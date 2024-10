Spokojený, ale otevřený všemu. Klenot Bayernu Musiala naznačil, že může klub opustit

Německý ofenzivní talent Jamal Musiala (21) patří již několik sezon ke klíčovým hráčům Bayernu. Mnichovský gigant by z něj rád udělal další ikonu klubu, avšak mladík se nedávno v jednom z rozhovorů nechal slyšet, že je otevřený všemu. Měl tím na mysli, že se nebrání ani výzvě na jiné klubové adrese.

Musiala byl již v létě spojován s návratem do Anglie, kde v mládežnických letech sbíral zkušenosti v Chelsea. Dlouhodobě o něj projevují zájem Manchester City a Liverpool, avšak Bayern se zdá být neoblomný ve snaze udržet jej v Allianz Areně.

"Ve skutečnosti nemám vůbec žádný plán. Snažím se nemyslet příliš daleko do budoucna na to, kde chci být, protože situace se může měnit každý rok nebo každý měsíc,“ zaskočil německý talent nejen vedení Bayernu v interview pro pro The Guardian.

Musiala má s Bayernem Mnichov smlouvu do léta 2026. Bundesligový gigant se netají zájmem domluvit se na podmínkách prodloužení, avšak hráč zatím s rozhodnutím otálí. "Jsem otevřený všemu, ale zároveň musím dodat, že jsem spokojený tam, kde právě jsem,“ dodal.