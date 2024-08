Kovář chce být jedničkou národního týmu. Jednou by se rád vrátil do Manchesteru United

Brankář Bayeru Leverkusen Matěj Kovář (24) prohlásil, že jeho ambicí je stát se jedničkou české reprezentace. V rozhovoru pro německý deník Rheinische Post mluvil také o čase stráveném v Manchesteru United, kam by se jednou rád vrátil. V minulé sezoně plnil v kádru mistra Bundesligy a vítěze DFB-Pokalu roli týmové dvojky mezi třemi tyčemi a nastupoval zejména v pohárových utkáních. O své roli v nadcházejícím ročníku zatím jasno nemá.

Kovář odešel do mládeže Manchesteru United ze Slovácka v roce 2018. Nakonec v Anglii strávil pět let. "Když se ozve Manchester United, nemusíte dlouho přemýšlet. Mně se splnil dětský sen. Musel jsem tu šanci využít," řekl v rozhovoru pro deník Rheinische Post.

"Prožil jsem tam skvělý čas, potkal jsem spoustu skvělých lidí a dozrál jsem jako brankář i jako člověk," dodal gólman, jenž za A-tým Rudých ďáblů k soutěžnímu utkání nikdy nenastoupil. "Jsem za ty zkušenosti vděčný. Samozřejmě byly vzestupy i pády, ale ty k životu patří. Třeba se tam jednou vrátím, to bych rád," uvedl.

Poslední Kovářovy sezony. Livesport

Vysvětlil i to, proč chtěl z Manchesteru United natrvalo odejít. "Měl jsem už dost toho, že jsem byl pořád posílán na hostování. Když jsem zjistil, že má zájem Leverkusen a vedl jsem s jeho zástupci první rozhovory, věděl jsem, že by to pro mě mohla být skvělá příležitost ukázat svůj potenciál."

Na hostování český gólman působil například v nižších anglických soutěžích v dresech Swindonu a Burtonu. Nejvíce ale zaujal ve Spartě, se kterou v ročníku 2022/23 získal ligový titul. Pražanům se ovšem poté nepodařilo vyjednat jeho příchod alespoň na jednu další sezonu. Místo toho se Kovář vydal na přestup do Německa.

Nečekal tehdy, kolik herního prostoru od trenéra Xabiho Alonsa dostane. Za Bayer pravidelně nastupoval v domácím poháru a Evropské lize. Celkem si v následující sezoně připsal 17 startů. "Bylo to dáno i tím, že jsme se dostali v pohárech tak daleko. Jsem vděčný, že jsem dostal šanci, a doufám, že jsem se dokázal prosadit. To, čeho jsme jako tým dosáhli, bylo neuvěřitelné. Jediným zklamáním bylo, že jsme prohráli finále Evropské ligy," zmínil porážku 0:3 s Atalantou.

Český gólman o místo v brance zápolí s kapitánem klubu Lukášem Hradeckým. Jasno o své roli v nadcházející sezoně zatím nemá. "V tréninku musíte odevzdat všechno a pak už záleží na trenérovi. Snažím se zůstat v pohodě a ukázat svými výkony v tréninku, že jsem připraven na každou šanci," prohlásil Kovář.

Nejbližší program Bayeru Leverkusen. Livesport

Krátce se v rozhovoru vrátil i k vystoupení české reprezentace na letošním mistrovství Evropy, které se konalo v Německu. Výběr Ivana Haška se s turnajem rozloučil ve skupinové fázi. "Hráli jsme na skvělých stadionech a atmosféra byla fantastická. Dalším cílem je kvalifikace na mistrovství světa 2026. Nebyli jsme tam už 20 let a chceme to změnit," řekl klubový spoluhráč Patrika Schicka a Adama Hložka.

"Chci být jedničkou v národním týmu, ale konkurence je veliká. Samozřejmě záleží i na tom, kolik zápasů odehraji za klub. Na to se trenéři vždycky dívají," uzavřel Kovář, jenž má na kontě zatím tři starty za seniorskou reprezentaci.