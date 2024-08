Zvrat v přestupu Hložka. Místo do Leicesteru nakročil za Čechy do Hoffenheimu

Byť byl jednou nohou v Leicesteru, s největší pravděpodobností Adam Hložek (22) zůstane v Bundeslize. Do hry o reprezentačního útočníka se totiž na poslední chvíli vložil Hoffenheim a podle informací renomovaného novináře Fabrizia Romana uspěl. I proto, že místo hostování s opcí nabídl Leverkusenu rovnou přestup, což vedení Bayeru preferovalo. Nyní už se čeká jen na zdravotní prohlídku a pokud ji Hložek v pořádku absolvuje, stane se spoluhráčem Pavla Kadeřábka (32) a Davida Juráska (24) v týmu účastníka Evropské ligy. Smlouvu podepíše minimálně do roku 2028.

Hložek do Leverkusenu přišel před dvěma lety ze Sparty, během zmíněného období se mu však nepodařilo trvale usadit v základní sestavě, proto se opakovaně spekulovalo o jeho odchodu. Rodák z Ivančic byl spojován například se Stuttgartem, nakonec se ale zdálo blízko jeho angažmá v Leicesteru.

Do týmu nováčka Premier League měl přijít na hostování s tím, že by jej Lišky musely v případě záchrany v anglické nejvyšší soutěži povinně odkoupit. Transfer se zdál být prakticky hotov, nicméně Hoffenheim se do situace rázně vložil a nabídl Bayeru přímý přestup. Cena se má pohybovat mezi 17 a 18 miliony eur. Kluby ještě ladí rozložení bonusů. I tak by se ze strany TSG jednalo o rekordní příchod, nejvíce dosud zaplatilo 14 milionů eur za Mergima Berishu z Augsburgu.

Hložek má za Leverkusen na kontě 80 soutěžních zápasů s bilancí 14 gólů a 11 asistencí. V minulé sezoně se podílel na prvním německém titulu v klubové historii a slavil také zisk DFB-Pokalu. Bayer nebyl daleko od ceněného treble, ve finále Evropské ligy však podlehl Atalantě Bergamo.

V Hoffenheimu, který minulou sezonu Bundesligy zakončil na sedmém místě a zahraje si Evropskou ligu, se potká se dvěma krajany. Zatímco Kadeřábek je dlouholetou oporou, Jurásek v TSG hostuje z Benfiky a nyní je navíc mimo hru. Na konci července si totiž v přípravném utkání zlomil ruku.