Nepůsobili jsme kompaktně, vyčítal svým svěřencům Alonso. Zaspali jsme, mrzelo hrdinu Wirtze

Bayer Leverkusen pokračuje v trendu z minulého ročníku a na úvod nové bundesligové sezony porazil Borussii Mönchengladbach gólem v prodloužení. Trenér Xabi Alonso (42) však nebyl zcela spokojen a po zápase žádal od svého týmu do budoucna větší kompaktnost a agresivitu. Španěl se také vyjádřil k opakovaným pozdním gólům svých svěřenců.

Na vítězný gól Bayeru si diváci museli dlouho počkat od té doby, co Tim Kleindienst vyrovnal v 85. minutě na 2:2. Dočkali se ho totiž až v 11. minutě nastavení, kdy Florian Wirtz nejprve neproměnil pokutový kop, ale poté uklidil míč do sítě a rozhodl o triumfu hostů. Stal se tak jejich hrdinou, a to hned dvougólovým.

"Byl to pro nás intenzivní první bundesligový zápas. Ve druhém poločase se toho stalo hodně, bylo to plné emocí až do konce. V mnoha fázích jsme si vedli dobře," řekl Alonso na tiskové konferenci.

"Nebyli jsme ale vždy kompaktní, v některých pasážích jsme byli také trochu pasivní. Musíme se zlepšit a být agresivnější. Je těžké vysvětlit, proč vždycky dostáváme góly v závěru. Nemůžeme to natrénovat, nemohu to ovlivnit, je to mentalitou týmu," dodal.

Mistři německé ligy, kteří v minulé sezoně vytvořili evropský rekord 51 zápasů v řadě bez porážky ve všech soutěžích, si udrželi neporazitelnost i díky několika pozdním vyrovnávacím gólům.

"O přestávce jsme si řekli, že nesmíme polevit a myslet si, že je po zápase. Na konci prvního poločasu jsme začali být nedůslední v přihrávkách a ztráceli jsme snadné míče. Doma se Gladbach nikdy nevzdává, bylo to vidět při gólech na 1:2 a 2:2," řekl Granit Xhaka, který z úcty ke svému bývalému klubu neslavil svou parádičku z 12. minuty.

"Měl jsem pocit, že jsme si to zbytečně ztížili. Zaspali jsme, co se týče inkasovaných gólů. Nechali jsme si to utéct, i když jsme měli zápas pod kontrolou. Chtěl jsem rozhodnout. Jsem rád, že jsme vyhráli a že se mi podařilo penaltu dorazit," řekl Wirtz.

Leverkusen nastoupil do zápasu po vítězství v německém Superpoháru, v němž v sobotu na penalty porazil Stuttgart. Těsně před koncem této bitvy se mu také podařilo vyrovnat a nakonec se radoval z trofeje. Dalším jeho cílem je pohárové vystoupení na půdě Jeny.

