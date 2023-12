Leverkusen hodil rukavici pronásledovatelům. Bayern ji zvedl a udržel se v závěsu

Lídr Bundesligy Leverkusen si v 15. kole poradil s Frankfurtem 3:0. Hosté zpočátku nepředváděli špatný výkon, mnoho šancí si ovšem nevytvořili. V domácím dresu se naopak prosadil kanonýr Victor Boniface a ve druhé půli mimo jiné i asistent u první trefy Florian Wirtz. Z Čechů se na trávníku po změně stran objevili Patrik Schick a Adam Hložek. Bayern na triumf Bayeru zareagoval vítězstvím v přímém souboji o druhé místo, v Allianz Areně porazil i díky dvěma gólům Harryho Kanea Stuttgart 3:0 a na první místo nadále ztrácí čtyři body. Freiburg zdolal doma 2:0 Kolín nad Rýnem a třetí výhrou za sebou se posunul na šestou příčku.

Frankfurt inkasoval již ve 14. minutě. Boniface převzal balon od Wirtze a vydal se s ním směrem k bráně. Nejlepší střelec domácích si míč navedl na hranici velkého vápna, odkud vystřelil na zadní tyč. Nepříliš prudká střela překvapivě zapadla za záda Kevina Trappa, který na ni zareagoval pozdě. Velmi blízko gólu byl těsně po půlhodině hry Alejandro Grimaldo, jehož pokus z přímého volného kopu skončil jen těsně nad břevnem.

V 52. minutě vedl Leverkusen už o dvě branky. Boniface zakončil rychlý výpad přízemní ranou, kterou Trapp vyrazil jen do prostoru před sebe, kde se nejrychleji zorientoval Jeremie Frimpong a volný míč dorazil do opuštěné brány. Další pohroma pro Frankfurt přišla o pět minut později, když Boniface vyslal do samostatného nájezdu Wirtze, který chytrým lobem přidal třetí zásah.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Alespoň čestný úspěch mohl svým povedeným projektilem zařídit Fares Chaïbi, ale Lukáš Hradecký jeho střelu konečky prstů vytáhl a změnu skóre nepřipustil. Bayer nepolevoval a málem to bylo o čtyři góly, když Wirtz zakončil rychlý protiútok ranou do břevna. Brankovou konstrukci nastřelil chvíli nato i Piero Hincapie.

Utkání, které v prvním poločase stejně jako na řadě dalších stadionů poznamenaly protesty fanoušků proti fotbalové asociaci, výrazně ovlivnilo vyloučení Jeffa Chabota. Hosté totiž v oslabení nestačili soupeři vzdorovat, čehož využil Michael Gregoritsch, jenž se trefil pošesté z posledních pěti soutěžních střetnutí. Pojišťující branku přidal v nastavení Roland Sallai.

Die Roten nastoupili s mírně netradiční sestavou, devítičlenná marodka se podepsala na složení středu pole i řídkém obsazení lavičky. Na vstupu dlouholetého hegemona soutěže do zápasu se to nicméně nepodepsalo. Po hrubě nezvládnutém vyběhnutí pro balon ze strany Alexandra Nübela se ve druhé minutě k míči před zívající brankou dostal Leroy Sané. Nový nejlepší bundesligový nahrávač ťukl balon lépe postavenému Kaneovi a ten bez potíží otevřel skóre.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po přímém kopu ve 25. minutě rozvlnil hlavičkou síť také Kim Min-Jae, jeho trefu však pro postavení mimo hru zrušil videorozhodčí. V nastaveném čase se k odraženému míči po lapsu v rozehrávce Stuttgartu dostal Thomas Müller a nekompromisní ranou k levé tyči překonal Nübela. Ani tento gól ovšem neplatil, videorozhodčí viděl ofsajd.

Také druhý poločas začal lépe pro mnichovský Bayern. Kim po standardní situaci prodloužil míč na Kanea a po jeho hlavičce Bavoři získali zaslouženou pojistku. Drtivá převaha úřadujícího německého mistra pokračovala i po hodině hry, kdy po rohovém kopu trefil Kim balonem Anthonyho Rouaulta, od něhož se míč odrazil nechytatelně do sítě. Švábi nedokázali ve druhém poločase předvést prakticky nic a domácímu týmu cestu za vítězstvím příliš neznepříjemnili.