak ovlivnili vývoj rodáka z Tolosy.

Rafa Benítez – Liverpool (2004-2009)

Jedním z nejdůležitějších titulů, které Alonso jako hráč získal, byl jeho první. Ve finále Ligy mistr v Istanbulu v roce 2005 proti AC Milán sice Liverpool prohrával 3:0, nakonec však dotáhl zápas do nerozhodného stavu na konci základní hrací doby a vynutil si penaltový rozstřel. V něm se pak radovali právě členové anglického týmu.

Kromě Alonsa, který hrál pod Benítezem na Anfieldu povětšinou klíčovou roli, byli součástí týmu i tehdejší čeští reprezentanti Milan Baroš a Vladimír Šmicer.

Rodák z Madridu upřednostňoval fyzicky náročný systém hry, v základu velmi podobný anglickému stylu. Alonso v něm převzal roli fyzicky zdatného a agresivního "box-to-box" záložníka. Obvykle se však více věnoval distribuci míčů a organizaci hry. Podstupování soubojů a napadání přenechával jiným, například Luisi Garcíovi nebo Javieru Mascheranovi, který do Liverpoolu přestoupil v roce 2007.

Manuel Pellegrini – Real Madrid (2009-2010)

Pellegrini trénoval Real Madrid pouze jednu sezónu. Za tu dobu vyhrál 36 zápasů, pětkrát remizoval a sedmkrát prohrál, takže jeho bilance nebyla nutně špatná. V La Lize však prohrál s Barcelonou a ani přes nasbírání 96 bodů nezískal mistrovský titul, navíc vypadl z Ligy mistrů s Lyonem a ze španělského poháru s třetiligovým Alcorcónem po porážce 0:4.

Florentino Pérez však využil tuto sezonu k podpisu několika špičkových hráčů. Jedním z nich byl právě Alonso. Záložník se rychle ocitl v základní jedenáctce a pod Pellegrinim nakonec odehrál 41 zápasů.

José Mourinho – Real Madrid (2010-2013)

Po několika neúspěšných letech, kdy byl klub zastíněn Barcelonou Pepa Guardioly, podepsal madridský celek Josého Mourinha, který přišel na Santiago Bernabeu s životopisem, v němž měl na kontě vítězství v Lize mistrů s outsidery Portem a Interem Milán. Není překvapením, že Portugalec svěřil Alonsovi stěžejní roli. Záda mu tehdy kryli také Khedira, Lass Diarra, Gago a Granero.

Alonso a Mourinho v Evropské lize. AFP

Pod Mourinhem získal Alonso ligový titul, Superpohár i triumf v Copa del Rey. V Lize mistrů se dostal do semifinále, kde však prohrál s Bayernem. Během tří let pod Mourinhem odehrál pokaždé více než 40 zápasů za sezonu.

Carlo Ancelotti – Real Madrid (2013-2014)

Xabi Alonso prožil v sezoně 2013/2014 jeden ze svých nejlepších ročníků v dresu Realu Madrid. Real Madrid v ní po více než desetiletém čekání opět vyhrál Ligu mistrů poté, co ve vypjatém finále porazil Atlético Madrid. Carlo Ancelotti, který byl zpočátku zpochybňován, sestavil tým, který měl ve svém repertoáru jak styl tiki-taka, tak defenzivní hru s rychlými protiútoky.

Pod Ancelottim si Alonso připsal 42 vystoupení, načež přestoupil do Bayernu Mnichov. Tam na něj čekal současný manažer Manchesteru City Pep Guardiola.

Pep Guardiola – Bayern Mnichov (2014-2016)

Alonso odešel z Realu Madrid ze spíše technické soutěže do fyzicky orientované německé ligy. Také v Allianz Areně však přijal významnou roli a rychle se prosadil do základní sestavy. Alonso odehrál za Bayern 117 zápasů a během pouhých tří let získal tři tituly německého mistra, domácí pohár a Superpohár.

Vicente del Bosque – Španělsko (2008-2014)

Ve Španělsku si fanoušci Alonsa pamatují jako jednoho z mála hráčů, kteří si dokázali zajistit místo ve středu zálohy La Roja i v době vrcholící éry Sergia Busquetse, Xaviho Hernándeze a Andrése Iniesty. Vicente del Bosque využíval Alonsových předností a nasazoval ho jako hlouběji hrajícího středního záložníka, přičemž Iniestu často posouval o něco dál dopředu.

Alonso po vítězství na mistrovství světa v roce 2010. AFP

Tento taktický tah byl jedním z faktorů, které Španělsku umožnily vyhrát mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice. Za zmínku stojí, že ve finále byl Alonso zasažen do hrudi velmi nepříjemným kopem Nigela de Jonga. Kromě MS vyhrál španělský záožník také mistrovství Evropy 2012 a mistrovství Evropy 2008 (ještě pod vedením Luise Aragonése).