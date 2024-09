Jako Thomas Müller. Bayern začal vyjednávat s Musialou, chce z něj udělat tvář klubu

Bayern podle deníku Bild vedl úvodní jednání o nové smlouvě s hvězdným Jamalem Musialou (21). Sportovní vedení v čele s Maxem Eberlem a Christophem Freundem mělo minulý týden pozvat německého reprezentanta a jeho zástupce do jedné z mnichovských restaurací, aby společně prodiskutovali jeho budoucnost v bavorském velkoklubu. Důvod je prostý, Musiala má platný současný kontrakt do léta 2026.

Podle deníku Bild dali Eberl a Freund Musialovi během rozhovorů jasně najevo, že ho považují za nástupce Thomase Müllera. Eberl také zopakoval, že by německý reprezentant měl být tahounem mezinárodního marketingu klubu. Naposledy Eberl již v pořadu Sport1-Doppelpass prohlásil, že by se Musiala měl "stát jednou z tváří Bayernu příštích let".

Musiala dal prý jednoznačně najevo, že chce bojovat o triumf v Lize mistrů, zatímco v osobní rovině zůstává jeho cílem zisk Zlatého míče.