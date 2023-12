Nejmladší jednička v rakouské lize je z Česka. Na tuhle šanci jsem čekal, lebedí si Stejskal

Českou ligu nikdy nehrál, zato se Adam Stejskal (21) už prosadil v té rakouské. Gólman reprezentační jednadvacítky a fotbalistů Tirolu Innsbruck udělal na podzim velký posun v kariéře. Za svůj tým odchytal zatím všech 17 utkání v sezoně. "A to jsem byl v Rakousku nejmladší brankářskou jedničkou," podotýká v rozhovoru pro Livesport Zprávy talent, jenž se do menšího klubu posunul ze slavného Salcburku.

Máte za sebou první půlku sezony v Tirolu, jaká byla?

"Složitá a komplikovaná z týmového hlediska, o tom svědčí i to, jak jsme na tom v tabulce. Když se na to podívám ze svého pohledu, poprvé v kariéře jsem odchytal všechna utkání na podzim. S tím jsem do Tirolu šel a jsem spokojený."

Jste předposlední, ale výsledkově to minimálně v závěru podzimu nebyly žádné propadáky. O to je bolestnější, že bodů není víc, že?

"Určitě. Do klubu přišlo pět mladých hráčů a rozjížděli jsme se hodně pomalu. Začátek se nám nepovedl, ale postupně se to zlepšovalo. Od půlky září bych si dovolil tvrdit, že jsme už hráli lepší fotbal. Zápasy byly vyrovnané, klidně bych řekl 50 na 50, jenže nás srážely individuální chyby. Dá se říct, že jsme prohrávali smolně. Ovšem v klubu všichni dobře věděli, jak to může být, když berou mladé hráče. Pracujeme dál a věřím, že to bude lepší, že máme kvalitu na to, abychom se udrželi. Hodně nám pomohlo i to, že jsme vyhráli poslední zápas. Ten pomůže i z pohledu psychiky."

Jaké to bylo, když jste nastupoval proti "svému" Salcburku? Zejména doma to bylo dlouho o gól, druhá trefa přišla až v nastavení...

"Utkání a hlavně to v Salcburku pro mě byly pochopitelně hodně speciální. Zápas u nich ve druhém kole se mi docela podařil, bylo to příjemné, když za mnou po utkání přišli bývalí spoluhráči a prohodili jsme pár slov."

Odchytal jste všech 17 utkání, to je pro vás v tuhle chvíli nejdůležitější, že?

"Když vezmu podzim jako celek, na tuhle chvíli jsem čekal. Že budu jednička a budu pravidelně chytat, takže jsem v tomhle směru šťastný."

Jaký dojem vůbec z rakouské nejvyšší soutěže máte?

"Jsou tam super stadiony, 10 z 12 je nových, na zápasy chodí dost diváků, jen u nás bohužel méně. A určitě jsou na skvělé úrovni i hráči. Pro menší kluby je složité, když hrají s těmi tradičními a silnými týmy. Je to svátek a když se povede získat nějaký bod, pro všechny je to skvělý výsledek. Nám se to povedlo proti LASKu a proti Rapidu. Ale když se to nepodaří a slavné kluby splní roli favorita, může se stát. že jste po 11 kolech na šesti, sedmi bodech a objeví se nervozita. Jinak velkou kvalitu má i rakouská reprezentace, která bez problémů prošla na Euro. Vlastně všichni hráči nastupují v německé Bundeslize."

V Česku se o rakouské nejvyšší soutěži moc nepíše, stojí za to vyrazit na nějaký zápas?

"Fanoušci uvidí kvalitu. Rakouské kluby ji potvrzují i v evropských pohárech, mají krásné stadiony a taky to do Rakouska není daleko. Zdá se mi, že je ta soutěž v očích Česka trochu podceňovaná. Vzpomínám si, když jsem v 16 letech odcházel, slyšel jsem, kam to jdu. Ale v Rakousku je fakt všechno na vysoké úrovni."

Jak moc důležité je, že se váš bývalý zaměstnavatel dohodl s Tirolem a má přednostní právo si vás koupit zpět?

"Samozřejmě to vnímám, ale teď je pro mě hlavní, abych odváděl co nejlepší služby pro Tirol. A když budu chytat a bude se mi dařit, uvidíme, co bude."

To, že nastupujete pravidelně, je jistě důležité i směrem k reprezentační jednadvacítce. Prosadit se v národním týmu je také meta, která vás zajímá, že?

"Určitě to pro mě meta byla a je. Nakonec se trenéři rozhodli vsadit na jiné brankáře a já jejich rozhodnutí respektuju."

Čím jste si udělal radost na Vánoce a jaké plány máte pro rok 2024?

"Byl jsem s rodinou na dovolené v Ománu. Skvěle jsem si tam fyzicky i psychicky odpočinul. A teď si užíváme Vánoce. Co se týče plánů, chtěl bych dál pravidelně chytat, zůstat zdravý. A doufám, že nám to vyjde se záchranou. Jsem připravený pro ni udělat maximum."