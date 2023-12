Fotbaloví mistři světa rok poté: Náhradník hvězdou, doping, Messi v USA i hrdina Aston Villy

Fotbalové mistrovství světa v roce 2022 vyvrcholilo až v prosinci a zapsalo se do dějin vítězstvím Argentiny. Lionel Messi se stal pro tamní fanoušky uctívanou legendou a navázal se svými spoluhráči na úspěchy týmů okolo Diega Maradony (1986) a Maria Kempese (1978). Jakým směrem se pohnuly osudy zlatých hrdinů za rok od jejich triumfu?

Argentina se mimo fotbal dočkala nového prezidenta, když liberál Javier Milei porazil v listopadových volbách Sergia Massu. Na fotbalovém poli se nic nezměnilo, Albiceleste nadále vítězí, jen Lionel Scaloni po triumfu na Maracaná zpochybnil své pokračování na postu trenéra národního týmu.

V kvalifikaci mistrovství světa 2026 Argentina suverénně vede jihoamerickou zónu, získala 15 bodů z 18 možných, když jedinou prohru utrpěla na domácím stadionu La Bombonera s Uruguayí. Listopadové vítězství proti věčným rivalům z Brazílie, pevná obrana a Messiho forma však naznačují, že Argentina má před sebou solidní budoucnost.

26 zlatých hrdinů

Příběh Messiho, který vyměnil evropský fotbal za zámořskou MLS a vyhrál už poosmé prestižní anketu Zlatý míč, znají téměř všichni. Jak si ale vedou všichni členové zlatého týmu z Kataru? Celkově vzato – ne moc dobře... Livesport Zprávy přinášejí příběhy všech 26 argentinských šampionů.

1 Franco Armani

Jediný z povolaných hráčů, který v době MS hrál argentinskou ligu, zůstal i dál ve své domovině. S týmem River Plate v červenci s přehledem vyhrál tamní Ligu Profesional a v podzimním Copa de la Liga dovedl svůj tým až do semifinále, kde padl až po penaltovém rozstřelu.

2 Juan Foyth

Jistota obrany Villarrealu, který v minulé sezoně La Ligy skončil na pátém místě a kvalifikoval se do Evropské ligy. Na podzim stále patřil na pravé straně ke stálicím, i když si klub z castellónské provincie prošel menší krizí a aktuálně se ocitá až na 13. příčce španělské elitní soutěže.

3 Nicolas Tagliafico

Bývalý hráč Independiente a Ajaxu pravidelně nastupuje za Lyon, kam se přesunul půl roku před Katarem. Nebyl to úplně šťastný přestup, Olympique se nenachází zrovna v ideální formě, nehraje evropské poháry a nyní se snaží vyhnout sestupu. Tagliafico má nejvíc žlutých karet z celého týmu.

4 Gonzalo Montiel

Defenzivní univerzál proměnil v Kataru rozhodující penaltu, která Argentině vynesla třetí titul mistrů světa. Totéž udělal o půl roku později i ve finále Evropské ligy v dresu Sevilly. V současné době působí na hostování v Nottinghamu Forest, jenomže se zranil a v Premier League stihl odehrát zatím jen tři zápasy.

Montiel se fotí s Evropskou ligou, kterou vyhrála Sevilla. Profimedia

5 Leandro Paredes

Po sedmi letech se vrátil do Říma, kde má velkou důvěru trenéra Josého Mourinha. V Itálii působil i v minulé sezoně, to ale zažil během angažmá v Juventusu 10bodový odečet, který Staré dámě zabránil v postupu do evropských soutěží.

6 Germán Pezzella

Je lídrem obrany Betisu, kde patří k nejlépe hodnoceným i nejvytěžovanějším hráčům podzimu. V minulé sezoně skončil se svým týmem v LaLize šestý a mohl si zahrát Evropskou ligu. Jenže španělský klub překvapivě skončil až na třetí příčce skupiny a na jaře bude hrát méně prestižní Konferenční ligu.

7 Rodrigo De Paul

Trenér Scaloni mu dal v Kataru opravdu velký prostor a důležitou roli a podobně na něj sází i další argentinský trenér Diego Simeone v Atlétiku Madrid. De Paul je na vrcholu kariéry a v LaLize bojuje se svým týmem proti konkurenčnímu Realu a katalánské Gironě o čelo tabulky.

8 Marcos Acuña

V květnu vyhrál se Sevillou Evropskou ligu, aktuálně však prožívá méně šťastné chvíle. Klub vypadl z evropských pohárů a finanční problémy se začínají projevovat i na výsledcích. V La Lize se tým propadl těsně nad hranu sestupu, Acuňa se navíc zranil a celý prosinec promarodil.

9 Julián Álvarez

V minulé sezoně se mu podařil vítězný hattrick s Manchesterem City. Triumfy v Lize mistrů, Premier League i FA Cupu ale vystřídalo horší období. Álvarez momentálně nemá takovou důvěru trenéra Pepa Guardioly a vypadl i ze sestavy argentinské reprezentace. Rok 2023 nicméně zakončil dvěma góly ve finále mistrovsví světa klubů.

10 Lionel Messi

Díky svým výkonům na mistrovství světa získal svůj osmý Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Na jaře to sice bylo z jeho strany trápení v Paris Saint-Germain, pak ale přišel přesun do USA a jeho fotbalová genialita nyní dělá radost příznivcům Interu Miami.

11 Ángel Di María

Po roce v Juventusu, kde navzdory dobré sezoně klubu zabránily mimosportovní problémy postupu do evropských pohárových soutěží, se vrátil do Benfiky. V portugalském týmu je oporou a nejlepším střelcem, přesto si na jaře Ligu mistrů nezahraje. Tým z Estadio da Luz aspoň na poslední chvíli vybojoval play off Evropské ligy.

12 Gerónimo Rulli

Zranění ramene ze začátku sezony ho odstavilo na marodku Ajaxu. Gólman stihl odchytat jen jediný zápas a po svém návratu zůstal jen na lavičce náhradníků. Amsterdamský klub navíc prochází jednou z největších krizí ve své historii.

13 Cristian Romero

Stoper má stále své jisté místo v sestavě národního týmu i v Tottenhamu. V minulém ročníku skončili Spurs mimo evropské poháry, v té aktuální i bez hvězdného Harryho Kanea znovu bojují o účast v Lize mistrů. Romero z pozice obránce dal už tři góly.

14 Exequiel Palacios

Už několik sezon je klíčovým hráčem Bayeru Leverkusen, který letos pod vedením Xabiho Alonsa hraje mimořádnou sezonu. Cílem začíná být bundesligový titul, ale třeba i triumf v Evropské lize. Palacios na podzim vynechal jediný zápas, a to jen kvůli karetnímu trestu.

15 Ángel Correa

Přestože nepatří mezi ty nejvíc uznávané opory, je velmi důležitým hráčem Atlética Madrid a často se podílí se na gólových úspěších "Colchoneros". V aktuální sezoně dal záložník, který na zádech nosí číslo 10, během 13 zápasů čtyři branky.

16 Tiago Almada

V Kataru si zahrál jen sedm minut a pro evropské fanoušky zůstal neznámým mužem. V zámořské Major League Soccer ale není mnoho lepších hráčů. V roce 2023 vyrostl v opravdovou oporu Atlanty United, což povtrzují výjimečná čísla: ve 31 zápasech dal 11 gólů a na 19 dalších přihrál. Atlanta skončila v osmifinále play off, on byl ale druhým nejproduktivnějším hráčem celé MLS.

17 Papu Gomez

Po vítězství v Evropské lize se Sevillou se vrátil do Itálie, kde patří do kádru prvoligové Monzy. Za užívání terbutalinu však dostal dvouletý zákaz činnosti, poslední zápas stihl odehrát na začátku října.

18 Guido Rodríguez

Až do svého zranění byl klíčovým hráčem Betisu. Nedávno však podstoupil operaci zlomené lýtkové kosti na pravé noze a mimo hru bude až do března. Očekává se však, že po návratu ho trenér Pellegrini zase rád uvítá v sestavě, aby pomohl s umístěním v první šestce LaLigy a třeba i s pokusem vyhrát Konferenční ligu.

19 Nicolas Otamendi

Pro Argentinu jeden z hlavních hrdinů. V listopadu svým gólem na slavném Maracaná ukončil domácí vítězné tažení Brazílie. V dresu národního týmu skóroval také proti Paraguayi. Působí v Portugalsku, kde v minulé sezoně vyhrál s Benfikou ligu.

Poslední výsledky Argentiny. Livesport

20 Alexis MacAllister

Syn někdejšího argentinského reprezentanta a Maradonova spoluhráče z týmu Albiceleste vyměnil Brighton za Liverpool a na Anfieldu se mu zatím daří vrátit Reds do úspěšných let. Cílem týmu je návrat do Ligy mistrů a fanoušci dokonce pošilhávají i po titulu. MacAllistera však v průběhu prosince zastavilo zranění.

21 Paulo Dybala

Dovedl AS Řím do finále Evropské ligy, kde italský celek padl po penaltách se Sevillou. V této sezoně tvoří šance pro obrozeného kanonýra Romela Lukaka a společně se spoluhráči touží po čtvrté příčce Serie A, ze které se postupuje do Ligy mistrů. Na začátku prosince se v duelu Fiorentinou zranil, v lednu už by zase měl být zpět.

22 Lautaro Martínez

V Serii A není v aktuální sezoně lepšího střelce, Lautaro dal 15 gólů v 16 zápasech. Na jaře dovedl Inter do finále Ligy mistrů, kde sice prohrál s Manchesterem City, získal však trofeje v podobě vítězství v Italském poháru i Superpoháru. I v uplynulém ročníku mu to střílelo velmi dobře, dal 21 ligových gólů a byl po Victorovi Osimhenovi (26) druhým nejlepším kanonýrem italské ligy.

Lautaro Martínez slaví gól za Inter v Lize mistrů. AFP

23 Emiliano Martínez

Jeden z hlavních strůjců třetího titulu mistrů světa pro Argentinu výkonnostně rozkvetl i Premier League. I díky jeho přispění se stala Aston Villa jedním z nejlepších týmů v Anglii. Villans si na jaře zajistili i postup do evropských pohárů a favoritem jsou i v play off Konferenční ligy.

24 Enzo Fernández

Druhým rokem působí v londýnské Chelsea, kde pomalu roste v jednu hlavních opor. Na podzim dal i dva góly v Premier League, má ale smůlu, že Blues letos chybějí v Evropě. Navíc to vypadá, že ani v aktuální sezoně nedojde k nějakým lepším výsledkům, i když V EFL Cupu je tým ze Stamford Bridge už v semifinále.

25 Lisandro Martínez

Skoro celý podzim strávil na marodce kvůli zlomené nártní kosti, a tak jen z tribuny nebo z domova sleduje trápení Manchesteru United. Aspoň u jedné trofeje ale argentinský stoper v roce 2023 byl přímo na hřišti, to když v únoru United vyhráli Ligový pohár.

26 Nahuel Molina

Na pravém kraji obrany Atlétika Madrid dostává pravidelný prostor a v této sezoně bojuje jak o čelo španělské LaLigy, tak i o nejlepší umístění v Lize mistrů. V evropské prestižní soutěži zapsal na podzim tři gólové nahrávky.