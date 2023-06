Další přesun z Dortmundu do Mnichova, za Bayern bude nově nastupovat Guerreiro

Bayern při pátečním dopoledni oznámil pouze to, co již bylo avizováno před reprezentační pauzou. Raphaël Guerreiro (29) byl oficiálně představený jako nová posila, do Bavorska dorazil krajní obránce jako volný hráč z Dortmundu. Kontrakt byl podepsaný do roku 2026. Ten stávající u BVB se rozhodl jenom krátce po konci sezony neprodlužovat.

Nepřetržitě od roku 2016 působil Guerreiro v řadách celku ze Severního Porýní-Vestfálska. Dosud působil na profesionální úrovni ve dvou zemích, a to ve Francii a Německu. Své další kroky bude podnikat i nadále v Bundeslize. "Když mi Bayern zavolal, rozhodl jsem se rychle. Je pro mě ctí, že mohu hrát za tento klub. Také si velmi vážím Thomase Tuchela z našeho společného působení v Dortmundu," připomínal svou známost se současným lodivodem Stern des Südens.

Celkem si Guerreiro připsal v Dortmundu úctyhodných 224 startů, během nichž zaznamenal 40 branek. S Borussií získal celkem tři trofeje, dvakrát slavil prvenství v DFB-Pokalu, jednou v Německém superpoháru. To ligové mu však uniklo, nejblíže k němu měl během uplynulého ročníku. "Dám do toho všechno, abychom vyhráli co nejvíce titulů. Taková je filozofie Bayernu," dodal.