Bundesliga startuje s Bayernem v nezvyklé roli vyzyvatele. Jak zvládne Leverkusen obhajobu?

Náhoda či začátek nové éry? Nejeden fanoušek německého fotbalu se ptá, jak dlouho dokáže tým Xabiho Alonsa (42) udržet svou pozoruhodnou jízdu. Utkáním Mönchengladbachu s mistrovským Leverkusenem vykopne dnes nový ročník nejvyšší německé fotbalové ligy. Poprvé za 12 let ale není obhájcem titulu Bayern Mnichov. Udeří v Leverkusenu blesk dvakrát nebo přichází ročník, kdy Harry Kane (31) konečně nad hlavu zvedne trofej?

Našlápnuto má Leverkusen skvěle, o víkendu na penalty porazil Stuttgart a získal tak německý Superpohár. Právě Stuttgart byl v minulé sezoně jejich nejbližším konkurentem, předčili ho ale s náskokem 17 bodů. "Bylo to opravdu pěkné, ale fotbal je současnost a budoucnost. Teď začínáme znovu od nuly," řekl kouč Alonso agentuře Reuters. "Naše výkony byly v minulé sezoně téměř perfektní, ale chceme víc. Jsem přesvědčený, že nějaký zápas prohrajeme, ale chceme být dál nahoře, to je rozhodně náš cíl," citoval oficiální web soutěže Granita Xhaku, zkušeného záložníka Bayeru.

S Leverkusenem půjdou za obhajobou také útočník Patrik Schick a brankář Matěj Kovář. Jejich kolega z mistrovské sezony Adam Hložek se stěhuje 300 kilometrů na jihovýchod za Pavlem Kadeřábkem a Davidem Juráskem do Hoffenheimu, který se tak pyšní největší českou kolonií. V uplynulé sezoně obsadili sedmou příčku a tím se přímo kvalifikovali do skupinové fáze Evropské ligy. O své místo v útoku Mönchengladbachu znovu zabojuje také Tomáš Čvančara.

Zda se Bayer dál poveze na vítězné vlně se ukáže již v pátečním úvodním utkání proti Monchengladbachu ve vyprodaném Borussia Parku.

Získá zklamaný Bayern zpět status německé jedničky?

Bookmakeři sázkových kanceláří na titul nejvíce favorizují Bayern, a to i přesto, že se po zisku jedenácti titulů v řadě propadl na třetí místo. Na jeho lavičku nakonec po delším hledání usedl Vincent Kompany, nahradil tak Thomase Tuchela. Bývalý kapitán belgické reprezentace bude napravovat sezonu bez trofeje, jeho jmenování ale mnozí zpochybňovali. Po odchodu z Manchesteru City hrál bývalý obránce za Anderlecht, který rok poté převzal jako trenér. V roce 2022 se ujal otěží Burnley, s nímž ve stejné sezoně vyhrál Championship a navrátil ho tak do Premier League.

"Rád vidím krásný fotbal a výjimečné hráče, kteří mají ambice dělat s míčem něco jiného než ostatní. Rozhodně očekávám reakci na minulý ročník. Připojuji se ke klubu ve vzrušující čas," uvedl Kompany.

Bývalý kapitán Bayernu a německé reprezentace Lothar Matthäus soudí, že mnichovský klub je pod větším tlakem než obhájce. "Loni měli v týmu stejnou kvalitu, ale komunikace mezi trenérem a hráči nebyla perfektní. V Leverkusenu jsou v této sezoně pod menším tlakem než v Mnichově. Leverkusen nemusí vyhrát. Bayern po posledních dvou sezonách musí nejen vyhrát, ale také předvést výkon. To je velký tlak," citovala legendu agentura Reuters. "Bayern znamená 'jsme rodina' a tím musíme žít každý den. Kompany je trenér, který může tuto atmosféru do týmu vrátit," dodal.

Bayern utratil přibližně 100 milionů eur za příchod křídelníka Michaela Oliseho z Crystal Palace a defenzivního záložníka Joaa Palhinha z Fulhamu. Ze Stuttgartu podepsali také obránce Hirokiho Ita, posílili tak záložní řadu, která v minulé sezoně bez trofeje ztrácela góly. Bayern Mnichov zahájí bitvu o navrácení na trůn v neděli na hřišti Wolfsburgu.

Inspirovat vítěznou sezonou Leverkusenu by se mohlo i Lipsko či Borussia Dortmund, právě Dortmund pasují kurzy za třetího největšího favorita. "Byl v posledních sezonách hlavním vyzyvatelem Bayernu, ale nedůslednost byla stálým problémem a páté místo v minulé sezoně bylo přesnějším odrazem toho, kde si tým stojí, než jeho pozoruhodný postup do finále Ligy mistrů," poznamenala agentura AP. Jak se jejich sezona vyvine je těžké předpovídat, na trenérské lavičce vymění Edina Terziče bývalý hráč Nuri Sahin, který je v elitním managementu spíš nováčkem.

Nejlepší střelec Bundesligy

Harry Kane s 36 góly ve 32 bundesligových vystoupeních minulé sezoně dominoval. Otázkou je, zda se po náročném letním programu a ne příliš vyvedenému výkonu na Euru do čelo tabulky po své premiérové sezoně navrátí. Jeho cílem by mohlo být překonání gólového rekordu Roberta Lewandowského ze sezony 2020/21, kdy mezi tři tyče poslal 41 střel. Konkurenci má nemalou, nahradit by ho mohl například Victor Boniface z Leverkusenu nebo duo útočníků z Lipska Lois Openda a Benjamin Šeško.

Po třináctileté absenci a triumfu v druhé lize se mezi elitu vrací St. Pauli, jehož trenér Fabian Hürzeler si za postup vysloužil angažmá v Brightonu. Svůj bundesligový debut pak zažije Kiel. Bude 58. klubem od založení soutěže v roce 1963 a prvním ze severního spolkového státu Šlesvicko-Holštýnsko. Dva nováčci nahradili sestupující Kolín nad Rýnem a Darmstadt.