Čvančara na vítěznou branku nenavázal a Mönchengladbach padl v Augsburgu

DANIEL KOPATSCH / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Augsburg v sedmém kole Bundesligy využil výhody domácího prostředí a porazil Mönchengladbach 2:1. Za hosty nastoupil v základní sestavě poprvé od dubna Tomáš Čvančara, jenž minulý duel s Unionem Berlín rozhodl gólem coby střídající hráč. V 64. minutě však střídal, aniž by se prosadil, a hned o minutu později zařídil domácím tři body Alexis Claude-Maurice.

Svěřenci Jesse Thorupa vstupovali do utkání po těžké porážce na hřišti Lipska (0:4) a věděli, že na domácí půdě by měli dát fanouškům vítěznou odpovědět. Nicméně to byli hosté, kdo se v úvodní půlhodině utkání prezentoval lépe, přičemž Julian Weigl a Tim Kleindienst měli několik šancí, které však skončily vedle branky.

Mönchengladbach měl i nadále převahu a s blížícím se závěrem úvodního dějství se snažil o průlom, jenže ve 39. minutě se ujal vedení Augsburg. Hříbata se nedokázala vypořádat s Dimitriosem Giannoulisem a jeho centrem do vápna, čehož využil Keven Schlotterbeck. Hrudí si zpracoval míč a následně vyslal nádhernou střelu z voleje, kterou nedal gólmanovi šanci.

Augsburg se pokoušel prosadit i v úvodu druhé půle, nakonec ale byli Thorupovi svěřenci vděční brankáři Nediljkovi Labrovičovi, který chytře zakročil proti Čvančarově zakončení z bezprostřední blízkosti. Šance pokračovaly na obou stranách hřiště a domácí zdvojnásobili svůj náskok v 65. minutě, když střídající Claude-Maurice zachytil míč na hranici šestnáctky a vyslal úspěšnou přízemní ránu.

O sedm minut později Mönchengladbach snížil brankový deficit, když se Kleindienst vyhoupl nejvýše po rohovém kopu Kevina Stögera. Závěrečných 15 minut bylo záživnách i pro nezaujaté fanoušky. Hosté se snažili o vyrovnání a Robin Hack se dostal k hlavičce, kterou však Labrovič zkušeně vyrazil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Svěřenci Gerarda Seoaneho poté pokračovali v útočném tlaku, ale zadní řady Augsburgu odolaly. Domácí si tak připsali druhé bundesligové vítězství v sezoně, čímž se posunuli nad svého soupeře na 11. místo tabulky.