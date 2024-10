Když myslel pouze na fotbal, měl potenciál stát se jednou z nejvýraznějších českých postav v Bundeslize, ale v případě Jana Šimáka (45) to v jeho nejlepších letech byly těžké bitvy s životosprávou a zraněními. Dnes někdejší záložník Hannoveru, Leverkusenu či Stuttgartu předává zkušenosti jako asistent trenéra u rezervy Táborska. V rozhovoru pro Livesport Zprávy se rozpovídal o Spartě i jejích soupeřích v Lize mistrů.

Sparta má v ligové fázi Ligy mistrů hned dva vaše bývalé kluby Stuttgart a Bayer Leverkusen. Komu vlastně fandíte?

"Určitě Spartě! Stuttgart i Leverkusen jsou také mé bývalé kluby, ale jsem Čech a chci, aby Sparta byla znovu úspěšná a dařilo se jí i v Evropě. Stuttgartu a Bayeru jsem přál v Bundeslize."

Do Stuttgartu jste přestupoval v létě 2008 z druholigové Jeny. Sezonu předtím klub vyhrál titul. Jak se to celé tehdy seběhlo?

"Byl jsem z toho nadšený, protože jsme tehdy s Jenou padali z druhé ligy do třetí, ale mně se ozval Stuttgart, který sezonu předtím udělal titul. Takže místo hraní třetí ligy jsem šel do Bundesligy. Dnes to působí zvláštně, protože, když hrajete dole, nikdo si vás nevšimne, ale já měl v Jeně spoustu povedených zápasů. Takže překvapený jsem byl, ale ne zase až tolik."

Každopádně Stuttgart měl zvuk už tehdy, že?

“Samozřejmě! Je to krásné město, klub s tradicí a v kádru byla spousta skvělých fotbalistů. Kolem mě to byl samý reprezentant. Jamile byly reprezentační srazy, na klubu skoro nikdo nezůstával a byl jsem tam sám. Ale tým byl skvělý a já si to tam po fotbalové stránce strašně užil."

Jenže skončil trenér Armin Veh a začalo turbulentní období.

"Přišel Markus Babbel, pod kterým jsem ještě nějakou chvíli hrál, ale tehdy jsem udělal nějakou chybu v poháru a vyndal mě."

Jenže přišel další trenér a poté už byly vaše dny sečteny. Co se stalo?

“Švýcar Christian Gross mi na rovinu řekl, že bych byl v týmu patnáctý šestnáctý hráč a jestli chci, že mohu odejít. Tak jsem šel. Po roce a půl jsem přestoupil do Mohuče. Nechtělo se mi sedět na lavičce."

Říkáte, že jste si to ve Stuttgartu užil. Dalo se to srovnat třeba s Leverkusenem?

“Bayer byl také nabitý. Přišel jsem tam po roce, kdy hráli finále Ligy mistrů s Realem Madrid a skončili druzí v lize. Tým tam byl také skvělý. Ale oproti Leverkusenu byl Stuttgart krásné město. V Leverkusenu byl hezký snad jen stadion…"

A co říkáte na současný Stuttgart?

"Viděl jsem, jak rozebrali Dortmund. To bylo něco! I zápas na Realu byl skvělý. Fandil jsem jim už minulou sezonu. Přiznám se, že jsem trochu vybíravý. Koukám se na týmy, které mě baví v televizi. O Stuttgartu to nějakou dobu neplatilo, ale od minulé sezony hrají skvělý fotbal a bavilo mě se na ně dívat. To samé platí o Leverkusenu. Těm jsem také hodně fandil."

Leckdo říká, že jsou si Stuttgart a současný Bayer v něčem herně podobní?

"Také mi to přijde. Základem je být neustále v pohybu. To je mantra. A pak také spousta krátkých přihrávek. Dokážou to navíc ve velké rychlosti, což je pro soupeře složité. Jednak musí rychle reagovat a ještě často běhá bez balonu, což je těžké na hlavu."

A na to Sparta není z české ligy moc zvyklá…

“Bude to mít složité. Tohle je jiný level než byl Salcburk. Je to asi jako kdyby teď místo Salcburku čelili třeba Lipsku. Jde se kvalitou o patro výš. Ale Sparta se mi líbí. Udělala velký progres. Přeju si jen to, aby dokázala být na evropském hřišti ještě více konkurenceschopná.”

Vy jste se Spartou hrál Champions League. Ve skupině jste měli Manchester United, Fenerbahce a Lyon. Tehdy to byla opravdu silná konkurence, viďte?

"Kvalita všech tří týmu byla úplně někde jinde. Měli jsme v lize po podzimu devět bodů náskok, ale vypadli jsme ze skupiny Ligy mistrů, tak to odnesl trenér Straka."

To by se dnes asi nestalo.

“Dnešní optikou je to úsměvné, to ano.... Tehdy nás to trochu poznamenalo. Horko těžko jsme uhráli pod novým trenérem Hřebíkem titul. Pro tehdejšího nového majitele Daniela Křetínského bylo zásadní, abychom byli úspěšní v Evropě. Jenže to bylo složité. Mužstvo jsme měli česko-slovenské a od Lyonu jsme dostali pět branek a bylo hotovo. Hráli za ně Essien, Malouda, Wiltord, Juninho, Nilmar a další. To byl jiný level."

Něco jako Sparta proti Liverpoolu na jaře?

"To bylo ještě někde jinde. S takovou kvalitou se bude těžko měřit. Ale myslím si, že ještě má prostor a potenciál, aby se v Evropě někam posunula."